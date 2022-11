Nepovedené utkání za sebou má Jesenice, které se nezdařil úvod v Kněževsi. Naopak domácí potřetí v řadě dokázali z vyrovnaného boje vyjít vítězně a to i bez opory Vrábíka. Chybu gólmana Flajšingra pohotově potrestal Čácha, chvíli na to Křížův centr zapadl přímo do sítě. Byť Jesenice svého soupeře přehrávala, po zaváhání doslova darovala Kněževsi gól do prázdné branky. „Poté jsme zase snížili na rozdíl gólu, ale to bylo vše. Z našeho finálního tlaku se domácí dostávali dlouhými odkopy,“ popisuje Petr John jednoduchou, ale velmi účinnou taktiku domácí Kněževsi.

První výhra pro Lubnou, důležité derby urvala Mšec

Rezerva Zavidova vítala poslední Čistou a hned od úvodního hvizdu začal tlak domácích, kteří několikrát prověřili pozornost hostujícího brankáře Kratochvíla. Po čtvrthodině se Zavidov dočkal a postupně si vypracoval tříbrankový náskok. Čistá pouze kosmeticky snížila z pokutového kopu, naopak domácí přidali další dvě branky. Hattrickem se blýskl středopolař Vanický. „Dnes jsme první půli předvedli povedený výkon, druhá půle byla o dost slabší a ostatní soupeři by nás za laický přístup potrestali. Mohli jsme vyhrát daleko větším rozdílem, ale hosty několikrát výborně podržel brankář,“ zhodnotil pohodlnou výhru brankář Aleš Kraus.

V neděli zajížděla Olešná na půdu Lišan. Jednalo se o souboj dvou celků, které prozatím s výsledky nemohou být spokojené. Hosté sice vstoupili do utkání herně lépe, ovšem po standardní situaci udeřily Lišany. Po přestávce se hra přelévala z jedné strany na druhou. Hrdinou byl především brankář Řepka, který hned několikrát vychytal Černého. „Kromě tří branek v druhém poločase byly vidět zajímavé situace, kdy do poslední vteřiny oba týmy křesaly naději na vítězný gól. Musím říct, že v součtu šancí je remíza spravedlivá,“ férově uznal lišanský gólman Zdeněk Řepka.

Kde jinde než v trápícím se Řevničově chtěl Pavlíkov napravit svá zaváhání z minulých kol? Ovšem vstup do zápasu se mu nepovedl a během několika minut si domácí vypracovali dvoubrankové vedení. Řevničov s tlakem nepřestával a především Tureček byl v permanenci. Závěrem prvního poločasu se přeci jen Pavlíkov vzchopil, ale kontaktní branku se mu ani i po nařízené penaltě vstřelit nepodařilo. Po přestávce hosté pokračovali ve snaze zmařit nepříznivý výsledek, ale i nadále se trápili v koncovce. Úspěšný byl po hodině hry pouze střídající žolík Hekl. Sice přicházely další šance, ale domácí Sparta si hubený výsledek pohlídala. Stínem utkání je zranění sparťana Jana Fujery.

Mš. Žehrovice – Lužná 4:1 (2:1)

Šlágrem kola bylo bezesporu Mšeckých Žehrovic s doposud vedoucí Lužnou, ve kterém by se jen těžko hledal favorit. Na větší příležitost si diváci museli počkat až do 20. minuty, kdy Kopřiva nejprve podržel Lužnou, následně nedovoleným zákrokem zastavil dobíhajícího hráče. Kočí nařízenou penaltu proměnil a o chvíli později po centru Volfa přidal pojistku. Do přestávky dokázala Lužná ještě snížit, když Pokorný proměnil penaltu po faulu na Vejvodu.

Skvělý začátek Rakovník nevyužil, doma zbytečně padl

Do druhého poločasu Žehrovice vstoupily aktivněji, přesto gólově se prosadily až v závěrečné dvacetiminutovce. Nejprve stál na konci pohledné kombinace Bodarev, poté si kapitán Elsnic naskočil na přesný cent a podtrhl zaslouženou výhru Mšeckých Žehrovic.

„Pro nás je to svátek. Vloni jsme hráli třetí třídu a dnes proháníme špičku okresního fotbalu. Troufám si říct, že jsme celé utkání byli lepším týmem, fotbalovějším a více hladovým po úspěchu,“ neskrýval radost z cenného skalpu žehrovický Ondřej Zázvorka.

„Tady není co hodnotit. Domácí nás přehráli ve všech směrech. Celý zápas byli lepší a zaslouženě vyhráli,“ souhlasí se soupeřem luženský Radek Šnajdr.

