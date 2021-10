Hostouň jde při zaváhání béčka Kladna v Přítočně do čela soutěže, ale ve Mšeci měla namále. Vedli totiž domácí brzkou trefou Machovského, ale vyrovnal Dostál a pak naděje pro A tým Hostouně Effiong ukázal svůj talent a vstřelil nakonec vítěznou branku. Nicméně hlavně na konci Mšec vážně hrozila a párkrát byla blízko vyrovnání. Dokonce její hráč šel na brankáře Charváta sám, ale nedal. Neujaly se ani nebezpečné trestňáky.

Hektický konec s nervy na obou stranách hřiště ještě umocnila červená karta pro hostouňského Davida Vidunu.

Derby v Lubné ukázalo, že Lány jsou v laufu, mají hned několik kluků co umí dát gól a v každé formaci dobré hráče. Jen s koncovkou byly tentokrát na štíru a zdaleka jim to tam nepadalo jako ve druhé půli s Jedomělicemi, kdy jich daly pět.

Hosté před skvělou návštěvou dvou stovek natěšených fanoušků tlačili od začátku a v první půli přece jen dvě šance Reichlem a Buršíkem proměnili. Po pauze dal Petr na 0:3 a vypadalo to jasně, ale dvacet minut před koncem Varyš z penalty snížil a domácí ožili.

„Už v půli jsme měli vést 5:0, tam to bylo jednoznačné. Ale nedali jsme a oni do toho šli po svém gólu střemhlav. Za to zaslouží kluci z Lubné velký respekt, leckdo by to za stavu 3:0 zabalil, oni ale zbraně nesložili a honili nás do konce. Kdyby dali na 3:2, asi bychom to měli ještě hodně těžké,“ uznal hostující kouč Jaroslav Cafourek, jehož tým jako jediný nahání tři silná béčka v čele tabulky. „O to víc mě mrzí naprosto zbytečná porážka v Přítočně, ta mě bude budit ještě dlouho,“ usmál se.

Rudná má sice v kádru Kalašnikova, ale do zápasu v Zavidově nenaskočil. Střelbu obstarávali hlavně domácí, dost toho nedali, ale pokusy Devery po akci Korčáka a Krejčího se ujaly. Krejčí byl na hřišti jen pár vteřin, když mu mu nabil Ždánský. Poslední tým tabulky měl jedinou velkou šanci za stavu 1:0, ale Samko netrefil odkrytou bránu. A tak jeho tým odjel s prázdnou. Což kvitují Mšec i Lubná.