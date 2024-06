Lubná se těší do kraje, v okrese kralovala

Přestože Lubná svůj triumf korunovala již předposlední výhrou s Pavlíkovem, největší ovace patří skokanovi ročníku Lužné, která bravurním jarem, kdy nebyla poražena, nejen napravila hororovou podzimní část, ale také zaslouženě nad hlavu zvedla okresní pohár.

Stejně jako Spartu výsledky z podzimu zdravě vyděsily také Pavlíkov a Pustověty. I tyto týmy, ve snaze vyhnout se sestupovým trablům, se se svými výkony posunuly do středného klidu a s konečným umístěním musejí být spokojené.

„Do okresního přeboru jsme vstupovali s tím, že chceme jedině vyhrát. Nic jiného jsme si jako tým z vyšší soutěže ani nepřipouštěli. Po sezónách, kdy jsme se opakovaně zachraňovali, jsme sobě i všem chtěli dokázat, že znovu můžeme hrát o titul. Ročník to byl ale náročný a určitě se soutěž dala projít ještě s větším přehledem, nicméně jsme velice spokojení. Potkalo nás několik absencí klíčových hráčů, ale přesto jsme si dokázali jako tým poradit. Někteří soupeři předvedli skvělé výkony a dali nám zabrat. Chtěl bych vyzdvihnout Lužnou, která hrála velice pěkný a efektivní fotbal a tímto jim chci ještě jednou pogratulovat k zisku poháru. Aktuálně se všichni připravujeme do I. B třídy, kde budeme chtít hrát důstojnou roli,“ doufá lubenský kapitán Denis Vopat, že i v kraji dokáží navázat na vítězné tažení.

Beneš se loučí s Tatranem, chtěl víc

Mšecké Žehrovice do soutěžního ročníku nevkročily příliš šťastně. Hned v několika úvodních zápasech překvapivě ztratily, ale výhrou nad Pavlíkovem začaly jejich stabilní výsledky a především důležité zisky bodů s těžkými soupeři.

Konkrétně Tatran Rakovník do Žehrovic ani neodjel. Na podzim Rakovník ztrácel z důvodu špatné tréninkové morálky, po zimě byl na vině úzký kádr. „Před sezonou samozřejmě byla očekávání vysoká. Chtěli jsme vyhrát jak soutěž, tak i pohár. Začátek podzimu nebyl z naší strany vůbec povedený. Dokázali jsme však zvládnout klíčové utkání na domácí půdě s Lubnou a do jarní části jsme vstupovali s reálnou šancí na celkové vítězství. Upřímně jsem si říkal, že jarní část může být jen lepší, ale bohužel to byla blamáž. K dlouhodobé soutěži se nemá ani cenu vyjadřovat. Hodně mě ale mrzí, že se nám nepovedlo zvládnout vítězně finále poháru, což by byla alespoň malinká náplast na krach v soutěži. Co se vyhlídek do budoucna týče, tak já osobně toho už moc neodehraju, protože z důvodu postupu do profesionálních soutěžích jako rozhodčí nechci riskovat nějaké zranění. Ale věřím, že se Tatranu povede posílit kádr a budeme hrát v nejvyšších patrech tabulky,“ doufá v lepší zítřky gólmanská jednička Adam Beneš.

Díky trenérům i fanouškům. A bude béčko!

Jak již bylo řečeno, absolutním překvapením letošního ročníku byla Lužná, která po strašidelném podzimu byla daleko za očekáváním. Během zimní pauzy však v klubu proběhlo hned několik klíčových změn, na kterých má obrovskou zásluhu trenér Josef Andrs. „Bylo to skvělé jaro okořeněné konečným čtvrtým místem, jarní neporazitelností a hlavně vítězstvím v poháru. Řekl bych, že je to hlavně zásluhou trenéra, díky kterému se zvedla tréninková účast a když se to propojilo se skvělou partou v kabině, výsledek je takový, jaký je. Máme do příští sezóny na čem stavět a na co navázat. Určitě budeme chtít opět zapojit více dorostenců a jedna novinka do nové sezony, že zakládáme po patnácti letech B tým, takže i kluci, kteří tolik nenastupují, budou dostatečně vytížení a pomůže jim to dál se rozvíjet. Teď nás čeká menší pauza, při které navštívíme tradičně turnaj tří Lužných tentokrát na Slovensku a pak už rovnou vlétneme do ostré přípravy. Ještě jednou chci poděkovat všem za reprezentaci luženského fotbalu v letošní sezóně a hlavně našim fanouškům za skvělou podporu i v době, kdy se tolik nedařilo,“ smeká pomyslný klobouk předseda Adam Špička před početnou fanouškovskou základnou, která je pro klub velkým motorem.