Oh. Městečko – Senomaty 2:2 (1:1)

Dle postavení v tabulce se očekával velmi vyrovnaný boj. Městečko na domácím hřišti body nerozdává. O tom se tentokrát přesvědčily Senomaty, byť vstup do zápasu neměly vůbec špatný. Ve 24. minutě si za obranu naběhl Mácha a chytře přeloboval Zelenku. Přicházely i další příležitosti, ale Berani žádnou nevyužili. Přestože domácí za celý poločas téměř nezahrozili, v poslední minutě došlo k nedorozumění Senomat a vlastní branka Trešla vyrovnala skóre.

Po přestávce na hřiště nastoupilo zcela jiné Městečko. Odměnou mu byl krásný gól Otcovského a obrat mohl navýšit i Ryba, avšak jeho pokus ve skluzu odvrátil D. Hůla. Závěr i přes velké šance na obou stranách patřil Senomatům, když Vrbata střelou k na zadní tyč rozhodl o dělbě bodů.

"Pro nás je to ztráta dvou bodů. Senomaty sice byly mírně aktivnější v první půli, ale ve druhé jsme nevyužili řadu velkých šancí, kdy jsme měli utkání rozhodnout. Naopak po hloupé chybě necháme soupeře vyrovnat. Je to škoda, protože jsme se mohli dostat v tabulce před soupeře,“ měl jasno o zbytečně ztracených bodech Ohnivec Marek Tvrz.

„Byť terén nebyl úplně ideální, první poločas jsme hru kontrolovali a hráli kombinační fotbal. Bohužel jsme v poslední minutě dali vlastní gól, který domácí nakopl,“ popsal zásadní zlom utkání Marek Špidra ze Senomat.

Janov – Pustověty 7:2 (5:2)

Po nezdařeném utkání na Olešné přivítal Janov s čistou hlavou nevyzpytatelné Pustověty. Domácí byli od úvodních minut lepším týmem a i kvůli hrubým chybám se až příliš snadno dostávali do zakončení. „Chtěli jsme se doma napravit zaváhání z předchozího kola, což se povedlo. Konečně se nám podařilo proměnit naše šance a hned bylo v kabině veseleji. Snad, že to takhle půjde i nadále,“ doufá v další bodové zisky janovský Jakub Kail.

„Zápas v Janově se nám nedařil už od začátku. Z našich vlastních chyb jsme soupeře postavili do jednoduchých šancí, kdy neměli moc velký problém je proměnit. Herně náš projev nevypadal špatně, ale srazili jsme sami chybami v rozehrávce. Bohužel ve chvíli, kdy jsme vyrovnali, tak jsme Janovu namazali. Nebyl to prostě moc silný den,“ poukázal na hrubé chyby Petr Hovorka z Pustovět.

OKRESNÍ PŘEBOR

11. kolo: Lišany - Olešná 2:2 (16. Paseka, 77. Roušavý 63. Bařtipán, 68. Černý), Kněževes - Jesenice 3:2 (24. Čácha, 37. Kříž, 71. Šíma 61. Kapoun, 77. Kočička), Mšecké Žehrovice - Lužná 4:1 (20. z pen. a 38. Kočí, 72. Bondarev, 81. Elsnic 42. z pen. Pokorný), Zavidov B - Čistá 5:1 (14., 37. a 88. Vanický, 44. Korčák, 85. Štiller 78. Wittmann), Řevničov - Pavlíkov 2:1 (5. Kapr, 19. Sedlák 60. Hekl), Městečko Senomaty 2:2 (45. vl. Trešl, 52. Otcovský 24. Mácha, 80. Vrbata), Janov - Pustověty 7:2 (4., 25. a 42. Konvalinka, 27. a 45. Frühauf, 53. z pen. Melč, 81. Koukal 16. Černý, 43. Elznic)

III. TŘÍDA skupina ZÁPAD

11. kolo: Šanov Pavlíkov B 3:1 (17. Jelínek, 73. Šetina, 86. Takács 10. Kraus), Oráčov Kolešovice 4:1 (11., 79. a 86. Sejpka, 69. Katona 75. z pen. Sýkora), Chrášťany Panoší Újezd 5:0 (4., 7. z pen., 22. z pen., 35. a 38. Králička), Slabce Petrohrad 3:1 (16. Mužík, 32. Konopásek, 89. Macák 9. vl. Fencl).

III. TŘÍDA skupina VÝCHOD

1. kolo: Kounov Rynholec 4:3 (47. a 88. Mařík, 65. z pen. Huttr, 70. Kozemský 1. Novák, 67. Dadák, 79. Jánský), Kroučová Srbeč 8:0 (29. Janek, 51. Kováčik, 52. a 55. Škuthan, 64. Rais, 69. Vančura, 71. a 82. Řehoř), Sýkořice Ruda 2:2 (16. Hynek, 27. Ondráček 13. Hamouz, 22. Vacek), Roztoky B Hředle B 1:5 (14. Pudil 7. a 33. Rosa, 63. a 67. Malinovský, 90. Malecký)