Senomaty – Pavlíkov 1:3 (0:2)

Pavlíkovským fotbalistům se letos daří. V okresní soutěži prozatím neztratili body a i přes nelehkou cestu pohárem stále pokračují. V Senomatech začali hosté velmi dobře, vypracovali si několik příležitostí, ale do přestávky proměnili jen dvě.

Druhá půle však byla o něčem jiném. „Soupeř oživil síly a začal být nebezpečnější. Nám se ale podařilo přidat další branku, čímž jsme se uklidnili. To bylo velmi důležité, protože dravé mladí z řad domácích donutilo naši obranu k nedovolené hře v pokutovém území a tím si vysloužilo penaltu. Druhý poločas byl o bojovnosti a hodně osobních soubojích. Naše vítězství bylo nakonec dost vydařené,“ s úsměvem hodnotí nelehké utkání trenér Pavlíkova Lukáš Polcar.

Roztoky – Hředle 1:7 (0:2)

Další souboj účastníků II. třídy byl vyrovnaný pouze v prvním poločase, kdy se Hředle prosadily po čtvrthodině hry a v samotném závěru. Domácí sice k ničemu nebezpečnému nepustily, ale samy své příležitosti trestuhodně zahazovaly. Jiné to však bylo po přestávce, kdy Tomáš Vitner a Denis Dobiáš završili své hattricky.

„Myslím si, že zápas v Roztokách jsme měli pod stoprocentní kontrolou od samého začátku až do úplného konce. Konečný výsledek hovoří za vše,“ ve zkratce shrnul hladkou výhru hředelský útočník Denis Scott Bechner.

Čistá – Pustověty 2:3 Pen: 1:3 (1:0)

Domácí měli možnost konfrontace se zástupcem z vyšší soutěže a vedli si výborně. Čistá vstoupila do utkání velmi zdařile, když se v 36. minutě prosadil Bedenk a s jednobrankovým náskokem, šla do druhé půle a po chvíli ještě navýšila. Zápas se otočil až ke konci, v 72. minutě snížil Holeček a v poslední minutě srovnal Hůla 90. minutě.

„Bylo to velmi bojovné utkání, které v prvním poločase lépe vyšlo domácím. Do 70. minuty jsme se vůbec nedokázali dostat do hry. V závěru utkání došly domácím síly a nám se podařilo srovnat (90. Hůla). V penaltové loterii se vyznamenal Beneš, který dokázal chytit tři pokusy domácích a zároveň vstřelil vítěznou branku,“ chválil hlavního hrdinu pohárového střetnutí kapitán Pustovět Petr Matějovský.