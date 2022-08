Nelehké první kolo měla nově příchozí Čistá, která hostila z loňské sezóny našlápnuté Senomaty. Pouhých 20 minut odolávala favoritovi, který poté sedmi zásahy zcela ovládl utkání. Hattrickem se blýskl Robert Hůla.

Ani Janov nedokázal konkurovat zkušené Jesenici ke všemu na velkém domácím hřišti. Přestože během dvou minut dokázal odpovědět na inkasovaný gól, poté se trefovali už jen domácí. „Pro nás jsou to důležité tři body na úvod sezony, především jsme spokojeni s předvedeným bojovným výkonem,“ pochvaluje si hru Jesenice Michal Pacourek.

Po loňské povedené sezoně jsou Pustověty obávaným soupeřem. Sice nesázely příliš mnoho branek, ale většinu utkání dokázaly dovést do vítězného konce. Díky zásahu Grilla do vlastní sítě šly už v 5. minutě do vedení i v Lužné, to však bylo z jejich strany vše. Za to domácí byli při chuti. V 9. minutě kapitán Pokorný srovnal a poté Vejvoda čtyřmi zásahy potvrdil skvělý výkon celého týmu. „Odehráli jsme pěkný zápas a dokázali se prosadit po hezkých akcích. Celý tým makal a zaslouží pochvalu. Kromě produktivního Vejvody stojí za pochvalu také nový stoper Tonda Chrástka, který vzadu nechyboval a vyhrál všechny hlavičkové souboje,“ vyzdvihl přední prvky úspěchu Radek Šnajdr.

Kanonýr Deníku: workoutista Vejvoda hodlá útočit na střeleckou korunu

Úvod utkání v Žehrovicích měl Zavidov velmi ospalý. Možná k tomu přispěl i brzký výkop a první poločas moc parády nepřinesl. Po přestávce Neveďal během dvou minut vypracoval dvoubrankový náskok. Jenže konec nebyl. Nejprve Kočí a poté Elsnic v 90. minutě dokázali vystřelit remízový bod. „Od začátku byla hra hodně neurovnaná. Vydařený byl začátek druhé půle, kdy jsme vstřelili dva góly. Bohužel o body jsme přišli sami nezvládnutou koncovkou. Pozitivem je debut našich třech mladíků Křivohlavého, Urbana a Bohuslava,“ chválí premiéru trenér Dan Devera.

Gólovou přestřelku zažila Kněževes, která vítala Řevničov. Během několika minut si mohli domácí vypracovat náskok, ovšem lekci z produktivity soupeři udělil Husák. Ještě o přestávce si Řevničov po dvou trefách a s početní výhodou myslel na bodový zisk. Nedisciplinovanost i na straně Sparty dala možnost domácím k obratu, když si v poslední minutě sklepli hosté míč do vlastní sítě. „Za stavu 2:3 bylo zase o co hrát. Zkusili jsme vabank s tím, že buď dostaneme, nebo to dokážeme otočit,“ popsal risk po vyloučení kapitán Kněževsi Jan Vrábík.

PAVLÍKOV – OLEŠNÁ 4:1

Výsledek vypadá jednoznačně, ovšem průběh tak snadný nebyl. Téměř celý první poločas oba týmy vyčkávaly na chybu soupeře. Ofenzivnější domácí nemohli na Olešnou najít recept, dvě šance hostů vykryl zase Tureček. V závěru poločasu ukázal O. Polcar svoji šikovnost a po kličce gólmanovi zakončil do prázdné brány. Šimon Procházka po hodině hry zakončil do sítě přesný centr na 2:0, pak Vodrážka odmítl snížení z penalty. Naopak Pavlíkovu stačilo 10 minut ke třem brankám a jasnému stvrzení prvního vítězství.

Dvougólový František Kalaš není spokojen s důrazem v osobních soubojích. „Výhra je zasloužená, mohlo padnout i více gólů, ale naše hra nebyla úplně ideální. Nezvládáme osobní souboje a v zakládání útočných akcí jsme pomalí,“ nešetřil kritikou dvoubrankový Kalaš.

