Po velkém boji dokázaly Pavlíkov s Městečkem těsnou výhru dovést do vítězného konce. Pro Ohnivce je to již třetí výhra 3:2 v tomto ročníku. Kněževes se i nadále trápí a těžko hledá recept na soupeře, které v minulosti přehrávala. Lišany se na mistrovské utkání ještě nesešly v ideální sestavě a i nadále jsou bez bodu, stejně tak Čistá.

Překvapivě vyrovnané utkání sehrála Čistá na domácím hřišti proti favorizované Lužné, která má prozatím bezchybný vstup do sezóny. „Jsme rádi za tři body, ale to je vše. Domácí nám nenechali nic zadarmo, makali, hráli dobře a domácí fanoušci je za výkon odměnili potleskem. U nás mohu vyzdvihnout jen dobře zapracované dorostence do sestavy, kteří odehráli zápas na výbornou,“ řekl ve stručnosti luženský Radek Šnejdar.

Remízou skončil duel dvou celků, které se znají z minulé sezóně ze III. třídy. Mšecké Žehrovice v úvodu často hrozily střelami z dálky. Ve druhém poločase se oklepal i domácí Janov, jenž dokázal otočit jednobrankové manko. Pět minut před koncem vyrovnal z penalty Jindra.

Lišany do Senomat dorazily již tradičně ve velmi oslabené sestavě a to bylo klíčové pro celý vývoj utkání. Berani si během první půle vypracovali tříbrankový náskok, na který Lišanští nenašli recept. Senomaty sice po přestávce polevily, soupeři žádný drama nedovolily, naopak Žebrakovský a Mácha ještě potvrdili jasnou výhru. „Stále stejný problém. Vlivem zranění se i nadále nedokážeme sejít v plné sestavě a ujíždí nám vlak s výsledky. Sportovně musím uznat, že Senomaty hrají hezký fotbal a podařilo se jim všechno, na co sáhly. Musíme nějaké utkání urvat silou a dostat se na vítěznou vlnu,“ doufá v zlom brankář Zdeněk Řepka v dobrý výsledek ve středečním poháru.

I. B třída: Zavidov zvládl Hostouň, Lhota bere první výhru. Překvapil Švermov

Olešná – Řevničov 2:2 (2:0)

První větší příležitost měla Olešná po 10 minutách, když Vodrážka vyzkoušel připravenost Peterky. I hostující Řevničov zahrozil, ovšem střela Husáka mířila mimo brankovou konstrukci. Po čtvrt hodině se po pohledné akci z dorážky prosadil Polášek. Do přestávky domácí ještě navýšili skóre, když Procházka dorazil svoji velmi tvrdou střelu. Ve druhém poločasu Olešná nepokračovala ve své aktivitě a Sparta polevení využila. Závěrečná čtvrthodina byla v režii hostujícího Řevničova. Nejprve Murčo využil zaváhání při rozehrávce, předložil Bohatému, který nezaváhal. V poslední minutě utkání byl opět Bohatý na správním místě po standardní situaci.

Jesenice – Pavlíkov 2:3 (2:2)

Již od úvodního hvizdu Pavlíkov zatlačil Jesenici. Avšak radovali se domácí, když Horvát potrestal špatnou rozehrávku Turečka. Odpověď na inkasovanou branku přišla z pokutového kopu. Pavlíkovští mohli přidat další zásahy, ovšem Kocově střele chyběla razance a nepřesně si počínal také O. Polcar. Hosté sice dokázali otočit nepříznivý stav, ale po zmatcích ve vápně vyrovnal Horvát. Dobrý vstup do druhého dějství přetavil Vávra ve vedoucí branku již po třech minutách. Po hodině hry měl Pfejfer na svých kopačkách vyrovnávací gól po standardní situaci. Poté se O. Polcar dopustil nedovoleného zákroku na polovině hřiště, jenž v řadách Jesenice rozdmýchal emoce a Pfeifer byl odměněn druhou žlutou kartou. Početní převahu využili Pavlíkovští, avšak žádný z pokusů Jirouška nebyl přesný.

„Myslím, že na šance jsme si zasloužili vyhrát. Bohužel jsme nedokázali lépe vyřešit naše příležitosti a tak se o body bojovalo až do konce,“ popsal v krátkosti průběh utkání hrající trenér Lukáš Polcar.

Pustověty – Kněževes 1:0 (1:0)

Souboj dvou celků, které nemohou být se vstupem do nového ročníku spokojeny. V 10. minutě si Peták naskočil na rohový kop a potvrdil tak skvělý vstup domácích do utkání. Šanci ke srovnání nejprve zmařil Beneš, chvíli na to Hertl obloučkem jen těsně minul břevno. Na druhé straně zazářil gólman Lenner. Minutu před přestávkou přišla největší příležitost hostů. Miksa udržel míč u postranní čáry, předložil nabíhajícímu Plačkovi, ten si však na Beneše nepřišel. Druhý poločas byl zcela v režii domácích, ale všechna zakončení postrádala přesnost. Především v posledních deseti minutách Holeček několikrát předložil Petákovi, který dokázal i z malého vápna branku přestřelit.

