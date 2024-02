V loňském roce sestupovaly do III. třídy hned čtyři týmy, kdy pouze pro Čistou bylo působení v nejvyšší okresní soutěži jednoleté. Ostatní celky do posledního kola bojovaly o udržení, avšak konstelace nepřála Lišanům, Řevničovu ani Olešné. Dalo se tedy předpokládat, že právě oni budou velkým aspirantem na postup zpět. Po podzimní části jsou na tom nejlépe zelenobílé Lišany s šestibodovým polštářem.

SK Lišany | Foto: Jakub Fejfar

V nižší třídě je znát již větší rozdíl mezi jednotlivými celky, což je vidět jak na samotné tabulce, tak i několika brankových hodech, které se za podzim udály. Například právě Lišany, které se pyšní 60 vstřelenými brankami a pouze 9 obdrženými, nadělily oslabené pavlíkovské rezervě hned 11 nášupů. Devět zásahů proti Rudě zaznamenal také Řevničov. Tudíž kromě celků, které sestoupily, se mezi favority soutěže řadí také velmi dobře hrající Rynholec. Avšak překvapení se může nakonec zrodit i proti ostatním soupeřům.

„Po sestupu pro nás bylo hlavní cílem udržet kádr pohromadě. Začátek podzimu byl z naší strany trochu vlažnější, kdy nám moc nefungovala hra, ale i přesto byly výsledky. Následně po pár změnách v sestavě si to konečně sedlo a většinu po zápasů jsme předváděli výkony, které jsme si představovali,“ zhodnotil odehranou část sezóny lišanský gólman Zdeněk Řepka. Lišany si dávají za jasný cíl postoupit zpět mezi týmy okresního přeboru. „Jiné si ani klást nemůžeme. Po podzimu k tomu máme nejblíže a rádi bychom naše postavení v tabulce udrželi až do konce sezóny,“ shrnul ambice týmu kapitán Řepka.

Zdroj: archiv klubu

Velmi vyrovnané je čelo tabulky nejnižší okresní fotbalové soutěže. Senomatská rezerva těží z šikovného dorostu doplněného o hráče z A týmu. Další týmy mají zase své klíče k úspěchu. Nejlépe se za podzimní část dařilo Šanovu, které disponuje hned několika zajímavými jmény, které si prošly velkými fotbalovými kluby na okrese. Řeč je o Martinu Taušovi a bratrech Šikových z Tatranu Rakovník či Tomáši Matesovi z SK Rakovník. „Byl to právě Tomáš, který mě kontaktoval, že by se rád vrátil k fotbalu a to právě v Šanově, kde má rodinné vazby. Avšak největší podíl na nynějším postavení má trenér Pepa Štiller,“ popisuje klíčové postavy šanovského trháku místní fotbalová stálice Daniel Sklenička. Šanov má v plánu dotáhnout jedna či dva přestupy, aby byl na jaro kompletně připravený.

Velmi vyrovnaná utkání proti půlmistrovi sehrál Petrohrad, který vždy odešel po velké bitvě s těsnou prohrou 3:4. Kroučová naopak vsadila na nepropustnou obranu a závěrečným úspěšným brejkem se postarala o velmi cenný skalp. I v nejnižší soutěži se očekává boj o postup do posledního kola. „Nálada, která je v kabině teď, tady už dlouho nebyla. Na podzim jsme vlastně z velké části utvářeli nový mančaft, ale sedli jsme si výborně jak hřišti, tak i mimo něj. Přeju si, aby to takhle fungovalo i nadále. Když to shrnu, podzim byl pro šanovský tým velmi úspěšný ve všech ohledech,“ pochvaluje si všechny aspekty úspěšného týmu Daniel Sklenička.