Studené 21. kolo okresního přeboru fotbalistů po dlouhé době přineslo hned dva jasné výsledky. Senomaty nadělily půltucet domácí Kněževsi, šest branek padlo také v Pavlíkově, z toho 5 jich bylo do sítě Pustovět. Skvěle rozehrané derby měly Roztoky, které se o poločasové přestávce radovaly z tříbrankového náskoku. Zkušení matadoři z Městečka však zlepšenou produktivitou připravili domácí o dva body a mohli je okrást dokonce o všechny.

Okresní přebor: Pavlíkov (v bílém) porazil Pustověty 5:1. | Foto: Alžběta Pyskatá

Další zápasy? Janov s Tatran sice zlepšeným výkonem byl důstojným soupeřem, ale na body to nestačilo. Především šlágr kola moc pěkných fotbalových momentů divákům nenabídl. Snad květnová odveta v rámci semifinále okresního poháru Lubné s Tatranem bude gólově zajímavější.

Hředle opět rozehrály dobrou partii, kdy v utkání dvakrát vedly. Náskok však neudržely a nakonec Jesenice si z Mutějovic odvezla všechny body. Zavidov nedokázal využít srovnání v úvodu druhého poločasu s rozjetou Lužnou. Ta prozatím na jaře nenašla přemožitele, kdo ji zastaví?

Mšecké Žehrovice - Janov 3:0 (1:0)

„Bohužel nás trápí účast na zápasech a to z různých důvodů. Dnes většina hrála přes bolest, ale i přesto si myslím, že jsme se předvedli dobře. Ke konci už došly síly, tudíž dva góly jsme inkasovali zbytečně, ale je bojovali jsme. Nyní je potřeba jen přečkat špatnou chvíli, věřím že se to brzy dá do pořádku a budeme zase tam, kde máme herně být,“ chválí i přes prohru svůj tým Jakub Kail.

Domácí vstoupili do utkání dobře, po zásahu Zázvorky šly Žehrovice brzy do vedení. Poté šance přicházely na obou stranách, ale v hlavní roli hráli vždy gólmani či branková konstrukce. V závěru utkání kralovali domácí a dvěma zásahy stvrdily výhru. „Soupeř podle výsledků nemá úplně povedené jaro, ale u nás neodehrál špatný zápas a perfektně jim zachytal gólman,“ zhodnotil soupeře domácí střelec dvou branek Ondřej Zázvorka.

Hředle B - Jesenice 2:4 (1:1)

Domácí rezerva vstoupila do utkání povedeně, když se po čtvrt hodině hry nehlídaný Schwendt dostal k odraženému míči. Do poločasu na inkasovanou branku úspěšně odpověděl jesenický Fiala. Podruhé se Hředle dostaly do vedení v 58. minutě, ale náskok udržely pouhých 10 minut, poté následoval nešťastný vlastní gól Bethela.

V závěru utkání se John a Pros postarali o otočení nepříznivého výsledku. „Zápas, ve kterém jsme museli uhrát tři body, pokud se chceme zachránit. To se nám podařilo, takže spokojenost. Cesta k vítězství byla trochu těžší, protože jsme soupeře pustili dvakrát do vedení. Hředle nás zaskočily velice rychlými přechody do útoku. To se nám postupem času povedlo eliminovat a většinu zápasu jsme byli lepším týmem. Dařila se nám kombinace, vytvořili jsme si více šancí a zaslouženě vyhráli,“ popsal průběh povinné výhry jesenický kapitán Petr John.

Roztoky - Městečko 3:3 (3:0)

Přestože aktivitou od úvodních minut hýřily oba týmy, branky padaly pouze do jedné sítě. Ve 24. minutě křižnou střelou ve vápně otevřel svůj střelecký účet Matěj Krejča. Do poločasové přestávky tentýž kanonýr proměněnou penaltou zkompletoval svůj hattrick. I přes tříbrankové manko Ohnivci zbraně nesložili, přestože v obrovské příležitosti Gabriel ještě nechal Hůlu vyniknout, stejně tak ex-roztocký Čermák.

Domácím ve druhém poločase zvlhnul střelecký prach, naopak v 66. minutě Městečko už konečně střeleckou smůlu prolomilo a silnou závěrečnou pětiminutovkou Ohnivci srovnali na 3:3.

„Když došlo na penaltu pro Roztoky a Krejča pečetil hattrick, nebylo příliš optimistů, že bychom měli získat první jarní bod. Naštěstí jsme po přestávce ze svojí kombinační hry nepolevili. Šancí bylo dostatek, jen jsme se nedokázali trefit. V závěru už jsme dominovali a domácím vpředu chyběl Krejča, tudíž nebyli ani nebezpeční. Vyrovnání bylo jen minimum, Roztoky nakonec mohly prohrát, ale vzhledem k poločasovému stavu 3:0 jsme s vyrovnáním spokojeni,“ bere výsledek a remízový bod z derby Jiří Hadrava. Dle slov středopolaře Ohnivci odehráli výborný zápas, jen z nejlepších. Jednalo se o obdivuhodnou otočku pětačtyřicátníků proti soupeři, který byl na koni.

