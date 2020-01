Sedmý díl Redoby tour se nesl ve znamení soubojů fotbalových mladších přípravek. Osmička účastníků ze dvou krajů naší republiky byla rozdělena do dvou skupin. Nakonec se vítězem stal fotbalový potěr ze Slaného.

Ilustrační foto | Foto: Tomáš Ježek

Ve skupině A reprezentovali rakovnický fotbal SKP a Nové Strašecí. Ve vzájemném zahajovacím utkání měli více šancí hráči SKP ale, jak to bývá ve fotbale, rozhodují branky, a tu jedinou vstřelil Král ze Strašecí. Vítězové ve skupině zdolali ještě Švermov, a i když prohráli s favoritem ze Slaného, postup do zlaté skupiny je neminul. To tým SKP po prohře se Švermovem naději ztratil, přesto dokázal na závěr skupiny porazit pozdějšího vítěze 3:2. V další části turnaje už jenom vyhrávali a bylo z toho nakonec šesté místo. Velká škoda pomalého rozjezdu.