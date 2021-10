Překvapení kola, protože kvalitní tým Řevničova nevstoupil do sezony podle očekávání. Ani v prvním poločase v Zavidově to nevypadalo, že překročí svůj stín, po vlastňáku Urbanoviče prohrával 2:3, ale druhá část už byla jen o hostech. Rychlé branky tahounů ofenzivy Trejbala a F. Skoupého značily obrat, když pak prošel ostrý zákrok Beneše na domácí posilu z áčka Deveru, hosté zápas ovládli.

Ohnivci navázali na skvělý výkon a dokázali bodovat také v 8. kole proti Lužné. Domácí nebudou na vstup do utkání, ani se nerozkoukali, inkasovali po rohovém kopu. Dalším zlomovým okamžikem bylo vyloučení Cibulky a po Kolískově uniku i dvougólové manko. Po hodině hry Městečko přidalo další branku výborným Šnídlem, Lužná to ovšem nevzdala. Pokorný a Rek dokázali snížit na rozdíl jedné branky, ovšem další drama si Ohnivci nedopustili.

Lužná - Oh. Městečko 2:3 (0:2)

Kněževes vstoupila do utkání výborně, když po nacvičené akci skórovala hned v úvodní minutě. Poté přišlo několik slibných šancí Rynholce, ale Matějka ani Beran gólmana Lennera či brankovou konstrukci nepřekonali. Naopak domácí i díky penaltě odskočili na tříbrankový rozdíl a bylo po zápase. V druhém poločase Kněževeští branky ještě navýšili a Měsíček jen mírnil skóre.