Lubná - Tatran Rakovník 2:0 (0:0)

Šlágr kola byl na programu v nedělním odpoledni, ale kdo za chladného počasí zavítal do Lubné, musel být zklamán, především z bezbrankového prvního poločasu. Přesto, že domácí diktovali tempo hry, když už se dostali do zajímavé příležitosti, jejich snažení zmařil skvělý Adam Beneš v brance. Vše zásadní se odehrálo v závěrečné desetiminutovce. Střely Varyše a Hranaie nakonec v duelu prvního s druhým potvrdily Lubnou jako favorita soutěže. „Celé utkání jsme více drželi míč na svých kopačkách, ale to bylo tak všechno. Nedostali jsme se do žádné vyložené šance. Lubná měla tři a dvě z toho dokázala proměnit. Jsem rád, jak jsme utkání v takové sestavě zvládli a že jsme neudělali ostudu. Konečně bylo vidět na všech hráčích, že se chtějí poprat o dobrý výsledek,“ našel pozitivní stránku, byť na prohraném utkání, tatranský Jan Beneš.

Kněževes - Senomaty 0:6 (0:3)

Kněževes umí při dobré konstelaci překvapit, ovšem na jaře je více zápasů, který zkušenému týmu nevychází. Šestigólový příděl tentokrát schytala od nabuzených Senomat. Po skvělém výkonu hosté odcházeli do kabin s tříbrankovým polštáře. Po přestávce se obraz hry nezměnil, naopak Berani pokračovali v tlaku a svůj výkon korunovali dalšími třemi zásahy. „Dneska není absolutně co hodnotit. Přístup některých hráčů je otřesný, když se k tomu přičte zraněný gólman a problémy s nízkým počtem hráčů, tak výsledky podle toho vypadají. Pokud se něco nezmění a bude situace pokračovat, jsme jako tým zralý na zrušení. Hosté zaslouženě vyhráli a výsledek mohl být klidně dvouciferný. Z naší strany se jednalo o velikou tragédii,“ opětovně nešetří kritikou domácí kapitán Jan Vrábík.

Lužná - Zavidov B 3:1 (1:0)

Střetnutí dvou protipólů. Domácí jsou v jarní části v euforii, proti kterým nastoupil dlouho trápící se Zavidov. Přesto, že první poločas byl v režii favorita, díky nepřesné koncovce se šlo do kabin za jednobrankového rozdílu po úniku Pavlíčka. „První poločas z naší strany nebyl vůbec špatný, dostávali jsme do šancí, a že jich bylo dost neproměněných. Začátek druhého poločasu nám ale vůbec nevyšel. Přestali jsme hrát, bylo tam hodně nepřesností a soupeři se povedlo srovnat. To nás probralo a opět ukázal náš fyzický fond. Jsme rádi, že máme ranní zápas za sebou s vítěznou tečkou a držíme jarní neporazitelnost. Kluci zaslouží pochvalu za první poločas a za bojovnost,“ pozitivně nahlíží na vítězné utkání luženský Adam Špička. Po hodině hry se Zavidov dočkal a po ojedinělém útoku Sekyra srovnal. Remízový stav nastartoval domácí brankostroj. Po individuální akci mladíček Hornof strhl skóre na stranu Lužné a Grill v závěru utkání přidal pojistku.

„V Lužné se hrálo ve velké zimě a dešti, takže se míč hodně nakopával. My dostali první gól z asi metrového ofsajdu. Druhou půli jsme dokázali srovnat, nehráli jsme špatně. Ale místo toho, abychom dokonali obrat, dostaneme zbytečný gól po chybě. Museli jsme to pak vytáhnout a domácí nám do otevřené obrany dali třetí branku,“ zhodnotil další prohru Zavidova gólman Aleš Kraus.

Pavlíkov - Pustověty 5:1 (3:0)

Pavlíkov se z nepovedeného podzimu poučil a na jaře se mu prozatím daří. Tentokrát na svém hřišti přivítal Pustověty, se kterými jasně dominoval. Kanonádu domácích zahájil kapitán Kalaš z přímého kopu, minutu na to Kononets nádhernou dalekonosnou střelou zvýšil. Do hodiny hry už Pavlíkov vedl o pět branek. Na góly bohatý zápas kosmeticky upravil Kratochvíl, který vymetl Peškovu šibenici. „Jedno z nejhorších utkání, které jsme odehráli. Za celý zápas se nám téměř nic nepodařilo, ztráceli jsme jednoduché balony, chyběla nám bojovnost, pohyb, no prostě vše co je potřeba k fotbalu. Za pět inkasovaných gólů muže být ještě rádi, domácí si vítězství naprosto zasloužili,“ sportovně přiznal kapitán hostů Petr Matějovský.

„Chtěli jsme potvrdit zisk tří bodů z předchozího týdne a hned od začátku se nám střelecky dařilo. Další šance vytvořené především ve druhém poločase kluci již neproměnili. Soupeř uzavřel stav skóre zápasu na 5:1 po povedené střele v 81. minutě. Kluky musím pochválit a to hlavně za první poločas, kdy se hrál fotbal který se musel hlavně domácím divákům líbit. Do žádných větších šancí jsme hostující hráče nepouštěli a hru kontrolovali až do závěrečného hvizdu,“ spokojeně chválil výkon svých svěřenců trenér Pavlíkova Lukáš Polcar.