Janov nenašel recept na obranu svého soupeře z Olešné a nedokázal proměnit žádnou ze svých velkých příležitostí. „Měli jsme spoustu šancí na to, dát gól, ale nestalo se. Kdyby se hrálo ještě teď, pořád to bude 0:0,“ poukazuje janovský Jakub Kail na velkou neschopnost svého týmu vstřelit branku. I Lužná se trápila v koncovce, stejný průběh dokonce i výsledek skončil také v domácím utkání s Kněževsí.

Mšecké Žehrovice se proti poslední Čisté chtěly herně připravit na lídra tabulky. „Bohužel náš plán nám moc nevyšel. Zápas moc fotbalovosti nepobral, troufám si říct, že fotbal dokonce plakal. Dnes můžeme být rádi za 3 body, ale to je asi vše. Nic, za týden se hraje zase,“ stručně shrnul žehrovický Ondřej Zázvorka.

Po dobrém výkonu v Zavidově považovaly Senomaty body s Řevničovem za povinnost. Vlažný vstup domácích nedokázala Sparta náležitě potrestat. Kočí sice v 9. minutě otevřel skóre, ale další příležitosti zůstaly trestuhodně nevyužity. Ještě během prvního poločasu dokázal srovnat Žebrakovský, který byl hlavním aktérem ve druhém dějství a završeným hattrickem (druhým v řadě!) přispěl k výhře favorizovaných Senomat 4:2.

Suchánkův šokující nástup, Strašecí obralo suverénního lídra!

Derby Pustovět a Městečka vyhráli hosté obratem v závěru. “Bylo to nesmírně těžké utkání, protože poprvé v sezoně jsme se pořádně nesešli. S ohledem na stav hráčů na konci zápasu, je obrat v závěru skvělý a tým opět ukázal obrovskou sílu. Všichni si sáhli na dno svých sil,“ neskrýval radost kanonýr Městečka Marek Tvrz. První poločas derby mnoho fotbalových momentů kromě gólu Ryby z 5. minuty nenabídl. Po přestávce bylo šancí mnohem víc. Vyrovnané utkání rozhodl Otcovský po samostatném úniku a povedeném lobu. „Pro nás ztracený zápas v posledních 10 minutách. Tentokrát se štěstí nepřiklonilo na naší stranu, když jsme svoje šance na zvýšení skóre neproměnili a soupeř nás v závěru potrestal,“ v krátkosti popsal průběh derby brankář Pustovět Michal Beneš.

Jesenice – Lišany 5:1 (4:1)

Po několika smolných utkání Jesenice vítala probuzené Lišany. Hosté se snažili o fotbalovost, což bylo kolikrát na hranici rizika otevřené obrany. Naopak domácí fotbalisté si nic nekomplikovali a drželi se jednoduché taktiky. „Dařily se nám náběhy za obranu a konečně jsme tyto vyložené šance dokázali proměnit. Po několika špatných výkonech jsme potřebovali bodovat a to se nakonec podařilo,“ zhodnotil utkání domácí kapitán Petr John. Běžela 35. minuta, když Jesenice vedla už o čtyři branky. Do poločasu dokázal snížit pouze Paseka. K další korekci ze strany Lišan již nedošlo, naopak Bešík dalším zásahem stvrdil důležitou výhru.

„Od nás to byl nejhorší výkon za celý podzim. Chyběla komunikace, pohyb, mentální síla něco udělat navíc. Na druhou stranu musím říct, že domácí měli velké štěstí, branka jim padla snad ze všeho. Vždy, když jsme se nějak začali herně zvedat, opět jsme inkasovali do naší sítě. Sezóna je ještě dlouhá, musíme začít u sebe a pak může přijít nějaký výsledek,“ nehází flintu do žita lišanský gólman Zdeněk Řepka.

Vranému smazání třígólového manka nepomohlo, Lubnou nadšení brzy pustilo

Pavlíkov - Zavidov B 0:4 (0:3)

Zavidov zajížděl na hřiště Pavlíkova, který se trápí již čtvrtým kolem a ani tentokrát své prokletí nezlomil. Rezerva přečkala úvodní tlak domácích. Stoprocentní nabídku odmítl mladíček Hekl, který pálil pouze do Krause, chvíli na to Čech hlavičkoval nad. Když Pavlíkov spálil i další šance, obraz hry se změnil. Po půlhodině hry stačilo 7 minut, aby si Zavidov vypracoval tříbrankový náskok. Druhá půle začala vyrovnanou hrou. Domácí stále pokračovali v neúspěšné útoční fázi, naopak v 56. minutě ztrátu míče v obraně potrestal Korčák a střelou k tyči završil svůj hattrick. Více šancí už zápas nepřinesl. Hosté drželi míč na svých kopačkách, domácí zase vědomi si velkého rozdílu už příliš snahy na zvrat neměli.

