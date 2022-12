Zavidov mrzí jen skalp lídra, byl blízko…

Nejspokojenější je určitě rezerva Zavidova, která po předchozích ročnících bere všemi deseti neoblíbenou bramborovou medaili. „V loňské sezóně jsme byli po třech jarních kolech na posledním místě. Pak jsme museli hodně máknout, abychom se vůbec zachránili. Tomu jsme se letos chtěli vyhnout a cílem bylo hrát v první polovině tabulky,“ vzpomíná zavidovský gólman Aleš Kraus. Cílem Zavidova bylo se sházet v hojném počtu na zápasy a pomalu zapracovávat mladíky, kteří budou vedle starších získávat cenné zkušenosti.

Skvěle rozehrané utkání měli zavidovští hráči ve Mšeckých Žehrovicích, kde vedli o dvě branky. „Pak jsme si nechali zbytečně vyloučit hráče a v posledních deseti minutách po chybách inkasovali. Máme občas problém s přístupem, další kámen úrazu je proměňování šancí,“ poukázal na zbytečnou ztrátu bodů v Jesenici a Lužné, kde byly remíza na dosah.

Již několik let probíhá zimní příprava v Zavidově společně s A týmem. „Do konce roku si budeme chodit kopnout do haly, od ledna se do toho pustíme naplno. Velké cíle si nedáváme, ale bylo by fajn udržet umístění z podzimu. Chceme se soustředit na stabilizaci kádru, chodit v hojném počtu a hlavně se fotbalem bavit," dodal Kraus.

Fotogalerie: Ohlédnutí za okresním přeborem - část první

Cíl je jasný, zlepšit herní projev!

Senomaty pravděpodobně pomýšlely na lepší umístění, než je 5. místo. „Osobně si nemyslím, že je to nespokojenost s umístěním v tabulce, kde na vedoucí celky ztrácíme opravdu málo bodů, ale spíš s předvedenou hrou v závěru podzimu,“ upřesnil Marek Špidra. Dodal, že v závěru i vlivem zranění spoluhráčů, vyloučení a podobných aspektů ztratily Senomaty hodně bodů a jejich hra nebyla ideální ani zdaleka.

Soupeři z Janova a Pavlíkova byli dle Špidry velmi kvalitní. „Často vysoko napadali, byli rychlí a důrazní v soubojích. Celkově jejich hra měla směr a věděli, co na nás použít. Naopak v Pustovětech se jednalo čistě o naše chyby a neschopnost cokoliv vytvořit,“ doufá senomatský bek, že se z proher poučí a na jaře budou s těmito protivníky bodovat.

Berani by rádi do druhé části sezóny zlepšili projev hry, abych se zavděčili fanouškům, kteří je v závěru podzimu oprávněně kritizovali. Očekávají tedy pod taktovkou Jiřího Kučery velmi náročnou přípravu, která začne ihned v lednu.

Kanonýr Deníku: Žebrakovský trefil druhý hattrick v řadě

Nebýt zranění Abraháma…

Jestli se někde lidi fotbalem baví, tak je to v Ohnivec aréně v Městečku. Každý domácí zápas je pro malou vesnici v křivoklátských lesích opravdovým posvícením. Letošní podzim byl pro Městečko obzvláště vydařený. „V minulé sezóně jsme po letech prožili záchranářské starosti, vzhledem k tomu jsme s výsledkem spokojeni. Hlavním problémem bylo, že jsme se špatně scházeli. Tomu jsme se nyní vyhnuli, a bylo to znát. Škoda jen zranění výborně chytajícího Kuby Abraháma, kdy jsme museli obětovat hráče z pole. Naopak důležitý byl příchod Roberta Otcovského, který patří k tahounům,“ poukázal Jiří Hadrava na posilu, která se do rodné vsi vrátila po 30ti letech.

Ohnivci berou fotbal s nadhledem. „Asi to bude věkem a trvá nám, než se dostaneme do tempa. Na druhou stranu na tom nebudeme fyzicky zase tak špatně, když dokážeme otáčet zápasy pár minut před koncem,“ směje se středopolař při vysvětlování, v čem je síla městeckého týmu. Ambice Ohnivci samozřejmě mají - mít z fotbalu radost.

Psycholog na pacienty platil

Vyšší cíle, než je 7. místo po podzimní části, si dávala Jesenice a úvod sezóny se jí vydařil dle představ. Pak ovšem přišlo smolné období a dokonce remíza s poslední Čistou. „V domácím utkání jsme měli první poločas vyhrát o 5 gólů, nicméně Čistá si za bojovný výkon bod rozhodně zasloužila. Dalšími ztrátami byly zápasy s Olešnou a Kněževsí. Tam jsme prostě úplně vypadli a náš výkon byl ostudný. Pokud bychom tyto tři zápasy zvládli, tak jsme splnili svůj cíl držet se do třetího místa,“ popisuje zlomová utkání jesenický kapitán Petr John.

V závěru se Jesenice potřebovala chytit a napravit nepovedené období. „Trenér je trochu psycholog a na nás pacienty to zafungovalo. Připravil nám lehkou motivaci před zápasem se Zavidovem a to pomohlo,“ pousmívá se John na taktikou lodivoda Ivoše Kapouna. Výhrou v Zavidově a v posledním kole v Městečku se dostali na dostřel výše umístěným týmům.

Zimní příprava Jesenice bude probíhat stejně jako v předchozích letech. „Neplánujeme nic převratného, budeme chodit jednou týdně do tělocvičny. Ale vsadili jsme se s pár kluky, kdo zhubne do konce roku více kilo, takže jsme už vlastně začali,“ doufá Petr John, že jako příkladný kapitán bude i vítězem této sázky a společně vstoupí připravená Jesenice do jarní části s touhou posunout se k čelu tabulky.