„Podzim jsme hráli v plné sestavě a troufnu si říct, že jsme hráli výborný fotbal. Bohužel do jarní části jsme museli řešit hned několik klíčových absencí. Zranil se nám brankář Melč, Houda a hlavně Lukáš Roubík, který je pro nás nejdůležitější. Zimní přípravu jsme neměli nic moc, takže to dopadlo tak jak to dopadlo. Nyní máme dva nové hráče a o dalších se jedná. Pevně doufám, že se zranění hráči během léta vyléčí. Myslím si, že i když bude příští ročník dost nabitý, tak bychom mohli být úspěšní. Chtěl bych poděkovat všem klukům, kteří odehráli celé jaro a dokázali se alespoň sejít na každý zápas,“ váží si přístupu kolegů janovský kapitán Jakub Kail.

Stejně jako Janov i Kněževes měla bravurní start fotbalového ročníku, když ze šesti úvodních utkání vždy vyšla vítězně. Ale ani kněževeským fotbalistům se nevyhnula zranění a doplatili na úzký kádr. „Začátek jsme měli velmi slušný. Bohužel jen do chvíle, dokud se nezranilo pár hráčů základní sestavy, pak se trénovalo v malém počtu a bez tréninku se ani okres hrát nedá. Závěr sezóny už byl pro nás jeden velký zmar, když se do zápasu šlo pouze s jedenácti hráči. Během léta mají přijít nějací kluci, tak uvidíme, jak vše dopadne a jak konkurenceschopní budeme v následujícím hodně kvalitním ročníku,“ realisticky zhodnotil nyní zraněný kapitán Jan Vrábík.

Po loňském sestupu z krajské B třídy byly Roztoky automaticky pasovány do role favorita. Prognózy ovšem nepotvrdily. Naopak, od úvodních zápasů se nechytily, bodově ztrácely a propadaly se tabulkou. Výsledkem nepovedeného podzimu bylo umístění na sestupových místech. Až na jaře dokázaly zvítězit a postupně se vyhouply do bezpečných vod. Obdobný průběh letošního ročníku měly také Senomaty, pro které musí být 11. místo velkým zklamáním. Omlazený tým má obrovský potenciál a až všechny součástky do sebe zapadnou, budou Berani patřit k černému koni soutěže. Nastane to již následující rok?

Ani Jesenici se nedařilo už od prvního kola. S velkými ambicemi a velmi posílena vstupovala do jarní části, aby odčinila strašidelný podzim. „Za uspokojující můžeme považovat pouze druhou půlku sezóny. Ačkoli jsme se zachránili na poslední chvíli, tak jsme na jaře podávali dobré výkony a celkově můžeme být s přístupem spokojeni. Nicméně převažuje velká nespokojenost s podzimní částí, kdy jsme hráli velice špatně, hrozná byla celková docházka a přístup většiny hráčů. To se potom samozřejmě odrazilo ve výsledcích. Tomu se chceme vyhnout v nové sezóně, kdy se musíme od počátku koncentrovat a přistoupit ke každému zápasu s maximálním nasazením, abychom opět nemuseli řešit záchranářské boje až do konce,“ doufá kapitán Jesenice Petr John, že se vyvarují zbytečným bojovým ztrátám, které je provázely v průběhu celého ročníku.

Velké problémy zažívaly týmy z Hředel a Zavidova. Oba celky měly A týmy v krajské B třídě a jejich rezervy v okresním přeboru. Avšak oba účastníky potkal tentýž osud, když žádný z týmů nedokázal udržet svoji soutěž.

Osud zavidovského béčka je stále nejistý. „Loňská sezóna byla pro nás jedna z těch nejtěžších v historii klubu. Když se podíváme, jak dopadla, tak jí můžeme považovat také za tu nejhorší. Loni v létě odešlo až osm hráčů a my sháněli lidi na doplnění kádru na poslední chvíli, což se projevilo na katastrofálním podzimu, jak u áčka, tak u béčka. Každý zápas jsem od středy obvolával lidi a přemlouval je, aby šli o víkendu hrát fotbal, jinak bychom to dost možná ani nedohráli. Úspěch pro nás bylo, že jsme nastoupili ke všem zápasům, i když hrály oba týmy v jeden čas, a to několik klubů v okrese říct nemůže. Jaro už bylo z naší strany lepší, ale stejně jsme skončili poslední. Na druhou stranu jsme nebyli typický poslední tým, proti kterému si každý tým chodí zastřílet. Až na čtyři jsme všechna utkání prohráli o maximálně dva až tři góly, kdy jsme většinou byli soupeřům vyrovnaným sokem. Otázkou je, co bude dál. Máme poslední týden na to všechno rozlousknout. Na 95 % se rezerva ruší a budeme mít pouze jeden tým v okresu. Musela by nastat nějaká neočekáváná změna, aby se béčko přihlásilo, ale uvidíme,“ poodkryl situaci okolo rezervy Zavidova Aleš Kraus.

A ještě statistické okénko OP:Střelci:

20 - Dominik Varyš (Lubná)

18 - Radek Konvalinka (Janov)

17 - Petr Šnídl (Městečko)

16 - Libor Žebrakovský (Senomaty)

16 - Martin Hranai (Lubná)

16 - Jan Kočí (Mš. Žehrovice)

16 - Radek Pokorný (Lužná)

Odehrané minuty:

2424 - Oldřich Hula (Pustověty)

2393 - Luboš Mácha (Senomaty)

2380 - Jakub Hula (Pustověty)

2363 - Pavel Kollár (Lubná)

2354 - Jaroslav Mutinský (Jesenice)

Červené karty:

3 - Luboš Havlíček (Lužná)

2 - David Kroupa (Hředle B)

2 - Jan Elsnic (Mš. Žehrovice)

2 - Pavel Kollár (Lubná)

Dalších 29 hráčů dostalo jednu červenou kartu.

Žluté karty:

10 - Luboš Havlíček (Lužná)

9 - Pavel Kollár (Lubná)

8 - Jan Elsnic (Mš. Žehrovice)

8 - Jakub Hula (Pustověty)

8 - Jan Kočí (Mš. Žehrovice)

8 - Adrian Alijevič (Janov)