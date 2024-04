Lubná splnila s Berany povinnost a ze Senomat si odvezla všechny body. Byť lídr soutěže není s výkonem v posledních kolech spokojený, i nadále navyšuje svůj bodový polštář.

Báječný obrat předvedly Mšecké Žehrovice proti Roztokám a zastavily tak jejich vítěznou sérii. Poslední Zavidov nezvládl utkání s předposlední rezervou Hředel a krutě tak doplatili na svůj profesorský přístup.

Senomaty - Lubná 0:2 (0:1)

Drží první místo tabulky, postupně svůj náskok navyšují, po nelehké výhře s Pustověty přidali další tentokrát s Berany, avšak ke spokojenosti má Lubná daleko. Po půlhodině hry se ve vzduchu po rohovém kopu prosadil Vopat. Pojistku favorit přidal až v závěru utkání po autovém vhazování.

„Těžký zápas jako každý týden s týmem, který je sice dole v tabulce, ale fotbalově tomu jejich projev neodpovídá. Nicméně z naší strany, jak už v posledních zápasech je zvykem, špatná hra co se týká kombinace a jako minule velice špatná koncovka. Kombinačně soupeře přehrajeme, ale nevyřešíme finální fázi. Jediné, co v utkání fungovalo byla obrana, poté co jsme soupeře nepustili za celý zápas do žádné šance, ze které by přímo ohrozil bránu. Celkově se jednalo o zajímavý zápas, ale bohužel projev z obou stran nebyl příliš koukatelný,“ zhodnotil objektivně výhru po nepřesvědčivém výkonu Lubné její kapitán Denis Vopat.

Zavidov B - Hředle B 3:4 (1:2)

V tomto kole byl na programu souboj rezerv ze spodu tabulky. Domácí před utkání řešili netradiční problém, že měli k dispozici 21 hráčů. Domácí od začátku drželi míč na svých kopačkách a své šance nedokázali zužitkovat. Účelný fotbal naopak Zavidovu ukázali hosté, když si vypracovali dvoubrankový náskok. Do přestávky snížil hlavou Vanický, který mohl srovnat v úvodu druhého dějství.

Zmar Zavidova pokračoval, Hředle trestaly, až domácí dokázali opět jen snížit na jednobrankový rozdíl. „Dnes jsme měli sestavu, která před pěti lety vyhrála B třídu. Bohužel hrajeme příliš profesorsky, bez pohybu. Držíme míč 80 % času, ale nepřejdeme do rychlosti, tím pádem se hostům stačilo jen přesouvat. Hředle nám daly jasnou lekci z produktivity. Je potřeba začít makat a přistoupit k zápasu tak, že na hřišti nechám všechno, ne že si jdu zakopat někam na pouťový turnaj,“ kriticky neřešil své spoluhráče Aleš Kraus.

Janov - Jesenice 2:2 (1:1)

„Vzhledem k postavení v tabulce by se dalo předpokládat, že s bodem budeme spokojeni. Věděli jsme, že můžeme dokázat více a bod je pro nás nakonec ztráta. S ohledem na terén se nedá říct, kdo byl lepší, to opravdu s fotbalem nemělo moc společného. Nic méně, měli jsme podstatně více šancí a měli jsme včas rozhodnout. Bohužel jsme neuhlídali ve druhém poločase jednu situaci a nejlepší hráč domácích Zuska zavěsil na 2:2. Potom už se nám nepodařilo vstřelit vítězný gól, i když byly šance,“ poukázal na klíčový okamžik zápasu jesenický kapitán Petr John. Po hodině hry se do míče opřel Michal Pacourek a dalekonosnou střelou strhl skóre na stranu Jesenice.

„Zápas byl opět oboustrannou bouchanou, kde bylo hodně osobních soubojů. Rozhodčí utkání z mého pohledu nezvládl, ale co se dá dělat. Remíza je za mě zasloužená. Příští zápas máme v ranních hodinách, což nám úplně nevyhovuje, ale dáme do toho všechno,“ hecuje Janov k zisku dalších bodů kapitán Jakub Kail.

„Záhadou pro nás stále zůstává situace z druhého poločasu, když domácí hráč v přerušené hře trefil pěstí našeho. Rozhodčí Strouhal ukázal svůj osobitý cit pro fotbal a překvapil všechny udělením žluté karty našemu hráči. To mi jen ukazuje, že jsem toho opravdu viděl ještě málo a pořád se mám co učit,“ vyjádřil se k výkonu hlavního arbitra Petr John.

Městečko - Pavlíkov 1:3 (0:1)

Střetnutí mládí a zkušeností, ve kterém zvítězila dravost a motivace Pavlíkova co nejdřív se dostat ze sestupových vod tabulky. Ten soupeře pustil pouze do dvou slibných gólových příležitostí, ale jinak pevně drželi otěže hry a sám zazdil několik šancí na vstřelení branky. Skóre zápasu se změnilo až před koncem první půle, když Procházka dostal míč za záda brankáře. První čtvrthodinka druhého dějství přinesla další trefu nájezdu Procházky, který byl střelecky při chuti a za pár minut dovršil z pokutového kopu hattrick.

