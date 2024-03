/FOTOGALERIE/ Tak se fotbaloví fanoušci dočkali. O víkendu se rozeběhl okresní přebor a přinesl hned několik zajímavých výsledků. Čelo tabulky se po 17. kole poměrně dost vyrovnalo. Po remíze Lubné s Žehrovicemi rakovnický Tatran svého soka bodově dorovnal. To je asi hlavní událost prvního kola.

Okresní přebor odstartoval jarní odvety: Pavlíkov (v bílém) porazil Janov 2:1 | Foto: Alžběta Pyskatá

Ani další týmy z předních míst nebodovaly naplno nebo dokonce vůbec. Naopak do jarní části dobře vstoupily celky, které celou zimní přípravu myslely na záchranu. Pavlíkov doma přehrál Janov, Lužná po skvělém výkonu okradla silné Ohnivce. Výborně zahrála rezerva Zavidova, která však v závěru nestačila na favorizovaný Tatran.

Jesenice dlouho držela nadějný výsledek se Senomaty, utkání však nakonec skončilo smírně 2:2. Stejný výsledek se zrodil také v Lubné, kde Mšecké Žehrovice nebyly daleko od cenného skalpu. Pustověty ve druhém poločase prorazily smolnou produktivitu, trápící se Kněževes byla proti Roztokům bez šance.

Hředle B - Pustověty 0:3 (0:0)

Do Mutějovic přijely Pustověty s jasným cílem odvézt si 3 body. „Řekl bych, že od úvodních minut jsme byli lepším týmem a jen vlastními nepřesnostmi a možná i nerovností terénu se nám v prvním poločase nepodařilo vstřelit branku,“ popisuje zmar prvního dějství hostující kapitán Petr Matějovský.

Už před utkáním bylo zřejmé, že terén a povětrnostní podmínky nebudou pro fotbal ideální. Do druhé půle hosté využili výhodu větru v zádech, po hodině se dokázali i gólově prosadit. V poslední desetiminutovce se Pustověty prosadily ještě dvakrát a pečetily první jarní výhru s třígólovým zápisem. Dvakrát se trefil Petr Holeček.

Jesenice - Senomaty 2:2 (2:1)

Jeseničtí s Berany nemají právě nejlichotivější bilanci, naposledy v podzimním střetnutí odcházeli s devítibrankovým přídělem. Venkovní debakl výhrou neodčinili, když neudrželi poločasový hubený náskok.

Senomaty vstoupily do utkání lépe, když Mácha ve 12. minutě z dálky přeloboval vyběhnuvšího Kučabu. Do poločasu však domácí nepříznivý stav otočili. „Cílem bylo uhrát tři body a to se nám bohužel nepovedlo. Nicméně s výkonem a nasazením jsme spokojeni. Měli jsme více šancí a myslím, že jsme měli k výhře podstatně blíže. Bohužel jsme neproměnili některé šance a po hrubé chybě v rozehrávce jsme soupeři darovali gól a přišli o výhru. Chyby k fotbalu patří, což se oba týmy přesvědčily na výkonu rozhodčího. Bod tedy bereme a jedeme dál,“ povzbuzuje svůj tým kapitán Jesenice Petr John.

I. B třída šlápla na jarní pedál, překvápka v Lánech i Hředlích

Pavlíkov - Janov 2:1 (0:0)

Janovu chybělo hned několik klíčových postav, naopak do sestavy Pavlíkova se vrátil uzdravený kapitán Kalaš. V první půli se diváci branky nedočkali, ihned po poločasové přestávce Konvalinka využil zaváhání domácích a prosadil se po standardní situaci. „Zápas jsme dokázali v krátkém čase otočit, když svoje šance dokázali proměnit Hekl s Procházkou. Bohužel uklidnění v podobě další trefy z naší převahy nepřišlo. Soupeř tak byl až do konce ve hře a zahrozil z další standardky. Za tři body jsme samozřejmě rádi, ale hru a hlavně zakončení musíme v dalších zápasech zlepšit,“ poukázal na kámen úrazu utkání hrající trenér Pavlíkova Lukáš Polcar.

„K prvnímu zápasu po zimě není moc co dodávat. Herní projev nebyl z obou strany nic moc, doma silný Pavlíkov byl o gól šťastnější,“ stroze zhodnotil janovský kapitán Jakub Kail.

Lubná - Mš. Žehrovice 2:2 (2:2)

Velkou neznámou byl nedělní šlágr kola v Lubné. Domácí celek je aspirantem na postup, naopak Mšecké Žehrovice do jarní části vstupovaly bez generálky, když jim na poslední chvíli přátelák zrušil Libušín. „Nevěděli jsme, co od sebe můžeme čekat, ale jsem mile překvapen. Domácím jsme byli více než vyrovnaným soupeřem. Při troše štěstí z toho mohlo být vítězství,“ spokojeně přijímá bod za remízu Ondřej Zázvorka.

