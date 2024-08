Po roce ve III. třídě se mezi okresní špičku vrací Lišany, které sestup přežily bez personální újmy. „Nikdo z kádru neodešel, všichni jsme zůstali. Naopak jsme přivedli posilu do zálohy v podobě Petra Ivanova z Chrášťan. Snad se dá po zdravotní stránce do pořádku a bude přínosem pro tým. Vzhledem k postupu z nižší soutěže bychom se chtěli držet v klidných vodách tabulky a vyhnout se záchranářské práci. Okres bude nesmírně vyrovnaný a náš cíl bude těžká šichta,“ je si vědom kvality soutěže lišanský kapitán Zdeněk Řepka.

Lužná přišla o trenéra. Zatím…

Po strašidelném podzimu Lužná na jaře nepoznala přemožitele a zaslouženě si došla pro titul mistra okresního poháru. Avšak letos se první polovinu bude muset obejít bez svého lodivoda Josefa Andrlíka, přitom právě on měl nemalý podíl na obrovském zlepšení. „Mrzí nás, že jsme o něj prozatím přišli, bohužel musel ze zdravotních důvodů působení u nás přerušit, ale doufáme, že se co nejdříve vrátí. Na tuto dobu přebírá mužstvo Matěj Koloc s hrajícím kapitánem Radkem Pokorným. I tak jsou ambice nejvyšší,“ uvedl luženský předseda Adam Špička, jehož ho mrzí nepovedený pohárový zápas s Roztoky.

V Lužné proběhly dvě změny. Na rok si půjde vyzkoušet Martin Pokorný dorosteneckou soutěž na SK Rakovník, opačným směrem do Sparty přichází Ondřej Škubal.

Na předchozí sezónu Janov nemá právě nejlepší vzpomínky. Většinu zápasů odehrála základní jedenáctka a úzký kádr zapříčinil špatné výsledky. Nyní se však do sestavy vrací uzdravený brankář Jan Melč a Lukáš Roubík, což jsou klíčoví hráči Janova. Sokolu se však povedla i další zajímavá jména. „Do týmu přišel Marek Pelc ze Žatce a jako volní hráči přichází Milan Krejčí s Michalem Petrů, kteří naposledy hráli za Zavidov. Pak se ještě vrací Miroslav Haluza z Jindřichovic,“ ukončil výčet změn janovský kapitán Jakub Kail. Ambice zelenočerných jsou hrát ve vyšších příčkách, ideálně do třetího místa.

Kněževes musí vsadit na mladé, Městečko opustila legenda

Obdobnou situaci jako Janov řešila také Kněževes, také tam žehrali na nedostatek hráčů. Bohužel vyhlídky po létě nejsou nijak veselé. „Kariéru ukončil Petr Procházka, kvůli zranění přerušil Honza Vrábík, Tomáš Růžička je v rekonvalescenci a tento týden se dozvěděl termín operace křížového vazu Lukáš Fiška. V Kněževsi jsme nuceni udělat generační obměnu a tak pro nastávající sezónu chceme hlavně pracovat a začleňovat do kádru mladé hráče. Uvidíme, na co to bude stačit, ale náš hlavní cíl je zachování fotbalu v Kněževsi,“ říká bez obalu hrající trenér Rostislav Hertl.

Naopak Městečko se vloni pyšnilo plnou střídačkou. Dvojice trenérů Jansa a Otcovský měla k dispozici jak mladé pušky, tak zkušené matadory. Největším zásahem je odchod kanonýra Petra Šnídla. „Asi po 17 sezónách odešla naše i okresní fotbalová legenda do Senomat, kde bydlí a hraje tam jeho syn Honza. Dále zatím na půl roku přichází Tadeáš Kotaska z SK Rakovník, kluk z Městečka, stejně tak přestupuje Filip Šnídl z roztockého dorostu. Dále se povedlo z Olešné vyjednat příchod Vladyslava Zadnevulytsii. Okres bude opravdu silný, proto do soutěže vstupujeme s pokorou a přáním klidné sezóny,“ je si vědom Ohnivec Jiří Hadrava, že žádné utkání nebude jednoduché.

Zvedne se Tatran?

Patřili mezi favority, ale své postavení určitě nepotvrdili. Řeč je o Tatranu Rakovník, kde se ještě nedávno hrála rozhodně vyšší soutěž než jen okresní přebor. Z týmu před sezónou odešli Zdeněk Špimr a Jan Beneš. Zdravotně není fit Martin Kokšál, tudíž s tímto zkušeným středopolařem minimálně v podzimní části počítat nemůžeme. Naopak do našich řad přišel Neveďal, Sahaidak, Soukup a Funiok. Ambice má určitě vedení klubu, abychom bojovali o vítězství, ale když vidím momentální situaci, tak si myslím, že budeme rádi za TOP 5,“ popsal změny a cíle tatranský gólman Adam Beneš.

