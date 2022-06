Po bezbrankovém prvním poločase se Olešná s velkou dávkou štěstí dostala do vedení díky teči domácího obránce. Poté Jeseničtí trefili břevno, ale pak se přece jen dočkali, Kotek skvěle zahraným pokutovým kopem srovnal, poté střídající Pfejfer rozhodl o zisku tří bodů.

Přestože je o vítězi okresního přeboru rozhodnuto, Hředle rozhodně nechtějí zbytečně ztrácet body. I přes absenci několika klíčových hráčů dokázaly porazit Řevničov, ale bylo to drama. Čtvrt hodiny před koncem Husák vystřelil kontaktní gól, Sparta se dál hnala za vyrovnáním, ovšem další korekci lídr nedovolil. „Věděli jsme, že nás nečeká nic lehkého proti o záchranu bojujícímu Řevničovu. Po většinu zápasu jsme byli lepším týmem a zaslouženě jsme vedli o dvě branky. Po snížení byli hosté v mírném tlaku, ale výhru jsme si naštěstí pohlídali,“ poukázal na bojovnost soupeře Denis Bechner.

„Byl to vyrovnaný zápas, ve kterém nám šlo o každý bod. Bohužel vyrovnávací gól nám sebral neexistujícím ofsajdem pomezní,“ popsal zlomový okamžik Jan Fujera.

Absolutně bez šance byl Rynholec, který zajížděl na horkou půdu do Senomat. Po prohře s Městečkem si před domácími fanoušky chtěli spravit chuť a povedlo se. Berani svému soupeři téměř nepůjčili míč a osmi zásahy vyprovodili rynholecké hráče ze hřiště. „Celý zápas jsme určovali tempo hry. Postupem času jsme se dostávali do šancí, ze kterých většinou padl gól. Rynholec, který měl prázdnou střídačku, ke konci již fyzicky odpadl,“ zhodnotil jasnou výhru senomatský brankář Jakub Hornof, který byl v tomto kole bez práce.

Po pěti výhrách béčka Zavidova přišel návrat zpátky na zem, Lužná dominovala i díky pěti trefám kanonýra Pokorného vyhrála 8:1. „Máme problém s marodkou, tudíž jsme horko těžko poskládali kádr. Když se nechal úplně zbytečně vyloučit Havel ml. za stavu 0:2, bylo jasné, že už s výsledkem moc neuděláme. V okamžiku odchodu Havla st. z důvodu zranění jsme dohrávali v devíti a výprask byl nevyhnutelný,“ těžko hledal lichotivější slova Aleš Kraus, náhradní gólman, který nastoupil z důvodu nedostatku hráčů v poli.

TATRAN RAKOVNÍK B – PUSTOVĚTY 3:2 PK

Kvalita a fotbalovost převládala na straně domácích a Tatran ji také od úvodu dokazoval. Už ve 12. minutě se zaslouženě trefil Holý. Místo, aby rezerva v aktivitě pokračovala, přistoupila k utkání příliš profesorsky. Chybami vybízela bojující Pustověty k napadání, což přineslo nejen srovnání, ale také otočení stavu. Do druhé půle nastoupil po dlouhé rekonvalescenci Jirásek, který byl strůjcem většiny příležitostí Tatranu. Přesto, že se šance rodily na obou stranách, prosadil se po pohledné kombinaci pouze Červený. „Zápas se nám vůbec nepovedl. Dokázali jsme hrát pouze několik minut na začátku. Po vstřelené brance jsme přestali a mysleli, že to půjde samo. Nakonec můžeme být rádi za dva body a to díky Adamovi Benešovi že nás podržel nejen v penaltách, ale i v řádné hrací době,“ uvědomoval si nepovedený výkon rezervy Jan Červený.

KNĚŽEVES – LIŠANY 2:3

Boj s produktivitou trápí kněževeské fotbalisty již dlouhodobě. Ani s Lišany však gólovou smůlu neprolomili a po vyrovnané bitvě jsou i po 24. kole bez bodu. První poločas platonicky patřil domácím, ovšem svými chybami nabízeli Lišanům šance. Nejprve Mutinský chytře přeloboval Lennera, do přestávky ještě přidal pojistku Haifler. Pokusy domácích o snížení gólového manka byly velmi nepřesné.

Po změně stran hosté polevili, čehož využil Fiška. Skvělou pozici k vyrovnání měl Vrábík z přímého kopu. Sám „faulovaný“ kapitán v duchu fair play poslal míč zcela mimo s vědomím, že se o nedovolený zákrok nejednalo. Za tento počin rozhodně zaslouží uznání a přišla i odměna, když střídající Vondruška střelou k tyči vyrovnal. V závěru Lišany využily ojedinělou příležitost. Minutu před koncem byl Medřický nejblíže míči po rohovém kopu a rozhodl o zisku všech bodů. „Věděli jsme, že nás nečeká nic lehkého. I přes velkou marodku jsme dokázali odehrát skvělý první poločas, druhý bohužel zcela naopak. Zápasu by spíše slušela remíza, tudíž musíme být s plným počtem bodů spokojeni,“ popsal cenné body lišanský gólman Zdeněk Řepka.

