Okresní přebor

1 FK Hředle SO 17:00

2 SK Senomaty SO 17:00

3 SK Sparta Řevničov SO 17:00

4 TJ Sparta Lužná SO 17:00

5 SK Lišany SO 17:00

6 TJ Baník Rynholec NE 17:00

7 FC Jesenice SO 17:00

8 FK Kněževes SO 17:00

9 TJ Sokol Pustověty SO 17:00

10 FC PO Olešná SO 17:00

11 TJ Sokol Mšec SO 17:00

12 TJ Roztoky SO 17:00

13 SK Ohnivec Městečko SO 17:00

14 FC 05 Zavidov NE 10:00

I. kolo: Hředle - Zavidov B, Senomaty - Městečko, Řevničov - Roztoky, Lužná - Mšec, Lišany - Olešná, Rynholec - Pustověty, Jesenice - Kněževes.

III. třída

1 SK Oráčov NE 13:30

2 FK Petrohrad SO 13:30

3 TJ Sokol Kroučová NE 17:00

4 TJ Šanov NE 13:30

5 Sokol Sýkořice NE 17:00

6 SK Pavlíkov NE 17:00

7 TJ Slabce SO 13:30

8 Slavoj Chrášťany NE 17:00

9 TJ Sokol Janov SO 13:30

10 TJ Čistá NE 13:30*

11 SK Mšecké Žehrovice SO 10:00

12 TJ Český lev Kolešovice NE 13:30

* TJ Čistá - výkop 13:30 v úvodu a dále úředně

I. kolo: Oráčov - Kolešovice, Petrohrad - Mšecké Žehrovice, Kroučová - Čistá, Šanov - Janov, Sýkořice - Chrášťany, Pavlíkov - Slabce.

IV. třída:

1 Sokol Panoší Újezd NE 17:00

2 FK Kounov NE 10:00

3 TJ Sokol Ruda NE 13:30

4 TJ Roztoky NE 13:30

5 FK Hředle NE 17:00

6 SK Senomaty NE 10:00

7 Sokol Srbeč SO 13:30

8 Volný los

I. kolo: Panoší Újezd volno, Kounov - Srbeč, Ruda - Senomaty B, Roztoky B - Hředle.

Okresní pohár

Předkolo (8.-9. 8.)

Český lev Kolešovice - SK Lišany (SO, 18:00), Sokol Kroučová - TJ Roztoky (SO, 18:00), FC Jesenice - FK Petrohrad (SO, 18:00), TJ Čistá - FK Kněževes (NE, 15:00).

1. kolo (15.-16. 8.)

TJ Sokol Pustověty, z.s. X

FK Hředle, z.s. X

Sokol Mšec, z.s. X

Sparta Lužná, z.s. X

OP starších žáků

1 FK Hředle, z.s. předz. A

2 SK Senomaty, z.s. předz. A

3 SK Sparta Řevničov, z.s. předz. A

4 TJ Sparta Lužná, z.s. NE 10:00

5 FC 05 Zavidov, z.s. NE 10:00/NE 13:00

6 FK Kněževes, z.s. NE 13:30

I. kolo: Hředle - Kněževes, Senomaty - Zavidov, Řevničov - Lužná.

OP mladších žáků

1 SK Lány, spolek PÁ 17:15

2 Slavoj Chrášťany PÁ 17:00

3 Volný los

4 TJ Šanov NE 10:00

5 TJ Slabce, z.s. předz. A

6 TJ Sokol Nové Strašecí, z.s. NE 9:00

7 FC Jesenice SO 10:00

8 FK Rakovník PO 16:30

I. kolo: Lány - FK Rakovník, Chrášťany - Jesenice, volno - N. Strašecí, Šanov - Slabce.

OP starších přípravek

1 FK Hředle SO 10:00

2 Slavoj Chrášťany PÁ 16:30

3 TJ Sokol Nové Strašecí, z.s. A PÁ 16:30

4 TJ Roztoky, z.s. NE 10:00

5 FK Rakovník PÁ 16:30

6 TJ Sokol Nové Strašecí, z.s. B PÁ 16:30

7 TJ Slabce, z.s. NE 10:00

8 SKP Rakovník NE 17:15

9 SKP Rakovník NE 16:00

10 TJ Čistá, z.s. NE 10:00

11 TJ Sokol Mšec, z.s. SO 10:00

12 TJ Tatran Rakovník z.s. hlášenka

I. kolo: Hředle - Tn Rakovník, Chrášťany - Mšec, N. Strašecí A - Čistá, Roztoky - SKP Rakovník II, FK Rakovník - SKP Rakovník I, N. Strašecí B - Slabce.

OP mladších přípravek - dohoda

1 SK Lány, spolek PÁ 17:15

2 SK Senomaty, z.s. PÁ 17:00

3 SK Sparta Řevničov, z.s. ČT/PÁ 16:30

4 FC 05 Zavidov, z.s. PÁ 17:00

5 TJ Sokol Nové Strašecí, z.s. ČT 16:30

6 SKP Rakovník ČT 16:30

7 SKP Rakovník ČT 16:30

8 SKP Rakovník ČT 16:30

9 SK Pavlíkov, z.s. ČT 17:00

10 FC PO Olešná, z.s. PÁ 16:30

11 TJ Baník Lubná, z.s. PÁ 16:30

I. kolo: Lány - volno, Senomaty - Lubná, Řevničov - Olešná, Zavidov - Pavlíkov, N. Strašecí - SKP Rakovník III, SKP Rakovník I - SKP Rakovník II.