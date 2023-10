Městečko - Pustověty 9:0 (5:0)

Málokdo by hádal, že po úvodních minutách to budou Pustovětští, kteří z Ohnivec arény budou odcházet jako spráskaní psi. Jejich prvotní nápor trval opravdu jen pár minut, pak Šnídl hattrickem odšpuntoval devítibrankovou kanonádu. „Derby, které jsme absolutně nezvládli. Většinu hrací doby jsme jen přihlíželi, jak si domácí utkání užívají. My se teď nad sebou musíme zamyslet a začít zase makat. To, jak poslední dobou přistupujeme k přípravě, se pak odráží v zápasech. Jediné pozitivum je možná to, že jsme u domácích viděli, jak se hraje fotbal pro radost a věřím, že i u nás tomu tak může být a bude,“ hledá pozitiva na debaklu kapitán Pustovět Petr Matějovský.

„Výsledek vypadá divoce, herně však zápas tak jednoznačný nebyl. Jednoznačný byl na šance a góly. Mohlo to být celé asi maličko jinak, kdyby v úvodu utkání padl do branky Petákův šikovný lob, který Zelenka konečky prstů vytěsnil. Poté už řídil směr utkání Petr Šnídl,“ popisuje Jiří Hadrava užitý zápas, který byl po třetí brance absolutně v režii Městečka.