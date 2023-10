Lužná - Jesenice 3:0 (0:0)

Jesenici se prozatím příliš nedaří a proti omlazené Lužné ji nemohlo čekat nic jednoduchého. Přesto se hodinu hrálo bez branek. „Z naší strany to byl zápas dvou rozdílných poločasů. Do utkání jsme nevstoupili vůbec dobře. Byli jsme bez pohybu a chuti hrát. Víme, že v druhých poločasech umíme být silní a to se potvrdilo. Začali jsme hrát kombinačně, pohybovat se bez balónu. Takhle musíme hrát celých 90 minut. Za tři body jsme rádi, protože Jesenice nebyla, hlavně v útoku, vůbec špatným soupeřem,“ oddychl si po zvládnutém utkání domácí trenér Adam Špička.

„Zápas jsme si prohráli sami. V první půli jsme byli výrazně lepší, proměnit nějakou z šancí, dostat se do vedení, utkání by bylo o něčem jiném. To se však nestalo, naopak Vejvoda potrestal dvě chyby v naší obraně. Vzhledem k průběhu zápasu by byla spravedlivější remíza, ale to bychom museli dát aspoň nějaký gól,“ neskrývá zklamání ze ztracených bodů kapitán Jesenice Petr John.