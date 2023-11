O víkendu bylo na programu poslední podzimní kolo okresního přeboru fotbalistů. Doposud slunečné počasí vystřídalo sychravo a hrací plochy se změnily v terén těžký a velmi podmáčený. Ztížené podmínky dávaly outsiderům příležitosti postarat se o překvapení a zamotat čelo tabulky, kde o lídrovi soutěže první části stále nebylo jasno. Pavlíkov svoji šanci vzhledem k tristní produktivitě možnost nevyužil, stejně tak bez nároku byly Senomaty i Jesenice. V klidných vodách jsou týmy z Kněževsi a Pustovět, jenž vloni bojovaly o záchranu. Na zimní pauzu se těší celky z chvostu tabulky, které s podzimními výkony a výsledky nemohou být spokojené.

Okresní přebor Rakovnicka | Video: OFS Rakovník

Mšecké Žehrovice - Hředle B 5:1 (1:0)

Mizerná produktivita Mšeckých Žehrovic dlouho držela naděje rezervy Hředel na dobrý výsledek. Během prvního poločasu se dokázal prosadit jen Bondarev po rychlé kombinaci, pak zase byli domácí dlouho gólově impotentní. Stejný hráč pět minut po úvodu druhého dějství přidal pojistku, avšak gólové hody přinesla až závěrečná desetiminutovka.

"Byl to poslední zápas roku, na který navazovala dokopná, takže jsme samozřejmě chtěli uspět a zároveň se udržet se špičkou tabulky. Troufám si tvrdit, že jsme byli celý zápas lepší a rozdíl ve skóre měl být vyšší. Škoda obdržené branky," poukazuje na malinkou kaňku jinak zvládnutého utkání domácí středopolař Ondřej Zázvorka.

Roztoky - Lužná 4:1 (2:1)

Teprve druhá výhra na domácím poli se zrodila až v závěrečném podzimním kole. Do utkání Roztoky nevstoupily dobře, když Grill byl důraznější a již v 7. minutě otevřel skóre. Poté se však do zápisu gólově prosazovali jen domácí hráči. Většina inkasovaných branek Lužné byla po propadnutí dlouhého míče, kdy útočníci Roztok měli cestu k bezbrannému Staňkovi velmi zjednodušenou.

"Zhodnotil bych to krátce: Zaplať pánbůh, že je konec! My se musíme přes zimu sebrat a pár věcí změnit. Na něčem už se pracuje, ale to bych si zatím nechal pro sebe. Každopádně si troufnu říct, že kde se nacházíme v tabulce teď, tam určitě kvalitou týmu nepatříme," kriticky zhodnotil výkony posledních představení svých svěřenců luženský trenér Adam Špička.

Městečko - Jesenice 5:0 (2:0)

Dle výsledku jednostranná záležitost, ovšem ve skutečnosti velmi vyrovnané utkání na těžkém terénu v Městečku, kde Ohnivci nekompromisně trestali hrubé chyby trápící se Jesenice. "Mezi úspěchem a neúspěchem je často tenká hranice, která tentokrát byla ve 29. minutě. Po faulu Hlavatého jsme šli do oslabení, ale vzápětí i v deseti do dvoubrankového vedení," popisuje klíčový moment zápasu Jiří Hadrava.

Pak otěže hry převzala Jesenice a domácí se nechali zatlačit, což se ve druhém poločase ještě více prohloubilo. Na těžkém terénu neměli hosté daleko ke snížení, avšak definitivní zlom nastal v 73. minutě, kdy se po navýšení Čermáka už dohrávalo v jakémsi exhibičním duchu a Městečko mohlo dát gólů ještě více.

Pustověty - Zavidov B 2:0 (1:0)

“I když se Zavidov nachází na posledním místě, věděli jsme, že nás nebude čekat lehké utkání. Úvod se nám podařil a v 10. minutě. jsme se dostali do vedení,” začíná s hodnocením domácí kapitán Petr Matějovský. Následně byly k vidění šance na obou stranách, ale vzhledem k nepřesným koncovkám se skóre dlouho neměnilo.

