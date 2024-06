Až do šestačtyřiceti let čekal Radek Pokorný na vrchol kariéry. Přestože…

Dlouho očekávaný duel byl na programu první červnovou středu, kdy pozdě odpoledne na osm stovek fotbalových příznivců zavítalo na městský stadion SK Rakovník. Obrovskou fanouškovskou základnu tvořili příznivci Sparty, kteří kromě stejnokrojů měli připravené také choreo a dostatek energie k fandění po celou dobu utkání. „Speciální poděkování patří našemu PR manažerovi Kubovi Tvrzovi, jak skvěle vede naše sociální sítě, ať už při poháru samotném, nebo obecně,“ pochválil předseda Adam Špička práci luženského manažera, jenž má nemalé zásluhy na skvělé propagaci nejen finálového utkání.

Finále okresního poháru řízené zkušeným ligovým rozhodčím Pavlem Orlem, kdy na lajnách mu asistoval Jiří Sabo a Josef Váňa jr., začalo vzájemným oťukáváním. První vlaštovkou byl průnik Jana Husáka do vápna Lužné, ovšem jeho úvodní pozdrav Kopřiva bravurně zlikvidoval. Po čtvrt hodině hry po přímém kopu Mezeie se k míči jako první dostal Havlíček a z bezprostřední blízkosti byl úspěšný. V tem okamžik se tribuna sektoru Lužné doslova zaburácela.

Avšak radost černočervených trvala jen několik minut. Až příliš mnoho prostoru dostal Jan Husák u lajny a perfektně načasovanou přihrávkou vyzval Doláka - 1:1.

Poté bylo na hřišti velmi rušno a na pozoru se museli mít oba gólmani. Před přestávkou přišlo několik slibných šancí Rakovníka, kdy Kopřiva odvrátil centr po rohu pouze před sebe, ale Kokšál zívající branku přestřelil. Bezzubý byl také Dolák, který nezopakoval své zakončení z 18. minuty.

Do druhého dějství vstoupila Lužná zajímavou střelou Josefa Vejvody, který obloučkem jen těsně minut roh branky. O deset minut později už opět tribuna hřměla po dusotem skandujících fanoušků. Havlíček přesným centrem našel matadora Radka Pokorného, který z voleje nádherně poslal míč s pomocí tyče přímo do sítě.

Vzápětí mohl navýšit rychlonohý Vejvoda, ale zradil ho poslední dotyk a následnou nabídku dorážky nevyužil ani Pokorný. „Ve zbytku prvního poločasu jsme byli lepším týmem a podle mě jsme měli vést rozdílem dvou branek, ale bohužel šance jsme neproměnili. Po druhé brance Lužné měl soupeř několik šancí, které ale nedokázal zužitkovat, a tak přišlo zase z ojedinělé situace vyrovnání na naší straně,“ popsal ve zkratce důležité momenty finále tatranský Adam Beneš.

V závěru devadesátiminutovky Tatran vyslal na hřiště uzdraveného žolíka Jana Beneše, jenž si podle předpokladů rychle našel přízemní centr Doláka a zakončil do odkryté branky. Ani závěrečné tříminutové nastavení rozhodující branku ze hry nepřinesly, a tak na řadu přišla penaltová loterie.

Tu zvládla Lužná a po posledním exekuci, kterou zvládl úspěšně brankář Patrik Kopřiva, hráči mohli zvednout pohár nad hlavy.

„Vzhledem k průběhu obou poločasů si myslím, že penalty byly spravedlivým rozuzlením. V těch byla šťastnější Lužná. Penalty beru tak trochu na sebe, protože jsem minimálně ještě jednu měl chytit. Jinak si myslím, že se hrál na okresní pohár velmi dobrý fotbal, čemuž napomohla výborná divácká kulisa, velmi dobrý výkon všech rozhodčích a korektní přístup z obou dvou stran. Lužné gratuluji k zisku poháru a přeji hodně štěstí do dalších zápasů, je vidět, že tam šel fotbal za poslední měsíce hodně nahoru,“ sportovně uznal kvality Lužné tatranský gólman Adam Beneš.

„Pokud budu mluvit za sebe, naposledy jsem byl takhle nervózní před maturitou, vůbec se mnou nebyla řeč. Přál jsem si, aby to kluci vyhráli a štvalo mě o to víc, že jim nemůžu pomoct na hřišti. Při penaltách jsem klukům věřil, a když Patrik Kopřiva proměnil rozhodující penaltu, propukla obrovská euforie," popisoval Adam Špička, podle něhož kluci z týmu zaslouží obrovskou poklonu a dík za to, co na jaře předvádí.

"Pepa Andrlík (trenér) je frajer. Velké poděkování patří i našim fanouškům za neuvěřitelnou atmosféru, za kterou by se nemusel stydět nikdo ani ve druhé lize. Přijelo nás podpořit spousta lidí z obce a hrozně moc našich mládežníků. Bylo krásné vidět, jak všichni drží při sobě. Někdo by si mohl říct, je to jen okresní pohár, ale osobně pro mě nejde jen o to, že se vyhrálo, ale o celé fungování kolem klubu od hráčů, trenérů, fanoušků a všech ostatních, co pro náš klub něco dělají," dodal Špička a nezapomněl poděkovat OFS Rakovník za skvělou organizaci a soupeři za výborný a férový zápas.

Branky: 18. Dolák, 78. J. Beneš - 15. Havlíček, 56. Pokorný. Rozhodčí: Orel - Sabo, Váňa jr. Diváků: 624.

Rakovník: A. Beneš - Vondruška, Kučera, Laki, Jelínek, Hájek, Kokšál, Jakub Husák, Jan Husák, Klymov, Roušavý. Střídali J. Beneš, Dolák, Špimr.

Lužná: Kopřiva - D. Vejvoda, Chrástek, Havlíček, Mezei, Špička, M. Pokorný, Staněk, Grill, R. Pokorný, J. Vejvoda. Střídali O. Pavlíček a Reger.