„Do 60. minuty to byl vyrovnaný zápas, pak jsme ve snaze vstřelit vyrovnávací branku hru otevřeli, bohužel bezúspěšně. My jsme vlastně téměř nic neměli, spíš jen nějaké náznaky. Domácí prováhali určitě čtyři tutovky,“ poukazuje na stále trvající nemohoucnost Kněževsi Jan Vrábík.

Brankář Pustovět Michal Beneš přiznává, že na utkání byla k dispozici pouze základní jedenáctka. „Ale o to víc jsme makali na hřišti. Po deseti minutách se po rohovém kopu hlavou prosadil Pety a vše vypadalo, že bychom v přidávaní branek mohli pokračovat. Bohužel jsme už neproměnili ani ty nejvyloženější šance, a tak jednogólový náskok vydržel až do konce,“ chválí Michal Beneš své spoluhráče za bojovný a koncentrovaný výkon.

Foto: Strašecí v depresi, Kosoř mu nadělila doma sedmičku

Oh. Městečko - Zavidov B 3:2 (2:1)

Každý chvilku tahal pilku, tak by se dalo ve zkratce definovat utkání Městečka se Zavidovem. Zavidov šel po Vanického brance hlavou rychle do vedení. Městečko do poločasu dokázalo po chybách otočit nepříznivý vývoj. Poté byly Zavidovu neuznány dvě branky z důvodu ofsajdu. „Základní problém je jeden rozhodčí na zápase. Každý, kdo oba kluky zná, ví, že pokud by šel míč dopředu, tak by ho Diepold nestihl, při Žďárského rychlosti,“ vysvětluje trenér rezervy Jiří Kraus, jehož tým se na laika na lajně hodně hněval. I na hlavního Strouhala, že nedal i na svůj názor.

Zavidov sice měl herní převahu, ale do poločasu se po nešťastné vlastní brance opět radovali domácí. Lekci z produktivity udělil soupeři Tvrz, který skóroval zadní částí těla po rohovém kopu.

„Podařilo se nám snížit gólem Korčáka v 64. minutě. Domácím docházely síly a my se dostávali do tlaku. Znovu přišly chvíle domácího pomezního. Sám Žďánský se dostal 3x do úniku sám na brankáře, které proměnil v branku. Pokaždé letěl praporek nahoru. Až se tomu divili i někteří domácí hráči,“ poukazuje na problém rozhodčí-laiků hrající trenér hostů.

„Střídaly se pasáže, kdy obě družstva měla navrch a naopak. Bylo to spíše remízové utkání, jenž Zavidovu nebyly z důvodu ofsajdů uznáno hned několik branek. Těžko říct z lavičky. Od stavu 3:2 hosté hrozili, ale i my jsme měli možnost definitivně rozhodnout,“ zhodnotil duel nehrající domácí borec Jiří Hadrava, který léčí zraněný sval.

OKRESNÍ PŘEBOR

6. kolo: Olešná – Řevničov 2:2 (18. Polášek, 36. Procházka – 75. a 90. Bohatý), Městečko – Zavidov B 3:2 (11. a 54. Tvrz, 42. vl. Křivohlavý – 1. Vanický, 64. Korčák), Janov – Mšecké Žehrovice 2:2 (55. a 73. Konvalinka – 35. a 85. z pen. Jindra), Pustověty – Kněževes 1:0 (10. Peták), Senomaty – Lišany 5:0 (17. Vávra, 33. Vávra, 39. a 57. Žebrakovský, 66. Mácha), Jesenice – Pavlíkov 2:3 (7. a 34. Horvát – 17. z pen. Ikrényi, 28. Polcar, 47. Vávra), Čistá – Lužná 1:3 (22. Votroubek – 19. Pokorný, 60. Vejvoda, 40. Koloc).



III. TŘÍDA – skupina ZÁPAD

6. kolo: Panoší Újezd – Pavlíkov B 2:1 (44. z pen. Matviiv, 55. Liprt – 38. z pen. Hornof), Petrohrad – Senomaty B 3:1 (67. Jambor, 69. Majer, 81. Halámek – 77. Soldatkin), Slabce – Šanov 3:0 (4. z pen. Melichar, 34. Lev, 43. Vejtasa), Chrášťany – Oráčov 1:1 (57. Nováček – 53. Sejpka)

III. TŘÍDA – skupina VÝCHOD

6. kolo: Rynholec – Srbeč (29.10.), Kounov – Ruda 0:11 (23., 51, 67. Pondělíček, 40., 82. a 86. Mrnka, 43. Novotný, 45. z pen. a 84. Husák, 50. Matouš, 65. Hamouz), Kroučová – Hředle B 1:2 (86. Kováčik – 44. Sajner, 47. Vodrážka), Sýkořice – Roztoky B 8:1 (4., 38., 52. a 61. z pen. Liviu – Vasile, 18. Hříbal, 23. a 48. Kovařík, 35. vl. Pergler – 53. Krátký).