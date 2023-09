Lužná - Pustověty 2:4 (1:2)

Přesto, že ještě před utkáním musely Pustověty řešit post brankáře, úvod patřil jednoznačně jim. „Náš nejhorší výkon za hodně, hodně dlouho. Jako by nás poznamenala koncovka minulého zápasu. Vůbec jsme neplnili, co jsme si řekli. Nemělo to nasazení, nebyla chuť hrát a hlavně vyhrát. Tyto zápasy prostě musíme zvládat, ještě když hrajeme doma,“ nepoznával svůj tým trenér Lužné Adam Špička, který si váží pohody v kabině i přes ostřejší debaty.

Lužné se sice povedlo dvakrát smazat jednogólové manko, ale s dlouhými nákopy si na připravenou obranu Pustovět nepřišla. Naopak hosté využili zaváhání a čtvrthodinu před koncem se prosadil Elznic.

„Domácí ve snaze o vyrovnání hru otevřeli a my vyráželi do otevřené obrany, z čehož v nastavení pramenila uklidňující čtvrtá branka. Bylo to náročné utkání a myslím si, že z Lužné se body nebudou vozit lehce. O to jsou pro nás tři body cennější,“ pokorně zhodnotil vítězství kapitán Petr Matějovský.