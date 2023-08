Druhé kolo nabídlo hned několik zajímavých duelů. Celky, které mají nedávnou zkušenost s krajskou soutěží své papírové postavení nepotvrdily. Tedy až na Tatran, který přes špatný druhý poločas udolal Zavidov. Lubná za bezbrankovou remízu z Žehrovic nakonec může být ráda, Roztoky byly proti Kněževsi bez nároku. Pustověty a Senomaty si s chutí zastřílely a doslova deklasovaly své soupeře. Nejkontroverznější utkání proběhlo v Městečku, ve kterém byli po sedmi brankách šťastnější Ohnivci. Padly tam tři červené karty, dohromady jich v tomhle kole bylo osm a k tomu 20 žlutých. Pro srovnání se sousedy: na Kladensku za dvě kola napočítali jedinou červenou, to samé na Berounsku.

Okresní přebor: Janov (v zeleném) doma po boji přemohl Pavlíkov 5:3. | Foto: Alžběta Brabcová

Mšecké Žehrovice - Lubná 0:0 (0:0)

Zajímavý duel loňského mistra okresu s týmem, který vloni bojoval s krajskými soupeři, nakonec vítěze neměl. „Před začátkem bych bod bral, ale po průběhu utkání jsme byli blíže ke třem bodům my, takže bod dobrý ale…,“ zklamaně hodnotí utkání Ondřej Zázvorka ze Žehrovic.

Největší příležitost ke skórování měly Mšecké Žehrovice, ovšem Jindra napálil pouze tyč. V závěru zápasu proti Kučerově hlavičce vytasil skvělý zákrok opět bezchybný Herink.

Roztoky - Kněževes 0:3 (0:3)

Úvod bezesporu patřil domácím, kteří hrozili především ze standardních situací, avšak Procházku v brance nenachytali. Produktivita však byla na straně Kněževsi, která si díky rychlonohému Šímovi do půl hodiny vypracovala dvoubrankový náskok. Přestože i Roztoky měly své příležitosti, konečnou podobu výsledku dal kapitán hostí Vrábík po proměněné penaltě.

„Myslím, že jsme byli lepší a zaslouženě jsme vyhráli. S ohledem na naše šance mohlo být skóre klidně vyšší. Domácí hrozili pouze ze standardek,“ mínil Jan Vrábík, který je za výhru samozřejmě rád i vzhledem k absenci několika hráčů.

Městečko - Lužná 4:3 (2:2)

Střetnutí Lužné v Městečku se až nápadně podobalo poslednímu loňskému kolu, kdy výsledek skončil smírně 5:5. I nyní se hrálo nahoru dolů, oba týmy se střídaly v tlaku, nacházely okénka v obraně. Lužná se vždy skvělému Pokornému (hattrick) dostala do vedení, Ohnivci úspěšně dotahovali a nakonec Šnídl v 94. minutě odšpuntoval jejich euforii.

Přitom po hodině hry šlo Městečko do deseti - červenou chytil Heger - paradoxně však Lužná ztratila nejen aktivitu, ale i vedení. „Neměli jsme co ztratit, nejprve Čermák vyrovnal a v euforii v deseti hráčích trefil výhru krásnou křižnou střelou Petr Šnídl. Zápas to byl vcelku emotivní, i přes tři červené hřišti se na hřišti ale nedělo nic, co by zásadně vybočovalo z průběhu běžného utkání,“ poukázal na konečný výčet žlutých a červených karet Ohnivec Jiří Hadrava.

Horké emoce prýštily Zavidovem. Až létaly odpadkové koše a třísky ze dveří

„Hra dopředu z naší strany nebyla vůbec špatná, ale opět nás trápí koncentrace, kdy se nám vždy podaří dát vedoucí gól, poté se začneme starat o vše možné, jen ne o hru, a dostaneme zbytečně soupeře do hry. Na tom musíme ještě zapracovat. Bohužel se zápas neobešel na naší straně bez zranění, doufám že to nebude nic vážného a kluci se brzy vrátí na hřiště. Zápas pro nezaujatého diváka asi super, pro nás už tolik ne. Měli jsme ho ve vlastních rukou a bohužel jsme to nezvládli,“ nemůže být luženský trenér Adam Špička spokojen se ztrátou bodů v dobře rozehraném utkání.

