Střetnutí celků, které v loňském roce proti sobě válčily o postup do nejvyšší okresní třídy, byl tentokrát jednostrannou záležitostí. Po odchodu kanonýry Dušičky do Hadačky bude Čistá jen těžko nahrazovat nejlepšího střelce. Do Pavlíkova sice přijela s početnou fanouškovskou základnou, ale nakonec bez jakýchkoliv nároků na bodový zisk odjížděla s pěti inkasovanými brankami. „Začali jsme podle představ a hráli aktivně dopředu. Až na pár chyb, kdy jsme soupeři nabídli šanci, jsme celý zápas kontrolovali hru a může nás jen mrzet, že jsme neproměnili více gólových příležitostí. Stále je na čem pracovat a zlepšovat se. I tak si ale všichni hráči zaslouží pochvalu za předvedené výkony,“ nechce usnout na vavřínech hrající trenér Lukáš Polcar.

Senomaty vstoupily do utkání s luženskou Spartou skvěle, když už ve 2. minutě poslal svůj tým do vedení Robert Hůla. Do poločasové přestávky ale Pokorný a Mezei otočili nepříznivý vývoj. Dalšími dvěma zásahy Lužná upravila na konečných 1:5. Radek Šnajdr hodnotí výhru jako zaslouženou. „Opět jsme nezachytili začátek, náš tým ale ukázal vnitřní sílu a skóre jsme pohodlně otočili. Po celý zápas jsme byli lepším týmem. Přesto, že mohlo být skóre vyšší, i tak jsme spokojeni,“ neskrýval nadšení ze skvělého vstupu do soutěže.

Zlom utkání v Řevničově přišel ve chvíli, kdy žehrovický Bondarev otevřel skóre. Jeho tým do té doby vládl, ale pak jakoby se lekl výhry. Začal míče nakopávat a dal tak prostor domácí Spartě. Zbrklá hra vyústila ve vlastní branku. Po hodině hry však Volf krásně kopl přímák a vrátil svému týmu vedení. Poslední desetiminutovka byla velmi nervózní. Domácí se hnali za vyrovnáním a Žehrovice srdnatě hájily hubený výsledek, což se nakonec povedlo.

Horko ve Strašecí, domácí zle kousali tři penalty i dvě červené

JANOV – LIŠANY 2:1

Lišany se s malým janovským hřištěm dokázaly rychle popasovat a Mutinský krásnou dalekonosnou střelou potvrdil skvělý úvod. Během pár minut mohl navýšit opět on či Feher, ale žádná šance se neujala. Přečkané nebezpečí ve vlastním vápně a začínající déšť, díky kterému se hra zjednodušila, se ukázaly pro Janov jako klíčové.

Do přestávky domácí Konvalinka zachytil rozehrávku, předložil Zuskovi, který se nemýlil. Po hodině hry Kail přešel přes dva hráče a vybídl skvěle postaveného Bradáče ke skórování. Poté sice Lišany zatlačily svého soupeře na vlastní polovinu, ovšem žádná z příležitostí se neujala a nováček z Janova tak bere první body v soutěži.

„Už v týdnu jsme měli veliké problémy dát dohromady sestavu. Z původních sedmi lidí se nám podařilo přemluvit další tři, aby se zápas mohl uskutečnit. Těsně před výkopem i posledního jedenáctého. Zápas to byl vyrovnaný, v jednu chvíli jsme tahali za kratší konec, chvíli na to domácí. I tak jsme do poslední chvíle bojovali o remízový bod, za což musím všem poděkovat,“ chválí přístup spoluhráčů brankář Lišan Zdeněk Řepka.

Autor vítězné branky Jakub Kail je za výhru velmi rád. „Tři body byly doslova vydřený. Zápasu moc nepomohl déšť, ale i tak se jednalo o dobrý boj,“ říká Kail a věří, že výhru tým potvrdí také dalším kolem v Kněževsi.

