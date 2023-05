/FOTOGALERIE/ Klopýtání podzimního suveréna okresního přeboru - fotbalistů Mšeckých Žehrovic, pokračovalo také v dalším kole doma s Jesenicí. Bez klíčových postav podává lídr nepřesvědčivé výkony a bude to ještě zajímavé. Postačí mu čtyřbodový náskok na Janov a pětibodový na Lužnou? Do konce sezóny zbývají čtyři zápasy, včetně střetnutí právě druhého se třetím.

Městečko (ve žluto-černém) jednoznačně přehráli Pavlíkov. | Foto: Alžběta Brabcová

Neméně zajímavé jsou taky boje o záchranu. Po 25. kole jsou v klidných vodách pouze osmé Senomaty, celky pod nimi jsou i nadále namočeny, vždyť z B třídy spadnou dost možná tři ceky z Rakovnicka.

Skvělou produktivitu předvedl Řevničov v domácím prostředí proti poslednímu. V předchozích zápasech se týmy z vyšších pater tabulky s Čistou k vítězství spíše protrápily, to však neplatilo pro Spartu. Třígólovým náskokem z prvního poločasu pouze nastartovala osmigólovou nálož, což by mohla být psychická injekce pro dalších boje o udržení.

V dalším duelu Lišany přehrály Kněževes. „Velmi důležitý zápas, na který jsme se dlouho připravovali. První poločas byl velmi vyrovnaný, druhý nás zastihl v dobrém rozpoložení a za stavu 3:0 jsme si mysleli, že je zápas u konce. Bohužel po dvou zbytečných chybách jsme si zápas sami zdramatizovali,“ popsal lišanský Zděnda Řepka okamžik po hodině hry. V 68. minutě R. Čihař snížil na rozdíl jedné branky, ovšem k vyrovnání Lišany už nesvolily. „Ze čtyř tutovek jsme klasicky nedokázali ani jednu potrestat, naopak po našich chybách je rychle po zápase, přitom byl soupeř hratelný,“ ve zkratce shrnul průběh utkání Jan Vrábík.

Derby o poslední plamínek naděje zvládl s klikou Tatran, dřina Roztok bez odměny

Výhodu svého malého hřiště využil Janov, který vítal senomatské Berany. I přes personální problémy domácí dokázali ve druhém poločase strhnout vítězství na svoji stranu. Utkání podle obou stran ovlivnily výroky sudího, které byly nepochopitelné pro oba týmy. „Na specifickém hřišti v Janově se nám nedařilo kombinovat, tak jsme se přizpůsobili nákopům domácích. Až na krásný gól Roberta Hůly z přímého kopu moc fotbalové krásy utkání nenabídlo,“ netajil se Marek Špidra špatným herním projevem, které ovlivnilo hned několik okolností.

Mš. Žehrovice - Jesenice 1:3 (0:2)

„Domácí už od počátku působili podrážděně, bylo cítit, že mají špatnou sérii a nedaří se jim. Diváci s jejich sprostými nadávkami tomu také moc nepřidali,“ popsal jesenický Petr John atmosféru na hřišti Mšeckých Žehrovic. Zřejmá nepohoda hrála Jesenici do karet. „Nám to celkem vyhovovalo a brzy jsme se dostali do vedení. Celkově jsme v prvním poločase byli lepší a vytvořili jsme si dost příležitostí. Proměnit se povedlo pouze dvě, což bylo pro domácí milosrdné,“ popsal marnou produktivitu jesenický kapitán.

Po přestávce Mšecké Žehrovice zamkly Jesenici na vlastní polovině. Po několika minutách přišlo kýžené snížení od Jindry, avšak srovnání se domácí již nedočkali. Naopak Pros po kličce gólmanovi pečetil cenný skalp. „Do utkání jsme vstoupili špatně, když jsme soupeři darovali dvě laciné branky. Zbytek si i přes naší zlepšenou hru ve druhém poločase soupeř pohlídal,“ v krátkosti shrnul další prohru Ondřej Zázvorka.

