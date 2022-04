Gólmana postrádala také rezerva Tatranu. Mezi tři tyče se postavil hrající trenér Petr Kýzl, i tak Senomaty ve šlágru kola nedokázaly držet krok a s mladíky prohrály vysoko 1:5. „Již v minulosti jsem odchytal několik zápasů v kraji, kde jsem dokonce měl čistá konta. Dnes to bohužel nevyšlo,“ sdělil Petr Kýzl, jenž svým výkonem dopomohl k jasné výhře.

Zajímavější jsou boje o záchranu. Po dlouhých osmnácti kolech se promíchalo pořadí na úplném chvostu tabulky. Olešná se další výhrou, nyní z rynholecké umělky, odpíchla ode dna a otazníky okolo jejího setrvání v soutěži je menší.

Své duely naopak nezvládly rezerva Zavidova a Lužná, která si hubenou prohrou s Pustověty zadělala na velké problémy. Důležité bude následující utkání, kdy Sparta zajíždí na rozjetou Olešnou.

Pustověty se nenápadnými výhrami postupně přibližují k první čtyřce a dotahují se na klopýtající Kněževes. „Celý zápas s Lužnou nás trápila koncovka i ve stoprocentních šancích a dokázali jsme proměnit pouze jednu. Inkasovaná branka nás nakopla a po otočení výsledku jsme uzavřeli obranu a zamezili Lužné ve vyrovnání,“ popsal průběh cenných bodl Petr Hovorka.

Skvělý vstup do utkání měly domácí Roztoky a do dvaceti minut se zaradovaly hned dvakrát. Vedení avšak neudržely. Jesenice zbraně nesložila, v závěru nejprve John a poté Fiala poslali svůj tým do penaltového rozstřelu, ve kterém byla Jesenice dokonce šťastnější.

Hrdina Hejduk. Náhradník bubáků chytil dvě penalty!

ZAVIDOV B – LIŠANY 2:3

Jarní část prozatím pro oba týmy nemůže být podle jejich představ. Důležitý duel o záchranářské body začala lépe domácí rezerva, když Žďánský vypracoval dvoubrankový náskok. Za vydatného deště se Lišany sice dostávaly do zakončení, ale Haifler, Paseka ani Roušavý nebyli úspěšní.

Po půlhodině hry se začali prosazovat hosté. Nejprve Mutinský s pomocí břevna snížil, chvíli na to Haifler uklidil odražený míč. Do druhého poločanu se Lišany zaměřily na obsazení nebezpečného Žďánského a úspěšně eliminovaly jeho příležitosti. Tři minuty před koncem krásnou střelou do šibenice rozhodl Paseka o vítězství Lišan.

Obrovskou příležitost měl v závěru A. Kraus, ovšem jeho dělovka skončila pouze na tyči.

Lišanský brankář Zdeněk Řepka věřil, že zápas i přes nepříznivý začátek zvládnou. „Domácí hrozili pouze Žďánským, který měl několik šancí rozhodnout, ale i na naší straně bylo hodně příležitostí. Naštěstí Paseka životní trefou vystřelil vítězství.“

MĚSTEČKO – ŘEVNIČOV 5:2

Po neúspěšných předchozích kolech se řevničovská Sparta propadla až ke dnu tabulky. Do utkání v Ohnivec aréně ale vstoupila dobře. Přestože Jakub Husák neproměnil penaltu, Kočí byl po centru úspěšný. Do druhého poločasu Městečko vstoupilo s několika změnami v sestavě. Šance přicházely na obou stranách, ovšem z úspěchu se radovali domácí. Městečku stačilo pouhých šest minut, aby třemi zásahy otočilo vývoj ve svůj prospěch. Zlomená Sparta na obrat nedokázala zareagovat a domácí dalšími zásahy soka nešetřili. Chytrá střela Beneše do odkryté branky byla pouhou korekcí výsledku.

„Byl to zápas dvou rozdílných poločasů. V prvním jsme hráli zakřiknutě a po hloupém faulu nabídli soupeři penaltu. Do druhé půle jsme udělali pár změn, hra se oživila a zápas jsme otočili,“ hodnotil trenér Stanislav Jansa zvládnuté utkání.