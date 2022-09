Šlágrem kola bylo bezesporu utkání finalistů okresního poháru. Lišany přivítaly pavlíkovského rivala, a byť v 53. minutě hosté dokázali snížit na rozdíl jedné branky, domácí se nezalekli a skvělý týmový výkon dovedli k vítězné radosti. Také Mšecké Žehrovice potvrdily skvělou formu a po nezdařeném semifinále v Lišanech si smlsly na Pustovětech. Zavidov vstoupil do druhého poločasu s příliš profesorským přístupem a málem se mu to proti bojovnému Janovu nevyplatilo.

I nadále pokračuje trápení Kněževsi, tentokrát nestačila na favorizované Senomaty. „Těžko se dá něco hodnotit. Na zápasy nás je pouze 11 a herní projev je strašný. Mohli jsme dát i pět branek, ale nic neproměníme a naopak po laciných chybách inkasujeme,“ shrnul Jan Vrábík jednoznačné a zasloužené vítězství Beranů. Senomaty zažívají opět skvělou sezónu a perou se o čelo tabulky s Lužnou, která ještě nenašla přemožitele.

Bezbrankový zápas se hrál na řevničovském hřišti, a to i přesto, že šancí bylo na obou stranách nespočet. Největší příležitost Sparty spálil z hranice malého vápna Murčo, kterého vychytal Ohnivec Abrahám. „Hrálo se na velmi těžkém terénu, což oboustranně ovlivnilo kvalitu zápasu. Remíza je spravedlivá, domácí měli šance po brejcích, my po akcích,“ mínil Marek Tvrz. Sám neproměnil únik za obranu a v druhém případě trefil tyč.

Foto: Libušínské zklamání, Hředlím stačil jediný gól a jsou už druhé!

Smírně skončil také zápas Čisté v Jesenici. Pro domácí je výsledek určitě zklamáním vzhledem k tomu, že začátkem druhého poločas vedli o dvě branky. Další neproměněné příležitosti domácích daly motor pro Čistou, která i díky šťastné vlastní brance jesenických srovnala a má první bod. „Pro nás je to zbytečná ztráta, zápas nám bohužel nevyšel podle přestav. I přes dvoubrankové vedení jsme nedokázali přidat pojistku, naopak nechali soupeře snížit a pak i po vlastní gólu srovnat,“ kroutí hlavou nad nepovedeným zápasem Michal Pacourek z Jesenice.

Mšecké Žehrovice – Pustověty 3:1

Po hořkém pohárovém utkání si Mšecké Žehrovice chtěly spravit chuť proti hostujícímu celku z Pustovět. Domácí do zápasu vstoupili skvěle. Už v 10. minutě Žehrovice vystihly rozehrávku a Jindra s grácií zakončil k přední tyči. Poté přišlo i pár výpadů ze strany Pustovět. První Hranaiův pokus zastavil Dvořák, napodruhé už byl úspěšný. Vyrovnaný stav však netrval dlouho. Do přestávky se prosadil nehlídaný Elznic. Ve druhém poločase tentýž hráč byl vyslán do útočných řad a druhou brankou stvrdil výhru, když po úniku a kličce Benešovi zakončil do prázdné branky.

„Prohráli jsme s velmi kvalitním týmem, který mohl branek přidat i více. Přestože se nám povedlo vrátit se do zápasu, tak jsme vzápětí opět inkasovali. Třetí gól pak definitivně rozhodl. V závěru jsme z náznaků šancí nic nevytěžili,“ popsal pustovětský gólman Michal Beneš.

„Po nepovedeném poháru nás čekalo zakončení „anglického“ týdne a to i s anglickým počasím, takže terén byl složitý a i díky němu hosté dokázali vyrovnat. Myslím si, že jsme byli fotbalovější a hladovější po úspěchu,“ zhodnotil zasloužené body domácí Ondřej Zázvorka.

Zavidov B – Janov 3:2 (1:0)

Od úvodního hvizdu se hrál útoční fotbal, kdy poprvé zahrozil domácí Štiller. Na straně jedné Melč, v druhé brance Týče byli hlavními hrdiny a důvodem, proč byl dlouho stav bezbrankový. Ve 35. minutě Štiller naservíroval na hlavu Vanickému, který byl ve vzduchu úspěšný. Do druhého poločasu nastoupil do útoku Korčák, který sice míchal obranou Janova, avšak vždy volil individuální zakončení. Nedáš, dostaneš. Po dlouhém nákopu se prosadil Houda. Zavidovští byli jako opaření a Janov dál trestal. V 69. minutě se nepohodl brankář Týče se stoperem Pšeničkou, když ani jeden netrefil míč letící za obranu, ten propadl opět k neomylnému Houdovi. V poslední desetiminutovce konečně domácí zlepšili produktivitu a dvěma zásahy otočili nepříznivý vývoj. Nejprve Šíma střelou k tyči srovnal, 3 minuty do konce se do míče za hranicí vápna opřel Korčák a překvapil Melče. Janov zbraně nesložil, Bradáč prošel domácí obranou, obešel i brankáře Týčeho, ale trefil pouze tyč.

