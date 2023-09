Městečko - Kněževes 1:3 (0:1)

„Nezní to příliš logicky, když někdo po prohraném zápase řekne, že byl lepší, ale troufnu si tvrdit, že herně jsme šli zápasu naproti, ale nedokázali jsme s vedoucím týmem tabulky využít šance a Kněževes trestala v podstatě z každé „skoro“ šance,“ poukazuje na rozdílnou produktivitu týmů Jiří Hadrava.

Vyrovnaný souboj dvou velmi zkušených celků byl dramatem až do závěrečného hvizdu. Kněževes je v této sezóně na koni a v závěru první půle se dalekonosnou střelou trefil Fiška. Poté započala přetahovaná o skóre, nabídku na srovnání stavu v podobě penalty však Městečko nevyužilo. Klíčové zaváhání bylo potrestáno ve 4. minutě nastavení.

„Vyrovnané utkání z obou stran, které nepřineslo ani tolik šancí, spíš se jednalo o takové závary. Domácí nedali pecku, což bylo za pár minut potrestáno. Dnes jsme byli ti šťastnější,“ těší se z prodloužení výherní šňůry kněževeský kapitán Jan Vrábík.

„Chtěl bych apelovat na mladé rakovnické rozhodčí, aby se opravdu věnovali správnému posuzování ofsajdových pozic. Prostě tomu, jak na to. Ani na okresní úrovni to není snadná disciplína. Vůbec tím nechci házet vinu za prohraný zápas na rozhodčích, ale jakákoliv ztráta pozornosti posouvá situaci do jiné roviny a pak už se nedá posoudit správně,“ posílá podnět k zamyšlení směrem k rozhodčím městecký středopolař Hadrava.