Od úvodních minut to byly právě Mšecké Žehrovice, které sice měly míč na svých kopačkách, ale žádnou slibnou příležitost si nevytvořily. Naopak domácí se prosadili Sogboem po standardní situaci. Vyrovnání sice po půlhodině hry zařídil Elsnic, vzápětí však akcí středem hřiště Varyš opět navyšoval. Poslední slovo měl Zázvorka, který s pomocí silného větru přímým kopem překvapil Herinka. „Jak byl první poločas fotbalový, ve druhém oba týmy nedokázaly udržet úroveň z prvního dějství a polozmrzlí fanoušci mohli vidět jen extrémně mnoho nepřesností na obou stranách. Žádné větší šance se nekonaly a tak zápas skončil asi zaslouženou remízou,“ uznal dělbu bodů lubenský Miroslav Jirásek.

Výbuch emocí, nejlepší pocit na světě, zářil rakovnický hrdina Kovářík

Lužná - Městečko 2:1 (0:1)

Ohnivci se sice nedokázali prosadit po pohledných kombinacích, ke gólové radosti jim však pomohl vlastní zásah luženského hráče. Domácí hrozili nebezpečnými protiútoky, ale do přestávky se skóre díky zákrokům Abrahama nezměnilo. „Do druhého poločasu jsme prostřídali, zvýšili tempo a díky aktivitě se podařilo otočit výsledek. Až na posledních 10 minut to byl výborný výkon proti zkušenému a dobře hrajících týmu. Velká pochvala za předvedenou hru a nasazení. Myslím si, že vítězství zasloužené,“ zhodnotil domácí předseda Adam Špička, který doufá, že povedený vstup bude potvrzen za týden v Pustovětech.

„Ve druhém poločase už šlo o úplné jiné utkání. V půli musel odjet náš klíčový hráč Jirka Urban a zřejmě to na hru mělo velký vliv. Domácí nás rozběhali, přehráli a zápas otočili. Trochu jsme se zmátořili až v poslední čtvrthodině, kdy jsme se silou vůle tlačili za vyrovnáním. Gól jsme sice dali, ale rozhodčí ho posoudil jako ofsajdový,“ potvrdil neúspěšnou druhou půli Ohnivec Jiří Hadrava.

Kněževes - Roztoky 0:4 (0:3)

Jednostranná záležitost se odehrála v Kněževsi, kam zavítaly na podzim trápící se Roztoky. Hosté si za půl hodiny vypracovali pohodlný tříbrankový náskok (Krejča 2, Čumpelík), který v 80. minutě pečetil Fikejz. Naopak domácí Kněževes se k ničemu kloudnému za celé utkání nedostala.

„Co k tomu říct. Máme málo hráčů, během zimní pauzy se nám nepovedlo nikoho přivést, chybí nám kvalita a nemáme natrénováno. Těžko to může vypadat jinak, než jako bychom byli poprvé na hřišti. První gól nás zlomil a pak už to byla jen kumulace zbytečných chyb,“ kriticky hodnotí nejen utkání kněževeský kapitán Jan Vrábík.

Do půlky si trenér málem natahoval budíka, pak už Rakovník zářil

Zavidov B - Tatran Rakovník 1:3 (0:1)

Souboj Davida a Goliáše připomínalo utkání posledního Zavidova s kvalitním Tatranem. Dle očekávání byl míč v držení hostů, ale do šancí se nedostávali. Výborně fungující obrana v čele s připraveným Krausem v brance dlouho odolávala. Několik slibných příležitostí si vytvořili také domácí, ale jejich počínání zastavil skvělý Adam Beneš.

Pár minut před přestávkou favorit potrestal ztrátu na polovině hřiště a po kombinaci otevřel skóre Laki. Druhá půle začala tlakem domácích, kteří se tlačili za vyrovnáním. Tranovu pěknou střelu z 25 metrů vyrazil A. Beneš. Z následného rohu se prosadil na přední tyči Matějka, a bylo srovnáno. Rezerva povzbuzena brankou chtěla přidat další, avšak tutovku vyrazil vracející Kučera. Příchodem špílmachra Tatran vytasil eso z rukávu, právě Dolák byl u obou branek, které v závěru rozhodly o rakovnickém vítězství.

Středočeským mistrem je Rakovník! Čáslav srazil gólem v prodloužení pátého duelu

„V celém utkání jsme podle mě nebyli lepším týmem. Zavidov hrál velmi dobře a troufnu si říct, že si dokázal vytvořit více možností ke skórování, ale naštěstí nás podržel brankář. Rozhodlo prostřídání na straně domácích, ale hlavně příchod Doláka, který mi nejprve branku připravil a pak pojistil naše vítězství. Rozhodně jsme si nezasloužili vyhrát, ale i tak jsme rádi za 3 body do tabulky,“ uznává skvělý výkon domácích Jan Beneš.

„Za mě obrovská škoda, vůbec jsme nebyli horším týmem. Bohužel jsme opět, stejně jako na podzim, ztroskotali na neproměňování šancí. To je potřeba zlepšit. Na druhou stranu musím kluky pochválit, hráli jsme po zemi kombinačně, jen góly chyběly,“ potvrdil jen slova soupeře domácí brankář Aleš Kraus.