Pustověty - Hředle B 6:0 (2:0)

Utkání proti nováčkovi soutěže začalo ze strany domácích velmi opatrně. Více klidu na kopačky dodala Pustovětům proměněná penalta a následná pojistka. „Po přestávce jsme chtěli skóre navýšit, ale jako první se mohli prosadit hosté, kteří si vytvořili tři příležitosti včetně pokutového kopu, ale ani v jednom případě neuspěli,“ popsal úvod druhého poločasu domácí kapitán Petr Matějovský.

Sajner nařízenou penaltu poslal pouze do tyče. Lekci z produktivity udělily Pustověty vzápětí, čtyřmi zásahy nakonec rozhodly o vysoké výhře. „Uklidňující třetí branka hosty zlomila a ve zbývajících minutách inkasovali ještě třikrát. Vzhledem k sestavě soupeře a průběhu utkání to bylo povinné vítězství,“ měl jasno pustovětský kapitán.

Tn Rakovník - Zavidov B 3:1 (2:0)

Tatran na svém hřišti přivítal rezervu Zavidova, která stejně jako domácí v prvním kole padla. Rakovník bojoval a dokázal si i díky dvěma Havlem proměněných penaltám vypracovat tříbrankový náskok, což rozhodlo.

„Druhý poločas nebyl úplně podle našich představ a rezerva Zavidova nás posledních 20 minut dokonce přehrávala. Pozitivem jsou pro nás tři body, ale náš výkon měl k ideálu daleko. Do dalšího utkání musíme zlepšit spoustu věcí a začít být více dominantnější,“ poukazuje na slabá místa domácí útočník Jan Beneš.

Penalta byla pro Hředle málo, tři body zůstaly v derby ve Mšeci

„Za stavu 3:0 jsme začali hrát a předváděli pěkný fotbal, kterým se chceme prezentovat. Bohužel nás sráží nás individuální chyby, kterých je potřeba se vyvarovat. Máme na čem pracovat,“ konstruktivně hodnotí prohru brankář Aleš Kraus, který se mezi tři tyče vrátil po přetržení achilovky.

Janov - Pavlíkov 5:3 (3:1)

„Zápas začal pro nás dobře, dokázali jsme si vytvořit šance a jednu z nich proměnit. Soupeř hrozil převážně jen ze standardních situaci, příště se musíme vyvarovat takovému zdramatizovaní,“ komentoval janovský Jakub Kail duel, v němž byl jeho tým napřed o dva kousky, ale pak bylo najednou srovnáno. Teprve pak Janovští finišem rozhodli.

Domácí na soupeře z Pavlíkova doslova vlétli, na velmi špatném terénu hosté neinkasovali díky obrovské dávce štěstí. Sympatická byla především bojovnost pavlíkovských mladíků, kteří dokázali po přestávce smazat dvoubrankové manko. Závěr však patřil Janovu, vítěznou trefu, svou druhou, mu trefil Václav Zuska.

„Zápas moc o kombinaci a fotbalovosti nebyl. Bohužel jsme v poslední dvacetiminutovce nabídli svými chybami soupeři šance. Vzhledem k průběhu zápasu mě prohra mrzí. Soupeř byl ale v rozhodujících situacích důraznější,“ uznal hostující Lukáš Polcar.

Senomaty - Jesenice 9:2 (4:1)

Berani opět byli při chuti. Po pětibrankovém přídělu do sítě Zavidova ve své kanonádě pokračovali, tentokrát to odskákala Jesenice, která si odvezla devítku. Hattrick trefil Antonín Polcar.-

„V Senomatech se nám dlouhodobě nedaří. Chtěli jsme to prolomit a konečně ukončit tuhle sérii. To bychom ale museli k některým situacím přistoupit lépe. Výsledek zápasu je vzhledem k průběhu krutý. Měli jsme dost možností zápas zdramatizovat, ale naše šance jsme neproměnili a naopak hned potom jsme nabídli domácím naší chybou vstřelit branku. Domácím tam padlo vše a to rozhodlo,“ v krátkosti popsal průběh utkání jesenický Petr John.