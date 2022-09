S mizernou produktivitou bojovalo Městečko, Janov a Zavidov. I přes mnoho zmařených šancí svá utkání tyto týmy zvládly. Lišany navázaly na dvě vyhraná utkání a pokračují ve skvělých výkonech, tentokrát to odnesla domácí Čistá. Ty by společně s Řevničovem a Olešnou už potřebovala bodovat.

Stoprocentní Lužná přivítala jesenického rivala, který v nové sezóně podává skvělé výkony. Lepší vstup do utkání měli domácí, když v 10. minutě proměnili penaltu. Chvíli na to mohl srovnat Pros, avšak jeho úspěšné zakončení zmařil praporek pomezního. Zlomem byla 29. minuta, když Fiala stáhl soupeře za dres k zemi a odporoučel se ze hřiště. I přes početní nevýhodu Jesenice nic nevzdávala a srdnatě bojovala dál. „Trápili jsme se s produktivitou a zbytečně si to komplikovali. Naštěstí jsme v závěru dali pojišťovací góly, které nás uklidnily,“ ve zkratce popsal průběh Radek Šnajdr a dodává, že po celý zápas byla Lužná lepším týmem.

Suverén A třídy nedal šanci ani Rakovníku. Ten bojoval po obrátce

Hlavním hrdinou utkání Městečka na Olešné byl bezesporu gólman hostů Abrhám, který svůj tým podržel v těžkých momentech. Ve druhém poločase Ohnivci zlepšili produktivitu a pěti brankami strhli výhru na svoji stranu. „Do utkání jsme vstoupili aktivně avšak bez úspěchu. Domácí se prosadili z ojedinělé akce a my přestali hrát. Za půl hodiny domácí mohli vést 4:0 a bylo by hotovo. Podržel nás však skvělý Abrhám, zbytek týmu mu to oplatil vysokou efektivitou a otočením výsledku. Druhý poločas si troufám tvrdit, že jsme hru již měli pod kontrolou. Skvělý kolektivní výkon s vynikajícím Abrahámem v brance přinesly další cenné body do tabulky,“ pochvaloval si výkon tříbrankový Marek Tvrz.

Před zápasem si Mšecké Žehrovice říkaly, že za bod ze Senomat by byly spokojené. V sobotu byla štěstěna nakloněna hostujícímu celku, přesto, že úvodní minuty patřily Beranům. Vávra se se prosadit nedokázal, naopak Žehrovice se radovaly po nedorozumění Hůly s vlastním gólmanem. Srovnání stavu přišlo z penaltového puntíku. Chvíli po přestávce dvakrát potrestal chybu v obraně Jindra, domácí Vávra sice odpověděl kontaktní brankou, to však bylo ze strany Senomat vše.

Samotné utkání ukázalo, že s naší aktuálně předváděnou hrou a obětavostí jednotlivců pro týmový úspěch můžeme hrát s každým. Troufám si říct, že jsme Senomaty nepustili do žádného tlaku a zaslouženě vezeme tři body,“ poukázal Ondřej Zázvorka na silné stránky svého týmu.

Pustověty - Zavidov B 2:3 (1:1)

První minuty v Pustovětech patřily Zavidovu a Sekyra mohl skvělý vstup zúročit v branku, ovšem jeho únik zakončil pouze do rukavic brankáře. Na druhé straně zahrozil Peták, ale i on byl neúspěšný. Chvíli na to domácí dokázali potrestat chybu ve vápně a Zavidov těsně před přestávkou srovnal. Druhá půle se vyvíjela podobně jako ta první, a to tlakem Zavidova. Několik spálených tutovek hostů, třeba jako břevno Vanického poslalo domácí do rychlého protiútoku a ti udělili soupeři pořádnou lekci z produktivity. Stačily pouhé dvě minuty, aby zavidovská rezerva otočila nepříznivý stav. Nejprve Vanický hlavou srovnal, poté Křivohlavý svým sólem rozhodl o těsné výhře.

„Kluci zaslouží pochvalu za dvojnásobný obrat ve skóre. Pokud budeme vždy takto bojovat, jsme na správné cestě,“ pochvaloval bojovnost svých svěřenců Daniel Devera.

Janov – Řevničov 3:2 (1:0)

Vyrovnaný boj o důležité body sehrála řevničovská Sparta na malém hřišti Janova. Byli to hosté, kteří mohli otevřít skóre, avšak střela Kočího mířila mimo tyče. Poté přišlo několik šancí domácích, ale prosadit se dokázal pouze Zuska, který využil odraženého míče ve vápně. Druhý poločas byl bohatší na góly. Domácí odskočili na dvoubrankový rozdíl po únicích Konvalinky. Řevničov zbraně nesložil a vzápětí Fujera po kombinaci snížil. V honbě za vyrovnáním Sparta nechávala volná okénka. Jednoho z nich a promáchnutí Tomeše využil opět Konvalinka. Během posledních minut mohli domácí definitivně rozhodnout, ovšem offside Kaila či břevno Roubíka dávalo naději Řevničovu, kterému se v závěru podařilo opět jen snížit.

Řevničovský útočník Jan Fujera si je vědom, do jaké bodové propasti se Sparta nezvládnutým zápasem řítí. „V tomto kole jsme potřebovali bodovat naplno. Do zápasu jsme ale vstoupili úplně bez zápalu, hra se sice zlepšovala, druhý poločas už byl o kus lepší, ale na 3 body je to zkrátka málo,“ sdělil skutečnost Fujera.