Aleš Kraus byl s výkonem v prvním poločase spokojen. „Do druhé pak ale nastoupíme, jakoby bychom měli vše už v kapse a naprostou nezodpovědností dovolíme Janovu otočit zápas. Nakonec jsme tři body ukopali, ale výkon z druhé půle se již nesmí opakovat,“ poukazuje na nechvalný zvrat po přestávce náhradní gólman Zavidova.

„Na zápas se nás bohužel sešlo jen jedenáct, ale musím nás všechny pochválit za bojovný výkon. Kdyby se na nás usmálo jen trochu štěstí, mohli jsme mít zlaté tři body,“ sdělil po zápase Jakub Kail skutečnost, že zisk i všech bodů byl reálný.

Lišany – Pavlíkov 5:2 (3:1)

V nedělních odpoledních hodinách přivítaly Lišany na své půdě rivala z Pavlíkova, jednalo se o souboj finalistů okresního poháru. Po čtvrthodině hry Ikrenyi proměnil penaltu po nešťastném zákroku. Po úvodní brance otěže hry převzali domácí. Především Mutinský svým pohybem dělal pavlíkovské obraně veliké starosti. Zaslouženě také nejprve srovnal skóre na tabuli, chvíli na to i on byl úspěšným exekutorem penalty. Do přestávky Lišany využily nepřesné rozehrávky a po centru Roušavého přidal Medřický druhou pojistku. Ve druhém poločase měl sice Pavlíkov více míč na svých kopačkách a Jiroušek svým zásahem ještě vykřesal naději. Domácí však svého soupeře k další nebezpečné šanci nepustili a naopak dvěma góly stvrdili skvělý výkon.

„Doufali jsme , že navážeme na pohárovou výhru se Žehrovicemi a podařilo se. Musím uznat, že soupeř byl kvalitní a hlavně druhý poločas byl více na balonu . Ale my využili našich zbraní, ukázali kvalitu v zakončení a finální fázi. Snad budeme příští týden v Čisté ve vítězné šnůře pokračovat,“ doufá v další body domácí gólman Zdeněk Řepka.

OKRESNÍ PŘEBOR

7. kolo: Lužná – Olešná , Jesenice – Čistá 2:2 (17. John, 51. Kapoun – 75. Votroubek, 89. Kašpar), Lišany – Pavlíkov 5:2 (29. a 31. z pen. Mutinský, 32. Medřický, 62. Haifler, 78. Paseka – 14. z pen. Ikrényi, 53. Jiroušek), Kněževes – Senomaty 1:6 (78. Kyncl – 6., 50. a 62. Vávra, 36. Hůla, 79. Vrbata, 88. Mácha), Mšecké Žehrovice – Pustověty 3:1 (10. Jindra, 36. a 62. Elsnic – 26. Hranai), Zavidov B – Janov 3:2 (35. Vanický, 82. Šíma, 87. Korčák – 60. a 69. Houda), Řevničov – Městečko 0:0.

III. TŘÍDA – skupina ZÁPAD

7. kolo: Šanov – Chrášťany 0:2 (61. Králička, 75. Hutněv), Senomaty B – Slabce 2:3 (38. Hudák, 42. Hůla – 15. Macák, 24. a 52. Konopásek), Pavlíkov B – Petrohrad 1:3 (83. Kraus – 17. Jambor, 54. Worzischek, 86. z pen. Majer), Kolešovice – Panoší Újezd 4:3 (29. a 80. Čech, 8. a 63. Sýkora – 29. a 70. Matviiv, 40. Beshota).

III. TŘÍDA – skupina VÝCHOD

7. kolo: Roztoky B – Rynholec 4:2 (9. a 26. Krátký, 16. a 79. Hůla – 5. Perlík, 35. Holan), Hředle B – Sýkořice 5:3, Ruda – Kroučová 2:2 (3. Matouš, 59. Novotný – 1. Škuthan, 28. Linc), Srbeč – Kounov 0:5 (22. a 65. Huttr, 67. Hubička, 71. Hájek, 79. Šponiar).