V posledním kole většina týmů musela řešit trable se sestavou. Kněževes doslova slepila svoji sestavu v Zavidově. Stejné problémy řešila Olešná, která vítala favorizované Žehrovice. Favorité nic nenechali náhodě, dvoubrankovým poločasovým náskokem dovedli svá utkání do vítězného konce. „Poslední utkání podzimu jsme chtěli potvrdit první místo a večer náležitě oslavit půlmistra. Domácí nastoupili se zabezpečenou obranou, ale my s územní převahou jsme zápas po celou dobu kontrolovali a zaslouženě vyhráli,“ v krátkosti přiblížil výhru 4:0 žehrovický Ondřej Zázvorka.

Poslední Čistá s pouhým bodem dlouho neodolávala favoritovi. V polovině první půle Pustověty jasně dominovaly, to začal Hranai své představení a v 76. minutě slavil hattrick. V závěru utkání domácí přidali další dvě pojistky. Hosté jen kosmeticky zmírnili prohru po samostatném úniku Večeři.

Šlágr kola sehrála Lužná v Janově, byl to souboj druhého se třetím. „I když jsme se dostali do vedení, tak se nám první poločas vůbec nepovedl. Domácí třikrát vystřelili na bránu a dali tři góly. Musím uznat, že to všechno byly výstavní trefy. Druhou půli se náš výkon zlepšil, začali jsme honit výsledek. Bohužel se nám nepodařilo dotáhnout ho do remízy, přestože šance byly,“ ve zkratce přiblížil průběh utkání luženský Radek Šnajdr. „Pro nás to byl velmi důležitý zápas, abychom udrželi třetí místo. Po náročném boji se nám to podařilo vyhrát 4:3, z čehož mám radost. Zvlášť, když to asi téměř nikdo nečekal,“ neskrývá potěšení z podzimní části janovský Jakub Kail.

Kněževes musela řešit trable v sestavě, kdy do posledním utkání musela do útoku povolat brankářské duo Lenner – Vršecký. Za nepříznivého počasí byli domácí aktivnější a do deseti minut se rezerva radovala z dvoubrankového náskoku. Kněževes se za půlku dostávala velice sporadicky, naopak Zavidov hrozil i nadále. Už minule rozjetý Horvát dal druhý hattrick po sobě a zápas skončil jasně. „Hosté špatně skládali sestavu a zápas přijeli hlavně odehrát. My jsme předvedli zodpovědný výkon a do ničeho je nepustili. K tomu jsme přidali čtyři branky, a tak si mohli zahrát i hráči, kteří během sezóny nedostali tolik prostoru,“ přiblížil snadnou výhru zavidovský Aleš Kraus.

Senomaty – Pavlíkov 1:3 (1:1)

Před utkáním s Pavlíkovem byli favoritem domácí Berani, a to i přes absenci klíčových hráčů. Ve 23. minutě byla Senomatům nabídnutá penalta, kterou kanonýr Žebrakovský proměnil. Standartní situací si pomohli také hosté, když po teči ve zdi srovnal Kalaš. Druhý poločas se domácím vůbec nepovedl. Hrubé chyby domácích Pavlíkov nekompromisně trestal. Nejprve Kalaš o míč obral váhajícího Špidru a umístěnou střelou dostal hosty do vedení. Důležitou výhru pečetil O. Polcar, který využil nepovedené zpětné přihrávky domácích, prošel přes obranu a úspěšně zakončil.

„Od začátku zápasu jsme se snažili kombinovat a být více na míči. Dostali jsme se i do slibných střeleckých příležitostí, ale nedokázali je lépe vyřešit. Do druhého dějství jsme vstoupili aktivně, donutili soupeře k chybám, které jsme využili. Jsem rád, že alespoň ke konci soutěže jsme dokázali uhrát nějaké body a trošku se uklidnit před jarní částí soutěže,“ těší se z posledních úspěšných kol hrající trenér Pavlíkova Lukáš Polcar.

Olešná – Mš. Žehrovice 0:4 (0:1)

Do nesnadného utkání s vedoucími Mšeckými Žehrovicemi vstupovala Olešná pouze s jedním mladíkem na střídačce. Na domácím hřišti dlouho proti lídru tabulky držela bezbrakový stav, dokonce Bařtipán se dostal nabídku ke vstřelení branky. Po půlhodině hry se do centru opřel Jindra a nechytatelnou střelou otevřel skóre. Po přestávce přidal další dva zásahy a zkompletoval svůj hattrick. Domácí zbraně nesložili, avšak střelu Jiránka vyrazil Kolek a pokus Zadnevulytsia mířil jen nad břevno. Naopak závěru Škutchan zakončil své povedené sólo a potvrdil titul půlmistra.