„Dnes musím kluky pochválit. Se štěstím jsme přečkali prvotní tlak Pavlíkova, kdy jsme klidně mohli o dva góly prohrávat. Pak se nám ale povedla blesková pětiminutovka, kdy jsme vstřelili tři góly a to domácí úplně položilo. Je třeba na tento výkon navázat,“ těší se z cenného skalpu brankář Zavidova Aleš Kraus.

„Opět jsme nedokázali v úvodní půl hodině proměnit asi čtyři solidní gólové příležitosti. První větší šance hostů skončila v naší síti a následovala obvyklá reakce našeho týmu (sklopení hlav), čehož dokázal kvalitní soupeř využít a přidat rychle za sebou další dvě trefy. Bohužel v zápase nebyl v našem týmu nikdo, komu by se dařilo a strhl svým výkonem i ostatní. Naše chyby soupeř potrestal a prodloužil tak čekání na další body,“ hodnotí pavlíkovský Lukáš Polcar a doplňuje, že je třeba ze sebe sundat pomyslnou deku, hodit to za hlavu a připravit se lépe na další zápas.

Lužná – Kněževes 0:0

Byť herní projev Kněževsi dlouhodobě není ideální, jejich důraz na bezchybnou obranu nese své ovoce. Nejprve si odvezla hubenou výhru z Pavlíkova, nyní obrala o body prozatím neklopýtající Lužnou. „Bohužel jsme si neuměli poradit s dobře hrající obranou soupeře a nepodařilo se nám skórovat. Druhý poločas se hrálo bylo na jednu bránu, ale bohužel bez výsledku. I takové zápasy někdy jsou. Stále jsme neprohráli, jedem dál,“ hecuje svůj tým v další výhry luženský Radek Šnajdr.

Průběh utkání potvrzuje také kapitán hostů. „Klasicky odbráněný zápas, především ve druhém poločase byla Lužná dominantní. Vzhledem k počtu neproměněných šancí domácích je pro remíza skvělým výsledkem,“ těší se z dalšího bodu Jan Vrábík.

OKRESNÍ PŘEBOR

10. kolo: Olešná – Janov 0:0, Pustověty – Městečko 2:3 (49. Hranai, 54. Peták – 6. Ryba, 84. Tvrz, 86. Otcovský), Senomaty – Řevničov 4:2 (17., 75. a 90. Žebrakovský, 73. Hudák – 9. Kočí, 88. Husák), Pavlíkov – Zavidov B 0:4 (33., 36. a 56. Korčák, 37. Zuda), Čistá – Mšecké Žehrovice 2:4 (76. a 90. Večeřa – 4. Volf, 35. a 38. z pen. Kočí, 36. Bondarev), Lužná – Kněževes 0:0, Jesenice – Lišany 5:1 (8. a 15. Kapoun, 33. Brda, 35. Pros, 66. Bešík – 39. Paseka)

III. TŘÍDA – skupina ZÁPAD

10. kolo: Panoší Újezd – Slabce 0:3 (6. Macák, 12. Lev, 65. Mužík), Kolešovice – Chrášťany 6:3 (15. Štícha, 26., 41., 60. a 66. Daniš, 48. vl. Karas – 12. Dvořák, 27. Kulhánek, 45. Králička), Pavlíkov B – Oráčov 2:1 (25. Schejbal, 35. Jiroušek – 70. Zelenka), Senomaty B – Šanov 7:1 (17. Tajbl, 28. Štíbr, 31. Hudák, 41. a 86. Hůla, 76. Šnídl, 81. Trešl – 57. Jelínek)

III. TŘÍDA – skupina VÝCHOD

10. kolo: Rynholec – Kroučová 2:0 (40. Beran, 76. Holan), Kounov – Sýkořice 1:5 (41. Huttr – 15. Bulva, 55. a 90. Mutinský, 62. Klíč, 87. Ondráček), Srbeč – Roztoky B 0:12 (10., 75. a 89. Krůta, 20., 50. a 71. Fikejz, 30. Bauer, 32., 55., 60. a 65. Farkas), Ruda – Hředle B 1:5 (53. Vojanec – 26. a 28. Sajner, 34. Rosa, 55. a 61. Malinovský)