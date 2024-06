Pustověty - Jesenice 3:1 (1:0)

Do utkání vstoupili lépe domácí, kteří svůj tlak po deseti minutách dokázali zúročit skvěle zahraným přímým kopem díky teči obrany Jesenice. Poté se hra vyrovnala, ale do poločasové přestávky diváci branku již neviděli. V průběhu druhé půle se prosadily oba celky a obraz hry zůstával stejný, až do diskutabilního okamžiku. „Zápas měl docela dobrý náboj, ale po rohovém kopu domácích padla branka po faulu útočícího hráče, který byl odpískán. Po radě domácí lavičky a zajímavé konzultaci hlavního rozhodčího byl faul zrušen a gól uznán. Bohužel jsme již neměli síly na zvrat a výsledek byl tedy konečný. Celé jaro nás bylo na zápasy spousta, ale teď byl na střídání pouze jeden hráč, což nakonec rozhodlo, protože se silnější lavičkou bychom třeba se zápasem něco udělali, ale takhle bohužel. Domácí od počátku nasadili hodně ostrý styl hry. Rozhodčí to pustil a poté si s tím očividně nevěděl rady. Z toho plynuly nebezpečné zákroky od obou týmů. I když to byl pro oba důležitý zápas, tak se zbytečně jiskřilo a mohlo to být ve větším klidu,“ kriticky popsal náboj záchranářského utkání jesenický kapitán Petr John.

„Bohužel stejně jako v závěru poločasu, i v tom druhém jsme na chvilku vypadli z tempa, čehož Jeseničtí využili a vyražený přímý kop dopravili do sítě. Zdramatizování trvalo jen chvilku, když se podruhé v utkání prosadil O. Hula. V závěru se utkání už jen dohrávalo a k vidění bylo několik nepříjemných a zbytečných zákroků na obou stranách. Důležité utkání o šest bodů jsme zvládli a ze sestupujících příček se posouváme do středu tabulky,“ pochvaluje důležitý body k udržení okresního přeboru domácí kapitán Petr Matějovský.