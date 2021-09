Rezerva Tatranu desítkou vyprášila senomatské Berany a posunula se do čela tabulky. Pěti góly se blýskl Hájek a hattrick si opět připsal Jan Beneš. Utkání na Šamotce budou pro ostatní celky okresního poháru velkým strašákem s pravděpodobností, že do utkání nastoupí posily z A týmu. V Řevničově dlouho Ohnivci drželi remízový stav, po hodině hry duo Skoupých rozhodlo o domácím vítězství. Olešné, která je po 5. kole stále bez bodu, začíná zvonit hrana. K utkání s Rynholcem se vůbec nedostavila a pokud se tak stane ještě dvakrát, bude vyloučena z okresního přeboru.

Lišany – Zavidov B 0:5 (0:3)

Lišany vstupovaly do 5. kola s velkými absenčními problémy, ke všemu se v utkání zranil stoper Hrbek. Naopak Zavidov se sešel v plné polní doplněný o hráče z A týmu. Ihned od úvodního hvizdu byli domácí lepším celkem a na hrišti dominovali. Byla jen otázka času, která z těch stoprocentních šancí skončí v síti. Nestalo se tak, a po chvíli zahrozily Lišany, ale ani ony své příležitosti nezužitkovaly. Po půl hodině hry udeřili domácí a třemi brankami rozhodli nejen první poločas, ale také celý zápas. Obraz hry se po přestávce nijak nezměnil a branky i nadále padaly pouze do sítě Zdendy Řepky. Nejprve došlo k nedorozumění, kdy mu bratr Lukáš poslal nepřesnou malou domů a v poslední minutě Havel uklidil přesně k tyči.

Pustověty – Lužná 3:2p. (1:0)

První poločas byl ve znamení nepřesností a minimálních šancí. Na gól si diváci museli počkat až do úplného závěru prvního děství, když chybu Lužné potrestal Zoufalý. Do druhé půle vstoupili hosté aktivněji a smazali jednobrankové manko. Po Vejvodově vyrovnací brance mohl navýšit Vejvoda, ale v nájezdu na gólmana byl neúspěšný. Dokonat obrat se sice povedlo Pokornému po krásné přihrávce od Vejvody, ale domácí v poslední minutě po standartní situaci poslali utkání do penaltového rozstřelu, ve kterém byli šťastnějším týmem.

Jesenice – Roztoky 2:3p. (1:0)

Penalty určovaly vítěze také v Jesenicích, kde se roztočtí museli obejít bez několika opor. I tak se hrála vyrovnaná partie. Do poločasové přestávky otevřel skóre Petr John z penaltového kopu po zákroku Špimra na Jeníčka. Ve druhé půli Čermák vyrovnal a drama pokračovalo do úplného závěru. 10 minut před koncem Jeníček ve vápně našel odražený míč a zakončil do odkryté branky. Poté byl Špimr z pozice stopera vyslán na hrušku a tah se povedl, žolík střelou na první tyč srovnal stav utkání.