Na jaře sálali Ohnivci slaběji

Stabilně si vedli také Ohnivci, kteří se po celou sezonu neustále drželi v závěsu za nejlepšími celky soutěže. „Podzimní část se nám povedla výsledkově i herním projevem nadstandardně. Byli jsme gólově produktivní, vytvářeli si v utkáních mnoho příležitostí a nebezpečných akcí, také nás kolikrát drželo potřebné štěstí. V jarní části už se nám nepodařilo na první část soutěže navázat hned z několika důvodů. Celkově musíme být s 5. místem spokojeni. Tímto hráčům, realizačnímu týmu, vedení, děkuji za spolupráci v uplynulé sezóně. Samostatné poděkování patří našim početným věrným fandům, kteří nás podporují, vnímají fotbal jako kulturně - sportovní akci a je mezi námi silné pouto, které napomáhá dobře fungující restaurace na hřišti. Co se týká nadcházející sezóny, je našim hlavním cílem zejména nutná generační obměna, tj. přivádět a zapracovat nové mladé hráče do sestavy, vytvářet takové prostředí, aby sem každý chodil rád, těšil se na tréninky, fotbal i vzájemné setkání,“ vyslovil přání hrající trenér Městečka Robert Otcovský.

Právě tento navrátilec má obrovskou zásluhu na aktuálním fungování celého týmu Ohnivců. „Robert se vrátil po letech do rodné vsi a znamenal a znamená pro nás zasloužilé hráče velkou vzpruhu na hřišti i mimo něj,“ děkuje za jeho dosavadní činnost kolega Jiří Hadrava.

Promluva od plic pomohla

Sezonu jako na houpačce měly Pustověty, které si loňskou hrozbu sestupu vzaly hodně k srdci. Během letní přípravy se dobře připravovaly, aby se vyhnuly bojům o záchranu. Radost však trvala pouhá tři kola. „Byla utkání, ve kterých jsme dokázali zahrát pohledný fotbal, ale nevyvarovali jsme se slabších chvilek. Výsledkem byl pád na sestupové pozice. Zlom přišel asi po utkání v Pavlíkově, kde jsme si řekli pár věcí „pěkně od plic“. Od té doby se zlepšil přístup hráčů a postupně přišly i výsledky. Na závěr soutěže z toho pak bylo konečné šesté místo, které považujeme za úspěšné. Stejně jako většinu týmu nás v průběhu soutěže několikrát potrápil úzký kádr, ale vždy jsme to nakonec nějak splácali. Do nového ročníku bychom chtěli vstoupit připraveni a se širším týmem, ale sehnat nové hráče není zrovna lehký úkol,“ poodkryl krutou realitu s doplňováním kádru kapitán Pustovět Petr Matějovský.

Pavlíkov až moc řešil absence opor

Také Pavlíkov po nepovedené podzimní části soutěže přezimoval ve spodních příčkách tabulky. „Sedmé místo se ziskem 37 bodů určitě není to, co jsme si všichni na začátku sezóny přáli a představovali. Během celé sezóny jsme neustále řešili neúčast klíčových hráčů základní sestavy, buď ze zdravotních, pracovních či jiných důvodů. Dobré je, že díky našemu druhému týmu máme dost široký kádr a mužstvo můžeme doplnit. Na druhou stranu hrát ale každý zápas v jiné sestavě také není optimální," říká trenér Lukáš Polcar, který sezonu hodnotí nahoru i dolů.

"Několik bodů v jednoznačně vyhraných utkáních jsme ztratili v závěrečných minutách. Po několika zvládnutých zápasech v jarní části jsme se posunuli nahoru v tabulce a soutěž mohli dohrát v klidnějším středu. Myslím, že po většinu sezony jsme nehráli úplně špatný fotbal, ale často nám k zisku bodů chybělo proměnit téměř jasné brankové příležitosti. Do další sezony je důležité udržet tým pohromadě, stabilizovat výkony a zlepšit koncovku,“ vyslovil přání pro budoucí fotbal v Pavlíkově tamní trenér Lukáš Polcar.

A ještě statistické okénko OP:

Střelci:

20 - Dominik Varyš (Lubná)

18 - Radek Konvalinka (Janov)

17 - Petr Šnídl (Městečko)

16 - Libor Žebrakovský (Senomaty)

16 - Martin Hranai (Lubná)

16 - Jan Kočí (Mš. Žehrovice)

16 - Radek Pokorný (Lužná)

Odehrané minuty

2424 - Oldřich Hula (Pustověty)

2393 - Luboš Mácha (Senomaty)

2380 - Jakub Hula (Pustověty)

2363 - Pavel Kollár (Lubná)

2354 - Jaroslav Mutinský (Jesenice)

Červené karty:

3 - Luboš Havlíček (Lužná)

2 - David Kroupa (Hředle B)

2 - Jan Elsnic (Mš. Žehrovice)

2 - Pavel Kollár (Lubná)

Dalších 29 hráčů dostalo jednu červenou kartu.

Žluté karty:

10 - Luboš Havlíček (Lužná)

9 - Pavel Kollár (Lubná)

8 - Jan Elsnic (Mš. Žehrovice)

8 - Jakub Hula (Pustověty)

8 - Jan Kočí (Mš. Žehrovice)

8 - Adrian Alijevič (Janov)