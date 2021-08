FK Hředle – TJ Sparta Lužná 2:1 (1:1)

Oba celky nastoupily do prvního utkání v okleštěné sestavě, především odchod obranných pilířů z Lužné dávalo značkou výhodu domácímu týmu, který zatlačil hosty na vlastní polovinu. Po osmi minutách Bechner přetavil své snažení v úvodní vedení, ovšem další šance zůstaly trestuhodně nevyužité. Naopak nešťastnou vlastní brankou Hředle vrátily soupeře do zápasu. Lužná dlouho odolávala tlaku a střelám domácích. Po hodině hry se do míče opřel Tomáš Vitner, který vystřelil spoluhráčům první tříbodový zisk.

SK Lišany – SK Sparta Řevničov 2:2 (2:0), pen. 4:1

Po několika nadějných šancích Řevničov polevil a iniciativu převzali domácí fotbalisté. Dlouhý nákop za obranu nadvakrát zakončil osamocený Haifler. Chyby především v rozehrávce hostů se kumulovaly a opět Haifler přidal pojistku. Po přestávce Řevničov vlivem zranění přeskupil své rozestavění, a vyplatilo se. Ve druhém poločase úřadoval Adam Trejbal, který nejprve z velkého úhlu prostřelil Řepku a zanedlouho potrestal zaváhání v rozehrávce domácích. Lukáš Skoupý mohl dokonat obrat, ovšem z bezprostřední blízkosti pálil pouze do gólmana. V penaltové loterii byly úspěšnější Lišany.

TJ Sokol Pustověty – FC Olešná 2:0 (1:0)

Omlazené Pustověty přivítaly na své půdě zkušenou Olešnou. Hra ovlivněná značnou nervozitou po dlouhé pauze postupem času přinášela i gólové příležitosti. Tu největší na straně hostů měl Polášek z přímého kopu, ale Beneš jeho povedený pokus vystihl. Na druhé straně Hranai dokázal potrestat chybu v obraně. Olešná se snažila zvrátit výsledek především z nebezpečných standartních situací. Tu, která skončila v domácí síti, zmařil praporek sudího. Naopak Hranai využil otevřené obrany a druhým gólem stvrdil výhru Pustovět.