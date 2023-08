Je to tady, fotbalový kolotoč se opět dal do pohybu. Po okresním poháru, který letmo naznačil připravenost týmů na nový ročník, je za námi i úvodní kolo okresního přeboru. K vidění bylo hned několik zajímavých duelů kupříkladu soupeřů, jež vloni v závěru bojovali o čelo tabulky či celky, které se potkávaly v krajské soutěži. Čtyři utkání měla o poločasové přestávce smírný výsledek a v šesti duelech padlo minimálně 5 branek. Kdo pohořel, jak si vedli nováčci a kdo byl ten šťastnější?

Janov (v zeleném) loupil na Tatranu, nastřílel mu pět branek! | Foto: Jakub Fejfar

Zavidov B - Senomaty 0:5 (0:0)

Rezerva Zavidova držela krok s Berany pouze první poločas. Skóre otevřel chvíli po přestávce mladík Šnídl. Pouhých 7 minut stačilo Polcarovi ke vstřelení hattricku, navíc Šnídl přidal pojistku. Další šance hostů již ale zůstaly nevyužity. „První půli všichni plnili to, co jsme se před zápasem řekli. Druhý se mi nechce ani nějak komentovat. Vše bylo špatně a soupeři jsme góly doslova darovali. Dostat 5 gólů v rozmezí 20 minut, to se prostě nesmí stávat,“ nešetří kritikou vlastních řad domácí gólman Martin Štiller.

Tn Rakovník - Janov 2:5 (0:2)

Gólové hody byly k vidění už v pátek na Tatranu, kde nedávný účastník kraje vítal loňského vicemistra okresního přeboru. Už vloni Janov prokázal velký potenciál, na který během prvních 45 minut navázal. Do druhého poločasu vstupoval s dvoubrankovým náskokem. „Stejně jako v poháru i tentokrát jsme drželi míč, ale nedokázali jsme si vypracovat žádnou brankovou příležitost. Janov velmi dobře bránil. Navíc v naší hře bylo hodně ztrát uprostřed hrací plochy, z nichž dvě dokázali hosté v prvním poločase potrestat. V tomto utkání na nás prakticky stačili tři hráči: Zuska, Roubík, Bradáč, poslední jmenovaný byl autorem hattricku,“ gratuluje Janovu Adam Beneš, který bere první kolo jako varování, že bez tréninků to nepůjde ani v okrese.

Dvě B třídy kilometr od sebe, jasně lepší byli nováček z Dobrovíze a Lány

Jesenice - Pustověty 2:3 (0:2)

Šnůra špatných výsledků Pustovět v Jesenici byla přetržena. Skvělý výsledek z prvního poločas, kdy si hosté vypracovali dvoubrankový náskok, byl během několika minut po přestávce smazán a začínalo se od znovu. Zlom přišel v závěrečné desetiminutovce. „Po vyrovnání jsme přistoupili k promíchání sestavou, což se ukázalo jako klíčové. Ve zbytku zápasu na nás byla vidět větší chuť urvat vítězství. Z rozhodující branky se tak radoval matador Václav Bičovský, který odražený roh poslal z úhlu na zadní tyč,“ popisuje důležitý okamžik výhry kapitán Pustovět Petr Matějovský, kterého těší nejen povedený vstup do soutěže, ale především týmovost, jíž se pyšní mužstvo už několikáté utkání.

Naopak smolný zápas to byl pro domácí Jesenici. „Bylo to celkem vyrovnané a vyhrát mohly oba týmy. My jsme darovali soupeři 2 góly a to v podstatě rozhodlo. Šlo o chyby a vzhledem k počasí nám nezbylo moc sil k nápravě,“ poukazuje na náročný duel jesenický kapitán Petr John, který proměněnou penaltou snížil.

Kněževes - Pavlíkov 3:2 (1:2)

Výborný vstup zažil Pavlíkov v Kněževsi. Netrvalo ani čtvrthodinu a už se hosté podruhé radovali. „V první polovině jsme přečkali několik šancí soupeře, ve druhé jsme si sice vytvořili několik příležitostí my, ale žádnou jsme neproměnili. O výhru jsme přišli v závěru, když Kněževes dvakrát dostala míč do naší sítě. Vzhledem k vývoji zápasu a hlavně druhé půle to je opravdu hořká ztráta bodů,“ hodnotí smolné utkání Lukáš Polcar.

"První desetiminutovka byla absolutně hororová, ve které byly zaslouženě potrestány naše chyby. Pak se hra vyrovnala, ovšem neumíme řešit útok 2 na 1,“ popisuje trestuhodné zahazování šancí Jan Vrábík. Domácí kapitán byl hlavním aktérem obratu, když se sám dvakrát prosadil. O výhře v poslední chvíli rozhodl Růžička střelou do růžku.

Doma připsal Rakovník další bod, hrála i nová posila z Dukly

Lužná – Mšecké Žehrovice 3:2 (1:1)

Vloni do posledních kol bojovali o okresní titul, nyní se střetly hned v úvodním kole, kdy Lužná vítala Mšecké Žehrovice. Lekci z produktivity udělil domácím Kočí ve 14. minutě, v závěru první půle však odpověděl dorážkou Grill. Obraz hry se nezměnil ani po přestávce, avšak šťastnější byla domácí Lužná, když se v závěru po centru prosadil Svoboda. „Dle očekávání na nás Lužná od začátku vlítla především díky rychlonohým mladíkům. Postupem času tlak opadl a my dokázali převzít otěže hry. Za dobrý druhý poločas jsme si minimálně bod zasloužili,“ poukázal na vyrovnané druhé dějství Ondřej Zázvorka.

„První zápas sezóny jsme chtěli zvládnout o to víc, že nás cekal loňský mistr a velmi kvalitní mužstvo. Bohužel nás opět trápí koncovka, na které musíme zapracovat. Škoda, že jsme po otočení výsledku trochu zalezli a soupeř se dostal více do hry. Nakonec se k nám konečně přiklonilo i to štěstí,“ těší se z povedeného vstupu do nového ročníku trenér Lužné Adam Špička.

Lubná - Roztoky 2:1 (0:0)

Souboj dvou celků, které se po neudržení v kraji vrátily do okresní soutěže. Po vyrovnaném poločase bez branky, ve kterém hrozili především soupeři od Berounky, se až po přestávce prosadil domácí Jarda Bařtipán. Bohužel chvíli poté musel být hrdina s přetrženou achilovkou vystřídán. Roztoky využily nedůrazu ve vápně a srovnaly. Vzápětí odpověděl a rozhodl o nesnadné výhře Sogbo, který stál na konci pohledné akce.

Hředle B - Městečko 1:4 (1:1)

Hředelské béčko je po postupu do nejvyšší okresní soutěže velkou neznámou. „I když se jedná o nováčka okresního přeboru, utkání proti mixu zkušených a mladých rozhodně nebylo jednoduché,“ úvodem zhodnotil Ohnivec Jiří Hadrava. Pěknému fotbalu nepřispěl terén. Domácí tým měl hned několik slibných příležitostí včetně zahozené penalty, avšak doplatil na špatnou koncovku, čehož mazáci z Městečka nekompromisně využili.