Obrazem: Brzká hrubka mrzela, Jíloviště veze z Rakovníka tři body

Oh. Městečko - Pavlíkov 6:2 (3:2)

Zajímavé střetnutí mládí se zkušeností se odehrálo v Ohnivec aréně. „Už několik zápasů jsme začínali ospale a vždy prohrávali. Cílem bylo hosty zatlačit a vzhledem k mladému týmu Pavlíkova jsme chtěli využít menšího hřiště,“ poukázal Jiří Hadrava na výhodu domácího prostředí. Zadařilo se, když se se již v 6. minutě prosadil Urban. Radost domácích netrvala dlouho, Pavlíkov dvěma slepenými góly nepříznivý výsledek otočil. Do přestávky Ohnivci i díky proměněné penaltě strhli skóre opět na svoji stranu.

Průběh a výsledek výrazně ovlivnily dvě červené karty. „Opticky to bylo vyrovnanější utkání než dle výsledku. Pavlíkov o výsledek připravila zbytečná vyloučení a také absence hostujícího brankáře byla znát,“ sportovně uznal výhodu pro domácí celek Hadrava.

„Začátkem druhého poločasu jsme byli aktivnější a dokázali si vytvořit i nějaké šance na vyrovnání. Bohužel došly síly a pak přišla další červená karta. Natolik zrušený a kvalitní soupeř toho dokázal využít a zápas jednoduše kontroloval. Nedisciplínou a dalšími vlivy jsme dohrávali v početní nevýhodně, tak se samozřejmě bodovat nedá,“ neskrývá rozhořčení z výsledků ze závěru sezóny pavlíkovský Lukáš Polcar.

Pustověty - Olešná 0:1 (0:1)

Další důležitý duel se odehrál v Pustovětech, kam zajížděla Olešná. Domácí dokázali v předchozích kolech získat důležité body, ovšem v klidných vodách se stále díky vyrovnanému chvostu tabulky nepohybují. Utkání o záchranu rozhodla jediná branka ve 37. minutě, když Vodrážka předložil nabíhajícímu Černému.

„Z výsledku jsme pochopitelně zklamaní. Měli jsme to ve svých rukou, ale prohrou jsme si situaci značně zkomplikovali. Doufám, že do zbytku zápasů půjdeme s větším nasazením, a hlavně chutí bodovat,“ zhodnotil hubenou prohru Pustovět brankář Michal Beneš, před jehož zákroky smekli klobouk i soupeři.

Zavidov B - Lužná 3:3 (0:1)

Šlágr kola nepoznal vítěze. V neděli zajížděla Lužná do Zavidova, který se v tabulce dotáhl těsně pod nedělního soupeře. Přestože šli hosté chvíli před přestávkou do vedení, domácím stačila zdařilá patnáctiminutovka, kdy třemi zásahy jednobrankové manko smazali. Nešťastný vlastní gól Diepolta dal Lužné naději na bodový zisk, který v závěru potvrdil Grill po skrumáži.

„Myslím, že jsme mohli mít v pohodě tři body. Ale zase jsme dojeli na neproměňování šancí. Domácí nám dali lekci z produktivity. Ale kluci makali až do konce a zápas dokázali dovést aspoň do nerozhodného stavu. Nic nevzdali, za což jim patří poděkování,“ pochválil za přístup své luženské spoluhráče Radek Šnajdr.

„Věděli jsme, že to nebude vůbec lehké a od začátku se to potvrdilo. Škoda závěru, kdy nejsme schopni odehrát z vápna jednoduchý balón a dostaneme vyrovnávací branku. Před zápasem bychom bod asi brali, ale vzhledem k průběhu je to ztráta. Kluky ale za výkon musím pochválit,“ chválí své parťáky ze Zavidova také zraněný Aleš Kraus.