Městečko – Jesenice 2:4 (1:1)

Od úvodního hvizdu Ohnivci na Jesenci nastoupili velmi aktivně. V domácím prostředí využili malého hřiště hned k několika velkým příležitostem, ve kterých nechali vyniknout brankáře Flajšingra. Trápení prolomil osamocený Otcovský na zadní tyči, který se opřel do centrovaného míče. Závěr prvního poločasu však patřil Jesenici, která v první velké šanci hned byla úspěšná. Po přestávce se obraz hry nezměnil, hosté Městečku udělili obrovskou lekci z produktivity. „Do druhé půle nám pomohl příchod Davida Jeníčka, kterému se věnovali obránci a nechali tak prostor pro jiné naše hráče. Městečko by si za svůj výkon alespoň bod zasloužilo. My jsme ale zápas odmakali, uhráli jsme hodně soubojů a díky produktivitě jsme vyhráli,“ poodkryl tajemství úspěchu jesenický kapitán Petr John.

„Závěrečné utkání doma jsme si chtěli užít, ale také vyhrát. Zápas jsme odehráli vlastně dobře, ale na to se nehraje. Pokud z 10 šancí dáme pouze 2 branky, to by prohrálo i lepší mužstvo. Jesenice předvedla bojovný výkon a hlavně proměnila každou šanci po našich chybách,“ poukazuje na trápení se v koncovce Ohnivců Jiří Hadrava.

Řevničov – Lišany 3:3 (2:0)

Skvělý vstup do zápasu měla domácí řevničovská Sparta, která hostila trápící se Lišany. Již v 9. minutě lišanská obrana nezachytila dlouhý nákop a Kapr v kombinaci s Kočím skóroval. Druhý zápas přidal po přetaženém centru Hanzlík, jenž využil zbrklého vyběhnutí Řepky. Dvoubrankové manko po přestávce hosty nastartovalo a během 20 minut se začínalo od nuly. Lišany si pomohly standartními situacemi, při kterých využily své výšky a důrazu ve vápně. Snový obrat se však nekonal, Kapr využil volného prostoru a opět strhl výhru na stranu Sparty. Lišany zabojovaly a ve vypjatém závěru Laki rozhodl o smírné dělbě bodů.

„Deset minut před koncem jsme po ojedinělé akci šli do vedení, poté jsme měli stoprocentní šanci k navýšení vedení, ale neproměnili jsme ji a Lišany po závěrečném tlaku vyrovnaly. Celkově můžeme být za remízu rádi, Lišany byly lepší,“ sportovně uznal kapitán domácích Michal Beneš.

„Úvod zápasu nám úplně nevyšel a dostali jsme zbytečně dva góly po špatné komunikaci. Ale od poloviny prvního poločasu jsme převzali otěže zápasu a začala stíhací jízda . Bohužel po mé chybě nám vzal soupeř vítr z plachet. Naštěstí jsme v zápase ukázali srdce a bojovnost, která nám poslední zápasy chyběla,“ těší se z předvedeného výkonu svých spoluhráčů domácí gólman Řepka a dodává. „Klukům se omlouvám, kdybych tento zápas podržel tým , tak jsme zvítězili. Teď nás čeká udělat dobrou přípravu, na jaře začít stíhací jízdu a dostat se do klidných vod tabulky,“ doufá lišanský kapitán.

OKRESNÍ PŘEBOR

2. kolo: Olešná – Mšecké Žehrovice 0:4 (33., 48. a 53. Jindra, 83. Škutchan), Zavidov B – Kněževes 4:0 (4., 9. a 56. Horvát, 62. Sekyra), Řevničov – Lišany 3:3 (9. Kapr, 24. Hanzlík, 80. Sedlák – 53. a 91. Laki, 74. Hrbek), Městečko – Jesenice 2:4 (36. Otcovský, 70. Hadrava – 42. Brda, 52. a 90. Bešík, 55. Kapoun), Janov – Lužná 4:3 (12. Bradáč, 26. Roubík, 41. Zuska, 62. Konvalinka – 8. Hornof, 65. Mezei, 77. z pen. Vejvoda), Pustověty – Čistá 5:1 (27., 45. a 76. Hranai, 81. Holeček, 84. Hula – 89. Večeřa), Senomaty – Pavlíkov 1:3 (23. z pen. Žebrakovský – 33. a 61. Kalaš, 66. Polcar).