Také po přestávce byla hra velmi vyrovnaná i přes vyloučení domácího Koce (62.), kterému ujely nervy a praštil soupeře loktem do hlavy. Branky padly do obou sítí (tentokrát vedli domácí a dorovnával v 80. minutě Dušička) a zápas rozhodovaly penalty, ve kterých byli šťastnější domácí fotbalisté.

Úvod utkání, jenž řídili ligoví rozhodčí Flimmel – Váňa a Vyhnanovský, patřil Pavlíkovu, který na soupeře doslova vlétl. Příležitost dokázal přetavit v branku až po dvaceti minutách Tomáš Kindl. Do půl hodiny hry však Čistá obrátila skóre ve svůj prospěch. Nejprve po krásném přímáku Havlíčka a poté díky brance kanonýra Dušičky. V poslední minutě poločasu se ale zase nadechli domácí a pro změnu pavlíkovský snajpr Ikrényi srovnal.

Do Pavlíkova na ni dorazily tři stovky diváků, prvoligoví rozhodčí a hlavně silní jedenáctky dosud neporažených celků Pavlíkova a Čisté. Byla to velká bitva, v níž domácí přišli o náskok i vyloučeného Koce, ale nakonec přece jen vyhráli, byť až po penaltovém rozstřelu 4:3.

