Vydatné dešťové srážky nakonec vystavily stopku pouze jednomu, brzkému sobotnímu utkání okresního přeboru v Senomatech. Z důvodu podmáčeného hřiště se domácí s Kněževsí domluvili na předběžném termínu dohrávky na pondělí 3. května od 18:00. Ostatní plánované zápasy 20. kola se i přes těžký terén odehrály v duchu velkých překvapení, což i díky odloženému duelu Beranů zajímavě zamíchalo tabulkou. To největší způsobily Pustověty, které naložily lídrovi tabulky pět gólů!

Pustověty (v červeném) šokovaly Mšecké Žehrovice, lídra okresu přejely 5:0. | Foto: Alžběta Brabcová

Favorité svoje role nepotvrdili a díky ztrátě bodů se na dosah Lužné přiblížil Janov a zavidovská rezerva. Na sympatických pozicích se objevily týmy z Městečka a Pavlíkova, které do jarní části soutěže vstoupily velice zdařile. Naopak smolné jsou i nadále výsledky Lišan a řevničovské Sparty.

Do prozatím klidných vod se vyšvihla také Olešná. Po minulé kontumaci domácího duelu začala s favorizovanou Lužnou velmi aktivně. Mnoho šancí bylo k vidění na obou stranách, za půl hodiny šli do vedení hosté po hlavičce Grilla. Zanedlouho Vodrážka srovnal proměněnou penaltou a po přestávce byla úspěšná už pouze Olešná. „Dojeli jsme na naše neproměněné šance z prvního poločasu. Ve druhém nám domácí udělili pořádnou lekci z produktivity,“ objektivně hodnotil pohledné utkání luženský Radek Šnajdr.

Opět mnoho gólů bylo k vidění v Čisté, která přivítala posílenou Jesenici. Skóre otevřel již v 1. minutě hostující Beštík. V závěru prvního poločasu Jeseničtí přidali další 3 zásahy, Čistá o sobě dala vědět brankou těsně před odchodem do šaten. Po přestávce se obraz hry nezměnil a výsledkem 3:6 Jesenice dovedla utkání do vítězného konce.

Pustověty – Mš. Žehrovice 5:0 (3:0)

Vypadá to, že nepřesvědčivé výkony na podzim bezkonkurenčních Mšeckých Žehrovic si vybírají svoji daň. Varováním mělo být už předchozí utkání s Janovem, ve kterém zachránil lídr body v závěru z penalty. Nyní zajížděl do trápících se Pustovět. Dění na hrací ploše rozhodně nepotvrzovalo postavení v tabulce. „Na hřišti bylo pouze jedno mužstvo. Bez nasazení a chuti se poprat o dobrý výsledek to rozhodně nepůjde,“ nešetří kritikou do vlastních řad žehrovický Ondřej Zázvorka.

Galapředstavení započal Hranai střelou zpoza vápna, pokračoval Elznic zásahem do šibenice, a když byl úspěšný po úniku Hůla, rozpoutalo se v krásném pustovětském areálu naprosté šílenství. Očekávalo se, že dosud neporažený favorit vstoupí do druhého poločasu se snahou o zvrácení výsledku. Kromě několika dlouhých nákopů bez adresáta se ovšem hosté zmohli jen na velký počet faulů a připomínek. Naopak kapitán Matějovský proměnil penaltu a třešničkou skvělého výkonu domácích byla dalekonosná bomba Hranaie.

„Před zápasem by nás ani nenapadlo, že získáme všechny tři body, natož pětigólovým rozdílem. Od první minuty byla z naší strany vidět obrovská chuť a konečný výsledek odpovídal dění na hrací ploše. Z předvedeného výkonu máme obrovskou radost a budeme se na něj snažit navázat v dalších utkáních,“ srší radostí z cenného skalpu gólman Pustovět Michal Beneš, jenž se nemalou měrou zasloužil o skvělý výsledek.

Janov - Zavidov B 3:5 (0:3)

Po předchozím zaváhání v Městečku si rezerva Zavidova během několika minut vypracovala dvoubrankový náskok. „Absolutně jsme nechytli začátek a po našich hrubkách dal soupeř rychlé góly. Přestože se nám podařilo výsledek dotáhnout, na vyrovnání náš výkon nestačil,“ poukazuje na tristní úvod utkání domácí Jakub Kail.

Do 71. minuty se domácí takřka k ničemu nedostali, pak však se z ojedinělého útoku hlavou prosadil Mardsen a vrátil Janov do zápasu. Vzápětí domácí po zásahu Bradáče snížili na rozdíl jedné branky. Závěrečná desetiminutovka byla velmi bohatá na góly.

„Pojistka Hanycha z přímého kopu nám moc klidu nepřinesla, protože za 3 minuty z penalty snížil Melč. Konec zápasu byl nahoru dolů, ale poslední slovo měl opět třígólový Horvát. Náš výkon byl bojovný, zase jsme se nevyhnuli hluché pasáži a chybám,“ líčí hlavní ukazatele utkání zavidovský Jiří Kraus.

Oh. Městečko - Řevničov 4:2 (2:2)

Zajímavý duel se odehrál v Městečku, které hostilo řevničovskou Spartu. Náramně se v úvodu prosadil hostující Kočí, ve 40. minutě zvyšoval po brejku Fujera. „Zápas jsme začali výborně, postupně se stala hra vyrovnanou, až nás nakonec zlomila příšerná dvouminutovka na konci prvního poločasu,“ nevěřícně kroutí hlavou střelec Jan Fujera nad slepenými góly, kterými Ohnivci do přestávky srovnali.

„Hosté nás překvapili rychlostí a napadáním, po inkasované brance to nevypadalo dobře. I když se nedařilo a stav nebyl příznivý, mužstvo chtělo hrát. K vyrovnání jsme si pomohli dvěma standardkami. Ve druhém poločase jsme Řevničov přehráli a na těžkém terénu byly odměnou tři body za obrovskou snahu,“ pochvaluje si výkon svého týmu po přestávce nehrající Jiří Hadrava.

Pavlíkov - Lišany 2:1 (2:0)

Pavlíkov stoupá tabulkou vzhůru a prodlužuje šňůru úspěšného jara. „Začátek a větší část první poloviny jsme byli lepším týmem a dokázali si vytvořit dost gólových příležitostí, ale pouze dvě z toho využít. Podržel nás brankář, především v situaci, kdy zlikvidoval penaltu Lišan,“ chválí výkon domácí náhradního gólmana Benadu.

Konec prvního poločasu a začátek druhého nabídl velmi vyrovnanou hru. Po dvou žlutých přestupcích musel pavlíkovský Kalaš předčasně do sprch a Lišany se hnaly za korekcí nepříznivého výsledku. Podařilo se jim pouze snížit až v samotném závěru.

„Velká bojovnost a slušný pohyb, to byly prvky, které nás zdobily minulé dva zápasy, ale tentokrát jsme je minimálně půl hodinu absolutně postrádali. Neměli jsme žádné odražené míče a naopak se kupily zbytečné ztráty. Pak se již zápas vyrovnal a měli jsme šance na vstřelení branky. Po vyloučení domácího kapitána bych od nás očekával více přímočařejších akcí. No co, pokusíme se jim porážku vrátit ve finále poháru,“ mluví o dostatečné motivaci lišanský gólman Zdeněk Řepka a zve příznivce fotbalu na finále okresního poháru, ve kterém se střetnou stejní soupeři na Městském stadionu SK Rakovník 10. května od 17:30.