OLEŠNÁ – ZAVIDOV B 0:2

Od úvodního hvizdu rezerva Zavidova diktovala tempo a už ve 3. minutě Hanych po uvolnění překonal domácího Zemjanka. Hosté drželi míč na svých kopačkách, přesto se do šancí dostala také Olešná, hlavička Černého však pouze orazítkovala tyč. Po přestávce domácí nastoupili na svého soupeře, ale díky Krausovi Zavidov stále držel hubený náskok. Dvanáct minut před koncem Hanych přidal druhou branku a tím dovedl Zavidov do šťastného konce.

Hrdinou zápasu byl bezpochyby brankář Zavidova Aleš Kraus, který v důležitých momentech i za pomoci brankové konstrukce a spoluhráčů zmařil příležitosti Olešné. „Předvedli jsme velice dobrý výkon. Domácí jsme přehráli hlavně technicky, kdy bylo vidět, že řada hráčů v minulosti dlouhodobě hrála vyšší soutěže. Zároveň podržela mladíky, pro které vstup do dospělého fotbalu není vůbec lehký. Takhle chce přistupovat ke každému zápasu,“ nastínil Kraus cestu rezervního týmu.

PUSTOVĚTY – JESENICE 1:3

Pustověty vítaly Jesenici a hned v 5. minutě provětral domácí síť Pros. Další šance však zůstaly nevyužity a do hry a zakončení se dostaly také Pustověty. Srovnat stav se povedlo těsně před přestávkou po nařízené penaltě. Druhá půle pokračovala ve stejném duchu jako ta první. Rychlá branka jesenického Řehoře přinesla hostům klid na kopačky. V závěru z penalty zvýšil John.

Petr John přiznává, že před utkání byl oříšek tým vůbec poskládat. „Naštěstí trenér si s tím skvěle poradil a všichni makali. I když ke konci několik hráčů dohrávalo se zraněním, nakonec se utkání zvládlo. Všichni odvedli poctivý výkon a tři body jsou zasloužené,“ chválí své spoluhráče autor poslední branky.

OKRESNÍ PŘEBOR

4. kolo: Olešná – Zavidov B 0:2 (3. a 78. Hanych), Řevničov – Mšecké Žehrovice 1:2 (58. Tóth – 21. Bondarev, 68. Volf), Městečko – Kněževes 3:2 (6., 74. z pen.a 90. Tvrz – 33. Šíma, 70. Vršecký), Janov – Lišany 2:1 (12. Zuska, 65. Kinter – 7. Hamouz), Pustověty – Jesenice 1:3 (44. z pen. Holeček – 5. Pros, 47. Řehoř, 84. z pen. John), Senomaty – Lužná 1:5 (2. Hůla – 19. z pen. a 21. Pokorný, 42. Mezei, 54. Grill, 86. Vejvoda), Pavlíkov – Čistá 5:0 (9. Vávra, 35. Čech, 57. Kalaš, 73. Jiroušek, 83. vl. Votroubek)

III. TŘÍDA – skupina ZÁPAD

4. kolo: Kolešovice – Senomaty B 3:2 (14. Sýkora, 14. Daniš, 72. Polánek – 23. Šnídl, 43. Tajbl), Panoší Újezd – Šanov 1:1 (88. Matviiv – 55. Takács), Petrohrad – Oráčov 0:2 (37. Zelenka, 50. Sejpka), Slabce – Chrášťany 6:2 (7. z pen. Melichar, 9. a 39. Galia, 21. a 62. Čiha, 75. Hejl – 13. Karas, 19. Králička)

III. TŘÍDA – skupina VÝCHOD

4. kolo: Rynholec – Ruda 5:6 (28. Měsíček, 72. Beran, 74. Dadák, 75. Perlík, 83. z pen. Novák – 2. a 11. Pondělíček, 24. a 86. z pen. Husák, 34. Mrnka, 79. vl. Pozníček), Srbeč – Hředle B 0:9 (2. a 37. a 71. Vodrážka, 25. a 38. a 40. Sajner, 27. a 58. Borský, 71. Vodrážka, 78. Roubík), Kounov – Roztoky B 0:7 (9., 30. a 39. Fikejz, 34., 44. a 75. Lejbl, 57. vl. Fejfar), Kroučová – Sýkořice 2:2 (22. a 67. z pen. Řehoř – 10. Ondráček, 51. Hynek).