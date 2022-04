Podobný průběh mělo velmi atraktivní utkání v Lišanech. Fanoušci museli být nadšení, když na tabuli svítila teprve 10. minuta a stav byl 2:2. Krásnou střelou strhl vedení na stranu Městečka Jůna. Loder a Heger dalšími brankami jen potvrdili skvělý start Ohnivců do jarní části.

Řevničov nedokázal držet krok s našlápnutými Pustověty. Naopak Olešná se do poslední minuty snažila o zvrat nepříznivého jednobrankového manka.

Pohodově si zastříleli borci ze Hředel, kteří deklasovali rezervu Zavidova.

Stínem kola je zlomenina holenní kosti jesenického Brdy v utkání s Lužnou. Pokorný vstřelil rychlou branku, následný nevinný incident sice ovlivnil průběh utkání, výsledek avšak už nikoliv.

OLEŠNÁ – KNĚŽEVES 2:3

Ani ve druhém utkání domácí Olešná nedokázala bodovat, tentokrát po hubené prohře s Kněževsí. Hosté měli povedený vstup, když do čtvrthodiny si po standardních situacích vypracovali dvoubrankový náskok. Poté produktivita Knězevsi ustala, Olešná se zásahem Šimona Procházky dostala zpět do zápasu.

„Do 20. minuty jsme mohli vyhrávat klidně o pět branek, ovšem se ukázalo, že proměňování příležitostí je naše obrovská slabost,“ kroutil hlavou nad marností kapitán Kněževsi Jan Vrábík.

Zásadní okamžikem bylo zastavení R. Poláška ve vápně, kdy se domácí dožadovali odpískání nedovoleného zákroku, ovšem penalta nařízena nebyla. Naopak v závěru zvýšil Plaček po protiútoku rychlonohého Šímy. V závěru ještě dal naději svému týmu T. Vodrážka střelou z hranice vápna, na další zvrat byla Olešná již krátká.

Autor branky Olešné Šimon Procházka byl navzdory prohře s výkonem spokojen. „Naše hra byla mnohem lepší než minulý týden. Jestli takto budeme hrát i dále, tak se sestupu nebojím.“

Příští víkend Olešnou čeká Řevničov, který se po zimní přestávce trápí a také zatím nebodoval.

Divočina ve Strašecí vyšla lépe Zdicím

PUSTOVĚTY – ŘEVNIČOV 5:1

Po zimě oslabený Řevničov dokázal odehrát s ambiciózními Pustověty vyrovnanou pouze hodinu. Domácí Kameník sice otevřel skóre, ale řevničovský kapitán Beneš z penalty srovnal krok i stav. Nerozhodný výsledek ovšem do poločasu nevydržel, když po nešťastné ruce Urbanoviče ve vápně se Pustověty opět dostaly z penalty do vedení. „Byl to zlomový okamžik. Začátek druhé půle se nesl v podobném duchu, ale s přibývajícím časem jsme byli dravější a velmi produktivní,“ popsal důležitý okamžik brankář domácích Michal Beneš.

Byť Sparta byla v úvodu druhém dějství aktivní, byli to domácí, kteří hráli prim. Holeček zkompletoval hattrick a z úspěšného zásahu se také radoval výčepní Miroslav Hajný.

HŘEDLE – ZAVIDOV B 6:0

Půltuctový výprask dostala zavidovská rezerva od lídra přeboru. Diváci si na první branku v Traverza Aréně museli v chladném počasí počkat 20 minut. Favorité od úvodního hvizdu sice diktovali tempo hry, zavidovský obranný val však úspěšně odolával. Poté domácí prolomili prokletí a šesti brankami stvrdili roli favorita. Trenér domácích si pochvaloval plnění pokynů svých svěřenců. „Díky tomu jsme předvedli diametrálně odlišný výkon než byly zápasy v přípravě a i v minulém kole. Trvalo nám přece jenom trochu déle, než jsme vstřelili první branku, ale po ní bylo takřka jasno,“ doufá hředelský lodivod Jan Sklenář, že výkon potvrdí i v následujících zápasech.

Brankář Zavidova Aleš Kraus odkazoval na problémy, které tým provázely v podzimní části. „Dnes jsme obtížně skládali sestavu, navíc se nám na začátku utkání zranil ještě Havel st.. Přistoupili jsme k zápasu jako když si jdeme zahrát někam nějaký srandamač. Výsledek je takový, jaký je, musíme s tím něco udělat, jinak pro nás bude jaro hodně krušné,“ neskrýval zklamání gólman.