Senomaty - Janov 1:2 (1:2)

Vstup do utkání byl velmi divoký. Výkon Senomat byl oproti předchozímu kolu lepší, avšak po dvou nevynucených chybách brzy prohrávaly. Po kontaktní brance Žebrakovského ze 17. minuty domácí sice převzali iniciativu, ale žádnou z velkých příležitostí proměnit nedokázali včetně pokutového kopu.

„Zápas byl na obě strany, první poločas my a druhý Senomaty. Nakonec jsme byli šťastnější o gól my, a to hlavně díky brankáři Melčovi, jenž nadvakrát vychytal penaltu, která neměla být. To, co předvedl rozhodčí Kabourek, předčilo úplně všechno. Co měl písknout, nepískl, a naopak. Nedivím se výbuchu našeho hráče (Jakuba Kaila - červenou dostal v 75. minutě). Takoví rozhodčí tady nemají co dělat, protože to kazí úplně celý fotbal. To už je lepší, abychom si to pískali sami,“ s jistou dávnou rozhořčení reaguje na výkon hlavního arbitra trenér Janova Vladimír Dušek.

Zdroj: se svolením OFS Rakovník