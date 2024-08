Městečko si v Žehrovicích vedlo dobře, avšak pouze do chvíle, než se vysunul stoper Elsnic. Překvapení kola se zrodilo v Kněževsi, kam zajížděl oslabený Janov. Historie se však neptá a domácí si připsali velmi cenné body.

Lužná si určitě představovala jiný start nové sezony. Kromě špatné produktivity, kdy ještě nedokázala vstřelit branku, má Sparta velké problémy s disciplinovaností. Tentokrát nestačila na Jesenici, která si dokráčela pro první vítězství. První tříbodový zápis má také Zavidov, jehož hrdinou proti Pustovětům byl uzdravený Korčák. Berani se i tentokrát přesvědčili, jak důležité je míti Petra Šnídla, kdy opět jeho šikovnost přispěla k bodovému zisku.

Mšecké Žehrovice - Městečko 3:3 (0:2)

Do utkání sice lépe vstoupili domácí, ovšem bylo to Městečko, které se po půl hodině hry radovalo z dvoubrankového náskoku. „Vůbec jsme neudrželi míč a Žehrovice byly stále častěji na dostřel naší branky. Abrahám vychytal Kudelu a následnou dorážku zastavila tyč. Pak se hra vyrovnala a my začali hrozit z brejků,“ poodkrývá průběh prvního poločasu Ohnivec Jiří Hadrava.

Po přestávce však Městečko o vedení brzy přišlo, když se Elsnic posunul do středu hřiště a za dvacet minut se blýskl hattrickem. Závěrečné slovo měl Otcovský, který hostům vystřelil remízový bod. „Opět tři obdržené branky a jedna lacinější než druhá. Za bod musíme být asi rádi. Ale otočit z 0:2 na 3:2 a hned nechat soupeře vyrovnat, to dokážeme snad jen my,“ nevěřícně kroutil hlavou středopolař domácích Ondřej Zázvorka, který kvůli zranění musel střídat již v průběhu první půle.