Druhý poločas měly Pustověty víc ze hry a díky aktivitě přišel faul ve vápně Zavidova, po kterém následovala proměněná penalta a uklidňující branka. “Ve zbývající části utkání jsme se snažili držet balon na svých kopačkách a soupeře jsme takřka k ničemu nepustili. Po výhře 2:0 si zaslouženě připisujeme důležité tři body,” zakončuje cestu k důležitým bodům Petr Matějovský.

"Děs a bída. Lepší sestavu si v béčku asi nemůžeme představit. Posílení o hráče A mužstva bylo však možná na škodu. Myslíme si, že se zápas vyhraje sám, a spoléháme se, že někdo z áčka něco vymyslí. Takovéhle zápasy s touto sestavou musíme zvládat. Ale bez nasazení a chtíči jít si za vítězstvím, to dopadne vždycky jako v Pustovětech. Je to ztráta tří bodů," zklamaně kroutí hlavou zavidovský gólman Aleš Kraus.

Senomaty - Tatran Rakovník 0:2 (0:1)

Střetnutí Beranů s kvalitním Tatranem předčilo očekávání. Dlouho se nic zásadního nestalo a fanoušci na první branku museli počkat až do závěru prvního poločasu. “Do prvního gólu se hrál vyrovnaný fotbal, kdy měl každý tým minimálně jednu šanci. Po přestávce přišel naštěstí pro nás brzy i druhý gól a myslím že už jsme hru potom kontrolovali. Škoda našich dalších nevyužitých šancí,” běduje nad zmařenou produktivitou nejenom v tomto utkání autor první branky Zdeněk Špimr. V úvodu druhého dějství přidal pojistku zkušený Hájek, který svůj přesný oblouček vyslal nechytatelně pod břevno.

Pavlíkov - Lubná 1:4 (0:2)

Domácí se sice v posledních kolech zvedli a trochu napravili ne moc dobrý podzim, ovšem v posledním utkání je čekal nejtěžší kalibr. "Výsledek je pro nás dost krutý a myslím, že neodpovídá dění na hřišti. Utkání bylo vyrovnané, ale soupeř dokázal své šance proměnit. Za vše hovoří i naše dvě neproměněné penalty. V průběhu utkání jsem zaslechl větu, která to celé shrnuje: "My už nedáme gól, i kdybychom hráli do večera"," čímž jen potvrdil zmar v koncovce hrající trenér domácích Lukáš Polcar.

Poslední utkání bylo pro Lubnou extrémně důležité, protože rozhodovalo o tom, zda přezimuje jako vedoucí celek soutěže. Rychlými protiútoky se Pavlíkov pomalu dostával do hry. Avšak zlepšená produktivita především i zásluhou tří zásahů Adama Trejbala nakonec favoritovi přinesla důležité body. “Soupeř hrál velmi dobře a v druhém poločase nás dokázal zatlačit. Skvělý výkon podal náš brankář Vladimír Týče, který zlikvidoval dvě penalty a chytil několik dalších šancí,” shrnul závěrem důležité momenty utkání kapitán Lubné Denis Vopat.

Kněževes - Janov 2:4 (1:2)

Domácí sice mají podzim skvěle rozehraný, ovšem už dlouho se kvůli absencím důležitých hráčů těší na zimní pauzu. Pro tentokrát z důvodu zranění všech tří gólmanů musel mezi tyče veterán Jan Plaček. “Bohužel tato vynucená změna postu nás stála body. Věřím, že mít brankáře, tak utkání s Janovem neprohrajeme. Ale na to už se nikdo ptát nebude. Soupeř byl o malinko lepší a zaslouženě zvítězil. Nyní jsme rádi, že je konec a můžeme se zdravotně dát dohromady,” věří kapitán domácích Jan Vrábík, že jaro započnou stejně úspěšně, jako tu podzimní část.

Kněževsi se nadvakrát povedlo srovnat stav, podruhé to byl snajpr Šíma po hodině hry. Avšak Janov má svého kanonýra Zusku, který se hattrickem postaral po závěrečnou podzimní výhru. “Zápas jsme zvládli dobře a pro jarní část máme příjemnou startovní pozici. Za stavu 2:2 sice musel do branky nastoupit Konvalinka (Melč se zranil), ale díky Zuskovi jsme skóre strhli na svoji stranu,” s radostí poukazuje na hrdiny utkání janovský kapitán Jakub Kail.

