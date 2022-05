Týmy Řevničova a Rynholce na jaře moc bodů nenasbíraly, o to větší váhu měl přímý boj de facto o 6 bodů. Do poločasu si domácí vypracovali dvoubrankový náskok, naopak rynholeckému Beranovi zazvonila tyč. Dvacet minut před koncem sice Pelc sice vykřesal svému týmu naději, ovšem Husák krásnou střelou do šibenice na inkasovanou branku rychle odpověděl. Standardní situace se povedla i Wittmayerovi, ale to bylo ze strany Rynholce vše.