Zápas probíhal dle známého scénáře Janova. „Již klasický zápas, kdy v první půli zahodíme spousty šancí a pak máme v závěru zbytečné nervy. Jinak utkání proběhlo v pohodě a určitě bylo na co koukat,“ zhodnotil dramatický duel janovský kapitán Jakub Kail.

Pavlíkov – Kněževes 0:1 (0:1)

Už v Lišanech se Pavlíkov spálil, kdy držení míče automaticky nepřináší branky a vítězství. Několik náznaků neproměněných příležitostí potrestala hostující Kněževes, které stačila jedna standartní situace, jenž je jejich silnou doménou. Dle očekávání utkání začalo tlakem domácích, ovšem pouze platonickým nebo nechali vyniknout Procházku v brance. Běžela teprve 11. minuta, když se Šíma z voleje opřel do centrovaného míče a nechytatelnou bombou překonal Maška. Domácí měli dostatek prostoru i šancí k vyrovnání, ale největší příležitost zastavila tyč. Obraz hry se nezměnil ani po přestávce. Pavlíkov i nadále neúspěšně dobýval kněževeskou svatyni, naopak soupeř si nic nekomplikoval, důsledným bráněním a běhavým středem hájil hubené vítězství.

Kněževeský kapitán přiznává, že to bylo utkání o bránění a velkém štěstí. „Vlivem zranění jsme do utkání vstoupili v pozměněné sestavě a dokonce během náročného zápasu, ve kterém jsme převážně bránili, jsme byli nuceni střídat. Naštěstí se povedlo a proti fotbalovému Pavlíkovu jsme urvali důležité body,“ řekl Jan Vrábík a je rád za vítězství po čtyřech porážkách.

OKRESNÍ PŘEBOR

8. kolo: Olešná Městečko 3:8 (7. a 72. Vodrážka, 84. Fiedler 30., 37. z pen, 84. a 89. Šnídl, 45. Jůna, 56., 77. a 90. Tvrz), Janov Řevničov 3:2 (10. Zuska, 70. a 78. Konvalinka 72. Fujera, 86. Kočí), Pustověty Zavidov B 2:3 (17. a 67. Hranai 45. Jančařík, 70. Vanický, 72. Křivohlavý), Senomaty Mšecké Žehrovice 2:3 (32. z pen. Hůla, 59. Vávra 14. vl. Hůla, 47. a 53. Jindra), Pavlíkov Kněževes 0:1 (11. Šíma), Čistá Lišany 2:4 (3. Bedenk, 86. Votroubek 4. Mutinský, 40. Haifler, 56. a 79. Kindl), Lužná Jesenice 5:2 (10. z pen. Pokorný, 45. Vejvoda, 74. Grill, 86. a 90+2. z pen. Lebeda 66. Bešík, 90. Mutínský)

1. Lužná 5 5 0 0 20:6 15

2. M. Žehrovice 6 4 2 0 19:10 14

3. Zavidov B 6 4 1 1 16:10 13

4. Městečko 6 4 1 1 19:16 13

5. Senomaty 6 4 0 2 23:11 12

6. Janov 6 3 1 2 12:11 10

7. Pavlíkov 6 3 0 3 15:11 9

8. Jesenice 6 2 1 3 13:14 7

9. Lišany 6 2 0 4 13:17 6

10. Pustověty 6 2 0 4 9:15 6

11. Kněževes 6 2 0 4 9:16 6

12. Olešná 5 1 1 3 10:17 4

13. Řevničov 6 0 2 4 10:16 2

14. Čistá 6 0 1 5 7:25 1

III. TŘÍDA skupina ZÁPAD

8. kolo: Petrohrad Kolešovice 0:2 (51. Sýkora, 65. Čech), Slabce Pavlíkov B 1:1 (90. Schejbal 27. Zaspal), Chrášťany Senomaty B 0:4 (11. Komín, 25. a 40. Tajbl, 61. Hůla), Oráčov Šanov 5:2 (24. Sejpka, 52. vl. Slezáček, 89. Podoláa 61. k, 89. Šika 11. Cír, 20. Takács)

1. Slabce 5 4 1 0 18:7 13

2. Kolešovice 5 4 0 1 14:11 12

3. Oráčov 5 3 1 1 14:9 10

4. Petrohrad 6 3 1 2 10:8 10

5. Pavlíkov B 5 2 1 2 11:9 7

6. Senomaty B 6 2 0 4 15:13 6

7. Chrášťany 5 1 2 2 5:11 5

8. Panoší Újezd 5 1 1 3 8:14 4

9. Šanov 6 0 1 5 6:19 1

III. TŘÍDA skupina VÝCHOD

8. kolo: Rynholec Kounov 10:1 (5. Holan, 7. Měsíček, 10., 12. 19., 29. a 31. Perlík, 57. a 70. Novák, 59. Jánský 54. vl. Beran), Srbeč Kroučová nehráno, Ruda Sýkořice 0:4 (9. Klíč, 34. Hynek, 37. Ondráček, 75. Liviu Vasile), Hředle B Roztoky B 5:0 (28., 33., 59. a 74. Sajner, 83. Vodrážka)

1. Hředle B 6 6 0 0 26:4 18

2. Sýkořice 6 4 1 1 30:10 13

3. Roztoky B 6 4 0 2 22:20 12

4. Ruda 6 3 1 2 31:13 10

5. Kroučová 5 1 2 2 10:10 5

6. Rynholec 5 1 0 4 20:17 3

7. Kounov 6 1 0 5 6:41 3

8. Srbeč 4 0 0 4 3:33 0