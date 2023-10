Janov - Městečko 2:0 (0:0)

Stav janovského hřiště se s přicházejícím chladným počasím mění v tvrdý beton téměř bez travnatého porostu. „Se vším respektem k soupeři musím konstatovat, že na horším hřišti jsem nikdy nehrál. Pro sport jako je fotbal jsou podobné podmínky velmi nebezpečné, a to myslím na obě strany pro všechny hráče,“ poukazuje na hrací plochu Ohnivec Jiří Hadrava.

Ve vyrovnaném utkání se dlouho čekalo na první branku. Byť příležitosti byly na obou stranách, ani jedno družstvo žádnou nedokázalo využít. „Hřiště opět nedovolilo hrát hezký fotbal, takže to bylo především o bojovnosti. Městečko bylo v prvním poločase velmi nebezpečné. Ve druhém to opadlo a my se dokázali dvakrát prosadit po náběhu Bradáče a úniku Konvalinky,“ stručně popsal úspěšné akce janovský Jakub Kail.