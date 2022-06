„Povedlo se nám pouze prvních deset minut, kdy jsme se dostali do vedení. Poté jsme absolutně odstoupili od naší hry a po zbytek zápasu hrála Jesenice,“ popsal nepovedený výkon řevničovský Jan Fujera. Vývoj utkání potvrzuje také jesenický Michal Pacourek. „V úvodu jsme se hledali a inkasovali z penalty. Krátce poté se nám povedlo srovnat a do poločasu dokonce jít do vedení. Druhý poločas byl naprosto v naší režii, domácí jsme k ničemu nepouštěli a postupně náskok navyšovali,“ řekl Pacourek.