LIŠANY – MĚSTEČKO 2:3

Od úvodu měly Lišany míč převážně na svých kopačkách, avšak trestuhodně mařily jednu šanci za druhou. V 17. minutě se hezky uvolnil Medřický a z otočky přece jen poslal svůj tým do vedení. Po půlhodině hry zahrozili i hosté Tvrzem.

Zlom přišel v závěru prvního poločasu. Nejprve Šnídl po kličce střelou k tyči srovnal, chvíli na to Urban ve skluzu dokonal obrat.

Diskutabilní moment přišel minutu na to, když brankář Loder nadvakrát zvedl míč ve vlastním vápně. Nařízený nepřímý kop lišanský Hanzl bombou pod břevno proměnil. Za bouřlivých emocí s několika žlutými kartami se odcházelo do kabin. Naštěstí do druhého poločasu nastoupila družstva bez zášti a mohlo se pokračovat v pohledném fotbale. Šance přicházely na obou stranách, avšak hlavními hrdiny byli gólmani. V 67. minutě Tvrz ustál souboj o míč a střelou po zemi rozhodl o výhře Městečka.

„Na úvod sezony to byl svižný zápas s nasazením, ale férový z obou stran. Divákům se muselo líbit množství šancí i gólů, trenérům už asi méně,“ zhodnotil bodový zisk městecký Jiří Hadrava.

Vypadá to, že i letos Lišany budou bojovat především s počtem hráčů. „Bohužel nás opět trápí absence, díky tomu dáváme tým těžko dohromady. I tak musím klukům poděkovat za odmakaný výkon. Odehráli jsme dobrý zápas, ve kterém jsme si nezasloužili prohrát,“ zhodnotil vyrovnané utkání lišanský gólman Řepka.

Dvě derby B třídy, dvakrát 5:1. Veselo je na Lánech a v Zavidově

Okresní přebor

3. kolo: Pavlíkov – Olešná 4:1 (40. Polcar, 76. a 86. Kalaš, 78. Jiroušek – 68. Procházka), Čistá – Senomaty 1:7 (60. Denk – 24., 34. a 90. Hůla, 31. a 52. Žebrakovský, 82. a 88. Vávra), Lužná – Pustověty 5:1 (9. Pokorný, 16., 45., 57. a 64. Vejvoda – 5. vl. Grill), Jesenice – Janov 3:1 (23. Jeníček, 29. John, 56. Kotek – 25. Melč), Lišany – Městečko 2:3 (17. Medřický, 45+4. Hanzl – 42. Šnídl, 45+1. Urban, 67. Tvrz), Kněževes – Řevničov 5:4 (6. Vondruška, 45. Šíma, 54. Vrábík, 85. z pen. a 90. Hertl – 4. Husák, 11. a 38. Fujera, 57. Sedlák), Mšecké Žehrovice – Zavidov B 2:2 (66. Kočí, 90. Elsnic– 47. a 48. Neveďal)

III. třída sk. ZÁPAD – základní část

3. kolo: Chrášťany – Petrohrad 0:0, Oráčov – Panoší Újezd 4:1 (24. Sejpka, 36., 40. a 67. Zelenka – 52. Matviiv), Šanov – Kolešovice 1:4 (86. z pen. Malík – 3. a 4. Polánek, 41. z pen. Sýkora, 88. Čech), Senomaty B – Pavlíkov B 2:3 (13. Tajbl, 83. Tvrz – 47. Schejbal, 77. Benada, 84. Linhart).

III. třída sk. VÝCHOD – základní část

3. kolo: Kroučová – Rynholec 3:1 (10. z pen. Kováčik, 23. a 72. Škuthan – 81. Dadák), Sýkořice – Kounov 10:0 (6., 30., 36. Kovařík, 21. a 39. Linc, 28. a 88. Šulc, 30. 32. Bulva, 43. Hříbal, 76. Hynek), Roztoky B – Srbeč 7:3 (4. Fikejz, 6. Krátký, 14. a 19. Sklenička, 15. Barčot, 59. Krůta, 61. Pešta – 11. Sova, 13. Červenka, 86. Lukáš), Hředle B – Ruda 2:0 (70. Hrbek, 89. z pen. Minařík)