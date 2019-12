Prohlášení Zavidova – trenér Daniel Devera

Neustále všude slyšíme o nespravedlnosti vůči Městečku a posíleném B týmu Zavidova. Z diskuzí a vyjádření nám vychází, že za vše může Zavidov a ještě si dovolil posílit B tým na zmiňovaný zápas o hráče A týmu.

Důvod k ukončení utkání hraného 6. října ovšem nezavdali hráči Zavidova, nýbrž hráči a fanoušci hostujícího Městečka, kdy byl nejprve mladý rozhodčí Týče v rozepři s hráči L. Majbou a J. Urbanem (oba SK Ohnivec Městečko), následně vyrazil daný incident řešit s kelímkem piva v ruce již vystřídaný P. Šnídl (SK Onivec Městečko). Všemu nasadil korunu jeden z hostujících fanoušků, který strčil do hlavního arbitra utkání při jeho odchodu ze hřiště.

Co přesně spustilo celý incident, ví jen samotní aktéři a nám nepřísluší někoho z nich se zastávat, kritizovat nebo jakkoliv hodnotit. Je ovšem patrné, že Zavidovští to rozhodně nebyli.

Následně rozhodly příslušné komise OFS Rakovník o potrestání Zavidova pokutou za nedostatečnou pořadatelskou službu, finanční postih obdrželi i rozhodčí tohoto utkání a hráč L. Majba byl potrestán zastavením činnosti. Dále bylo na základě podaného protestu SK Ohnivcem Městečko, rozhodnuto o opakování utkání. Návrh k opakování utkání podala sama protestující strana SK Ohnivec Městečko (viz. oficiální Zápis o utkání). Z výše zmíněného vyplývá, že FC 05 Zavidov nijak neřešil, zda bude platit výsledek 3:4 dosažený na hřišti, nebo zda se bude utkání opakovat, či případně kontumovat. Toť fakta k opakovanému utkání.

Nyní pár řádků k posílení B týmu FC 05 Zavidov o hráče A týmu FC 05 Zavidov ve zmiňovaném utkání.

Filosofií našeho klubu je nerozdělovat hráče na áčkaře a béčkaře, protože jsme všichni tým FC 05 Zavidov.

Proti SK Ohnivci Městečko byli nasazeni až na T. Korčáka (nastoupil i v nedohraném utkání) hráči s menším vytížením v I.B třídě. Pokud někdo tvrdí opak, je vidět, že nesleduje výsledky a sestavy našich týmů. Zjistil by totiž, že nedělení hráčů na áčkaře a béčkaře se zakládá na pravdě a naši hráči se prolínají v sestavách obou týmů. Tato skutečnost je Zavidovským specifikem, na které jsme patřičně hrdí. Současné postavení obou týmů v I.B třídě a okresním přeboru nás utvrzuje ve správně nastavené cestě.

Tímto považujeme utkání s SK Ohnivcem Městečko za dohrané a pro nás uzavřené.

Prohlášení Městečka – trenér Stanislav Jansa

Kdo byl na říjnovém utkání v Zavidově a chtěl to vidět objektivně, tak si obrázek udělal sám. Byl k vidění kvalitní fotbal z obou stran, spousta šancí i branek. Utkání poměrně dobře odřídila i trojice rozhodčích, až na jednu chybu právě v tom závěru, která ovšem byla zásadní a kvůli které celý problém vzniknul.

První červená karta pro Karnafela zasloužená. Jakkoli si myslím, že za to, že hráč řekne v emocích "to si děláš srandu" je hodně přísná, ale takový je nastavený celookresní a nakonec i celostátní metr. Zásadní byla druhá červená pro kapitána Urbana, kdy se rozhodčí domníval, že už byl potrestán jednou žlutou kartou a vykázal ho ze hřiště. Že tomu tak nebylo a tu domnělou první žlutou kartu obdržel Kolísek za faul na půlce, věděli všichni a potvrdil to i asistent rozhodčího. Samozřejmě, že jsme v té chvíli měli udržet emoce na uzdě. Vždyť by se jednalo patrně o jeden poslední centr ze čtyřiceti metrů, který bychom buď odvrátili, nebo by v horším případě pro nás domácí vyrovnali. Na tuto situaci však reagoval nepřiměřeně Majba a za jeho výroky vůči rozhodčímu červenou kartu nijak nezpochybňuji. Přes to všechno se utkání mělo určitě dohrát. Rozhodčí měl ke zjednání pořádku vyzvat kapitána nebo vedoucího mužstva. Místo toho nepochopitelně ukončil utkání jako nedohrané a bohužel si ani nenechal poradit, když jsem mu říkal, že takto utkání ukončit nemůže. Jsem přesvědčen, že zkušenějšímu rozhodčímu by se toto v žádném případě nestalo a těch posledních pár vteřin by se dohrálo. Jako chybu rozhodčího to vyhodnotila i komise rozhodčích a to ještě před zasedáním sportovně technické i disciplinární komise. Ty podle řádů ani neměly jinou možnost, než nařídit utkání opakovat.

Proto mě dost vadily některé výroky přihlížejících, že jsme si opakování zápasu "vybrečeli na svazu". Možná jsem i nepřiměřeně reagoval, za což se omlouvám. Ale trvám na tom, že opakovat utkání, které ze stavu 1:3 otočíte na 4:3 a tento stav trvá v devadesáté třetí minutě, by si chtěl "vybrečet" jedině blázen na svobodě.

V opakovaném utkání domácí zvítězili zaslouženě. Nemá cenu rozebírat, jak hodně nebo málo byli posíleni hráči z áčka. To je legitimní, a věděli jsme že to tak bude, když byl stanoven takovýto termín opakovaného utkání. Dohady, jestli hráči jsou na soupisce či nikoli, jestli hrají pravidelně nebo jsou náhradníci, nedávají žádný smysl. Někdo hráčů z áčka napočítá dva, někdo šest. Opakuji, že to je zcela legitimní a v pořádku.