Městečku se podařilo v 77. minutě pěknou střelou k tyči snížit. „Naše zbytečná nervozita v závěru utkání další větší příležitost pro domácí nepřinesla. Vítězství zasloužené a kluky musím pochválit za výkony i vzhledem k tomu, že z Městečka jsme body nepřivezli už hodně dlouho,“ s radostí chválí své příznivce hrající trenér Lukáš Polcar.

Zdroj: OFS Rakovník

„Musíme uznat, že Pavlíkov předvedl velmi dobrý fotbal a zaslouženě vyhrál. My jsme tentokrát za mládím fyzicky zaostávali. Zápas se trochu měnil při našem snížení, hosté prostřídali a my měli několik situací, které mohly závěr zápasu zdramatizovat. Bohužel další gól byl blízko a daleko zároveň,“ popsal poslední minuty Jiří Hadrava. Ohnivcům ve finální fázi pravděpodobně chyběli zranění kanonýři Šnídl s Gabrielem.

Tatran Rakovník - Lužná 0:0 (0:0)

Velkou klukovinu předvedl Havlíček hned v úvodu utkání. Běžela teprve 10. minuta, když za podražení soupeře bez míče uviděl druhou žlutou kartu v zápase a oslabil tak svůj tým v dlouho očekáváném derby, ve kterém Lužná měla velké šance na úspěch. Na jaře body ještě neztratila na rozdíl od kvalitního Tatranu.

„Chtěl bych kluky pochválit a smeknout před nimi. Přesto, že jsme hráli v oslabení, mohli jsme nakonec brát tři body. Bylo to z naší strany hlavně o defenzívě, ale je vidět, že jsme na tom fyzicky skvěle. Škoda brzkého vyloučení. Troufnu si říct, že hrát 11 na 11, měl by to s námi Tatran hodně těžké. Takový bod ale rozhodně bereme. Ukázali jsme na hřišti a i po zápase v hospůdce na Tatranu, že jsme super parta,“ chválí výkon na hřišti i mimo něj předseda Lužné Adam Špička.

„Proti Lužné jsme byli sice lepším týmem, ale proti oslabenému soupeři jsme si nedokázali vytvořit moc šancí ke vstřelení branky. Mrzí mě, že na mnoha hráčích není vidět touha zvítězit a udělat pro tým něco navíc. Další ztráta nahrála Lubné, která má již pohodlný náskok a my se budeme muset začít dívat pod sebe,“ opakuje se hodnocení Jana Beneše z předchozích kol.

Pustověty - Kněževes 2:0 (0:0)

Vstup do utkání se domácím vydařil, sice drželi míč na kopačkách a s postupem času si dokázali vytvořit několik vyložených příležitostí, ovšem branka žádná a tak se šlo do kabin za nerozhodného stavu. Úvod druhého poločasu už byl vyrovnanější a šance byly k vidění na obou stranách. Po kombinaci zahrozila Kněževes, ale jen těsně netrefila zadní tyč.

„Po hodině jsme se už prosadili a dostali se zaslouženě do vedení. V následujících minutách jsme mohli přidat uklidňující branku, což se nám podařilo až v závěru utkání po rohovém kopu. Po této brance byla na každé straně ještě k vidění gólová šance, ale s těmi si brankáři dokázali poradit,“ shrnul zasloužené body pustovětský kapitán Petr Matějovský.

„V první půli byli jasně lepší domácí. Po přestávce se hra vyrovnala, ale nedokázali jsme se prosadit. Po inkasované brance se hrálo o všechno, vyrovnat se nám ale nepodařilo,“ poukázal na špatnou finální fázi kapitán Kněževsi Jan Vrábík.

Mšecké Žehrovice - Roztoky 3:2 (0:2)

Roztoky jsou rozjeté, vždyť vyhrály šest utkání v řadě. Když tentokrát v ranních hodinách zajížděli do Mšeckých Žehrovice, vše nasvědčovalo tomu, že svoji skvělou sérii prodlouží. Již v samotném úvodu Farkas s přehledem vyřešil únik, stejně ukázkově si ve vápně počínal také o 20. minut později Krejča. Nic nenasvědčovalo tomu, že by Roztoky přijít o skvěle rozjeté utkání.

„Do utkání jsme chtěli vstoupit aktivně a pokusit se konečně na jaře vstřelit první branku utkání, což se nám opět nepovedlo. Poločasový výsledek 0:2 byl přes naše neproměněné šance včetně penalty dost krutý. Po přestávce jsme na soupeře nastoupili a hned se nám povedlo vstřelit kontaktní gól, po kterém jsme Roztoky zatlačili na vlastní polovinu,“ popsal zlom produktivity Mšeckých Žehrovic domácí Ondřej Zázvorka.

V závěrečné desetiminutovce se o báječný obrat postaral dvěma zásahy kanonýr Jan Elsnic.