ROZTOKY – MĚSTEČKO 4:1

Jestli je něco, co Roztoky skvěle ovládají, tak jsou to derby, proto pokaždé soupeřům dokázaly nadělit čtyři branky. Tentokrát od Berounky odjelo spráskané Městečko. Od úvodního hvizdu byli domácí pohyblivějším celkem. Svoji aktivitu přetavili ve dvoubrankový náskok po hrubých chybách Ohnivců. Snížit se sice povedlo kanonýrovi Šnídlovi, ovšem roztocký Špimr vzápětí odpověděl.

Po přestávce se výkon hostů sice zlepšil, po další brance M. Čermáka bylo ale rozhodnuto. „Do zápasu jsme se pořádně nedostali. V okamžiku, kdy jsme snížili, ihned jsme inkasovali. Náš výkon nebyl dobrý, takhle se o záchranu nebojuje,“ nebral si servítky městecký Jiří Hadrava.

Okresní přebor

24. kolo: Kněževes – Lišany 2:3 (57. Fiška, 76. Vondruška – 10. Mutinský, 29. Haifler, 89. Medřický), Tn Rakovník B – Pustověty 2:2 pen. 3:2 (12. Holý, 66. Červený – 45. Šimon, 59. Hranai), Jesenice – Olešná 2:1 (74. Kotek, 77. Pfejfer – 55. Vodrážka), Hředle – Řevničov 3:2 (25. Kolář, 56. Minařík, 60. Bechner – 42. Kočí, 75. Husák), Roztoky – Městečko 4:1 (20. a 60. Čermák, 29. Čumpelík, 35. Špimr – 32. Šnídl), Senomaty – Rynholec 8:0 (15. Hůla, 22. a 84. oba z pen. Kokšál, 29. Žebrakovský, 42. a 90. Vávra, 70. Sailer, 73. Týče), Zavidov B – Lužná 1:8 (61. Sekyra – 2., 24., 54., 79. a 85. Pokorný, 64. Grill, 75. Vejvoda, 77. Staněk)

1. Hředle 24 19 0 3 2 100:30 60

2. Tn Rakov B24 13 3 1 7 87:46 46

3. Senomaty 24 13 3 0 8 80:61 45

4. Roztoky 24 8 5 4 7 49:50 38

5. Pustověty 24 10 2 3 9 42:45 37

6. Kněževes 24 10 2 2 10 70:59 36

7. Lišany 24 9 3 3 9 51:59 36

8. Jesenice 24 9 3 2 10 44:66 35

9. Lužná 24 9 2 2 11 77:72 33

10. Zavidov B 24 9 1 4 10 71:78 33

11. Olešná 24 6 5 0 13 53:88 28

12. Městečko 24 9 0 0 15 51:73 27

13. Řevničov 24 8 0 2 14 65:80 26

14. Rynholec 24 6 1 4 13 34:67 24

III. třída

22. kolo: Janov – Mšecké Žehrovice 1:2 (57. Melč – 20. Chlád, 57. Kočí), Čistá – Kolešovice 4:4 pen. 4:5 (8., 70. a 82. Dušička, 56. Váhala – 15. a 35. Zuska, 32. a 45. Polánek), Pavlíkov – Šanov 10:0 (1. a 63. Škrlant, 3., 37. a 80. Kalaš, 43. Ikrényi st., 56. a 65. O. Polcar, 59. z pen. Erben, 85. L. Polcar), Chrášťany – Petrohrad 3:3 pen. 3:4 (1. Nováček, 56. a 60. Loula – 19., 41. a 83. Masopust), Sýkořice – Kroučová 4:0 (28. Ondráček, 74. Hynek, 83. Hynek, 84. Bulva), Oráčov – Slabce 1:3 (63. Svatoň – 5. vl. Kougl, 21. Konopásek, 41. Gajdoš)

1. Pavlíkov 22 20 1 0 1 117:19 62

2. Janov 22 18 0 0 4 94:33 54

3. M. Žehrov. 21 16 1 0 4 72:34 50

4. Čistá 21 13 0 3 5 94:50 42

5. Kolešovice 22 10 2 0 10 67:67 34

6. Slabce 22 9 1 1 11 58:66 30

7. Sýkořice 22 9 0 1 12 50:72 28

8. Chrášťany 22 8 1 1 12 45:59 27

9. Petrohrad 22 5 2 1 14 41:83 20

10. Kroučová 22 6 0 0 16 32:78 18

11. Oráčov 22 5 1 1 15 40:88 18

12. Šanov 22 3 0 1 18 43:104 10

IV. třída (nadstavba 1.-4. místo)

6. kolo: Hředle B – Roztoky B nehráno, Senomaty B – Ruda 9:1 (11., 18., 40. a 59. Tajbl, 34. a 55. Komín, 67. Polcar, 70. a 80. Vávra – 36. Husák)

1. Hředle B 5 3 0 1 1 86:29 42

2. Senomaty 6 3 2 0 1 64:41 38

3. Ruda 6 3 0 0 3 55:46 30

4. Roztoky B 5 0 0 1 4 42:48 20

IV. třída (nadstavba 5. – 6. místo)

6. kolo: Kounov – Srbeč 5:2 (28. a 80. Jebbiou, 40. Hammer, 48. Šponiar, 61. Mařík – 51. a 74. Čermák)

1. Pa. Újezd 4 3 0 1 0 35:39 22

2. Kounov 4 1 1 0 2 32:45 17

3. Srbeč 4 1 0 0 3 16:82 8