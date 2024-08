Nymburský deník už několik let sleduje úspěšnou sportovní kariéru nymburského…

Pozitivním hrdinou mohl být domácí Daniel Štiller, který dal dvě branky, ale chvíli po té druhé kopl protihráče a také dostal červenou.

Zavidov – Šanov 3:1 (1:1). Branky: 3. a 76. Štiller, 46. Devera – 45. Tauš (PK).

S posilami Neveďalem (byl i v zápise mateřského Zavidova) či Roušavým si Tatran Rakovník dojel pro nečekanou porážku do Pavlíkova. Co je ještě horší, i Tatran přišel dost nesmyslně do soutěže o velkou oporu, Dominik Dolák totiž v koncovce neukočíroval nervová zakončení a jeho kritika rozhodčího Saba mu přinesla vyloučení. Naštěstí je v zápise psáno, že bez hanlivých výrazů.

Pavlíkov – Tn Rakovník 4:2 (2:2). Branky: 17. Pyskatý, 30. a 52. Kononets, 92. Hink – 22. Neveďal, 39. Soukup.

Hředle sestoupily z B třídy spíš kvůli tomu, že padalo příliš mnoho týmů. Vypadá to, že v okrese budou patřit k favoritům na návrat do kraje, protože Kněževsi nedaly čichnout. Vitner a Bechner dali celkem sedm gólů, před startem okresu z nich jde až strach!

Hředle – Kněževes 10:2 (5:2). Branky: 18., 27. a 31. A. Vitner, 23., 44., 50. a 63. Bechner, 73. a 83. Sláma, 76. Sedláček – 17. Miksa, 33. Čihař.

Překvapení se zrodilo v Lužné, kde Roztoky sice v závěru neuhlídaly snipera Pokorného a ten vyrovnal, ale penalty už patřily hostům a brankáři Hůlovi. Druhá nejvyšší návštěva kola 150 diváků šla (většina) domů smutně.

Lužná – Roztoky 3:3, na penalty 1:4 (0:1). Branky: 61. Špička, 76. J. Vejvoda, 90. Pokorný – 36. Hruška, 53. a 63. Ciprian.

Mezi 54. a 58. minutou zápasu Pustověty – Žehrovice padly čtyři góly – to nevymyslíš. Poslední obstaral domácí Petr Holeček a jeho trefa na 4:3 byla nakonec poslední.

Pustověty – Mš. Žehrovice 4:3 (2:1). Branky: 16. Peták, 23. a 55. Elznic, 58. Holeček – 37. Zázvorka, 54. Kočí, 56. Elsnic.

Roman Votroubek byl hrdinou duelu v Čisté, když do sítě Lišan vstřelil dvě branky, ale jednu si dal také vlastní. Nakonec jeho tým ale jde dál, uspěl na penalty. Přišlo neskutečných 270 diváků!

Čistá – Lišany 3:3, na penalty 5:4 (1:1). Branky: 30. Stárek, 50. a 55. Votroubek – 24. Paseka, 55. vlastní, 76. Feher.

Kroučová nemohla přes Kolešovice postoupit, protože nebyla štonc dát gól. Dokonce ani v závěru, kdy byl brankář hostů Čecho za zmaření jasné šance vyloučen.

Kroučová – Kolešovice 0:2 (0:1). Branky: 14. Sýkora, 79. Barthel.

Zápas v Řevničově zlomily Senomaty na konci poločasu, kdy se chvíli po sobě trefili Hůla a Šnídl, pak už domácí na zvrat neměli. Navíc i oni přišli o jednoho vyloučeného, v závěru dostal červenou Tóth.

Řevničov – Senomaty 0:4 (0:3). Branky: 3. Sajler, 39. Hůla, 41. Šnídl, 80. Žebrakovský.