Další adept na přední příčky je bezesporu Zavidov, který po sestupu z kraje a zrušení rezervy s odchody hráčů víceméně počítal. Jak již bylo uvedeno, Krejčí míří do Janova a Neveďal prozatím na půl roku na Tatran. „Dále do Jesenice přestoupil Jirka Hanych, Zuda a Bohuslav odešli do Panošího Újezdu. Ať už jsme se s hráči rozloučili jakkoliv, musíme všem poděkovat za práci, kterou u nás odvedli a přejeme jim mnoho úspěchů v nových působištích. Nyní tvoříme ze dvou týmů jeden, tudíž lidí máme dostatek. Hlavním cílem je vytvořit jeden stabilní a silný kádr. Chceme se hrou především bavit, ale samozřejmě chceme hrát určitě o ty nejvyšší příčky. Půjdeme zápas od zápasu a uvidíme, jak to půjde,“ nastavuje realistické zrcadlo soutěže zavidovský gólman Aleš Kraus.

Bechner má jasno: double do Hředel!

Také Hředle mají obdobný osud jako jejich konkurent ze Zavidova. Jejich A tým sestoupil z B třídy a rezerva se přetavila v tým Mutějovic. „Z našeho týmu odešel jen Pelc a do kádru jsme přivítali Denise Dobiáše, který ho více než nahradil. V přípravě nás doplnili naši dorostenci, jenž do kabiny krásně zapadli. Cíle máme jasné a samozřejmě nejvyšší, vyhrajeme double a postoupíme do vyšší soutěže,“ nešetří ctižádostí střelec Traverzy Denis Scott Bechner.

Pustověty vědí, jaké je to bojovat do posledních kol o udržení soutěže. I ony by se této nepříjemnosti rády vyhnuly, a dokázaly si dojednat posily. „Změny nastaly naštěstí jen do klubu. Podařilo se nám ulovit mládežnického ligového hráče Daniela Fryštáka, který v mládí hájil barvy Slovácka k fotbalu se vrací po zhruba deseti letech. Z Lubné jsme natrvalo získali bratry Černé a dále se vrací Martin Hranai. Tím snad s příchody nekončíme, v jednání jsou ještě dvě jména. Když se nám podaří umístit do pátého místa a předvádět pěkný fotbal, budeme spokojeni,“ hlásí kapitán Pustovět Petr Matějovský.

78 bodů? Stejně to po… už v prvním kole!

Naopak je to v Jesenici, tam se musí ještě ohánět a shánět. „Bohužel máme více odchodů než příchodů. Několik kluků už se kvůli věku nebo zdraví rozhodlo pověsit kopačky na hřebík a nejde s nimi počítat naplno. Trvale odešel i Alex Emelianov. Dlouhodobý očekávaný příchod Jirky Hanycha se konečně povedlo naplnit, a pokud mu bude držet zdraví, tak to bude skvělá posila. Chtěli bychom realizovat ještě další příchody, ale ty jsou stále v řešení. Ambice je jasná podle pana Škorpila - 26 zápasů = 78 bodů. Ale protože to hned v prvních pose*eme, tak se záchranou budeme spokojeni,“ s úsměvem poukázal na cíl Jesenice pro letošní ročník její kapitán Petr John.

Personální situace v Pavlíkově vypadá nejstabilněji z celého okresu. „Žádné velké změny, co se týká příchodů a odchodů, zřejmě do dalšího soutěžního ročníku nebudou. Řešíme hlavně post brankáře, ale změna jedničky bude pravděpodobně pouze v rámci hráčů klubu. Dále doufám v zapojování se hráčů rezervy, kteří mohou A mužstvo doplnit a případně pomoci. Naše a respektive i mé ambice do dalšího ročníku jsou celkem jasné, a to být lepší než v předchozí sezóně. Tým máme mladý a na tuto soutěž celkem kvalitní. Tak doufám, že se budeme pohybovat v horních patrech tabulky,“ věří trenér Lukáš Polcar, že konečně Pavlíkov využije svůj velký potenciál.

Velkou posilu mají také ve Mšeckých Žehrovicích. Po letech se vrací domů Matyáš Kudela, někdejší skvělý střelec blízkého Nového Strašecí, který ale v posledních letech hrál za Lhotu. Trénuje děti pražské Sparty, to má v jeho kariéře přednost, nicméně pokud Žehrovákům přijde pomoci, bude hodně cítit.