Na fotbalových trávnících je opět rušno. Aby ne, když do zahájení okresního kolotoče zbývá necelý měsíc. Připomeňme si, komu se na podzim dařilo a jaké mají týmy plány pro jarní část sezony. Začneme horní polovinou tabulky.

Nejlepší střelci okresního přeboru Rakovnicka. | Video: SKFS

Aktuální ročník se loňským sestupem Lubné a Tatranu Rakovník velmi zkvalitnil. Tito favorité jsou sice v čele tabulky, ovšem jejich výsledky nebyly pouze dominantní, jak by se dalo očekávat. Oba dvakrát odcházeli z hrací plochy poraženi. Lubná nestačila právě na rakovnické soky a překvapivě na Jesenice.

Tatran nezvládl utkání na malých hřištích v prvním kole v Janově a v Městečku. „S přípravou jsme začali na konci ledna. Od té doby trénujeme pravidelně dvakrát v týdnu. Zatím jsme odehráli jedno přípravné utkání s týmem z vyšší soutěže, ve kterém jsme se neprezentovali vůbec špatným výkonem. Na jaře bychom rádi zaútočili na první příčku a chceme postoupit i do finále okresního poháru. K tomu je ale potřeba oproti podzimu si uvědomit, že každý zápas musíme sehrát na sto procent a nikoho nesmíme nepodcenit,“ poodkryl slabou stránku podzimu tatranský Jan Beneš.

Městečko má úžasné kanonýry

Městečko fotbalem žije, to je obecně známá věc. Pokud se mu daří, jsou Ohnivci doslova nezastavitelní. Některá mistrovská utkání dokonce připomínala spíše exhibici, o čem vypovídá také 46 vstřelených branek. Nejlepšími střelci soutěže jsou s 12ti zásahy lubenský Sogbo a pak právě Ohnivec Michal Čermák. Z Městečka je také desetigólový Petr Šnídl či nově příchozí Francouz Matthieu Gabriel, který za pouhé čtyři zápasy vstřelil neuvěřitelných 9 branek. „Vzhledem k tomu, jak je soutěž vyrovnaná, musíme být se třetím místem spokojeni. Chceme být i nadále úspěšní, předvádět atraktivní hru a bavit sebe i naše věrné fanoušky. Jsme si vědomi, že udržet, případně vylepšit naší podzimní pozici nebude nic jednoduchého. Naše týmová mentalita sice nezná mezí, ale na co to bude v soutěže stačit, ukáže až samotná realita,“ poodkryl fotbalové smýšlení Ohnivců Jiří Hadrava.

Janov shání gólmana

Sympatické umístění si po podzimu také užívá Janov a Mšecké Žehrovice. Jedná se o týmy, které teprve dva roky zpět postoupily do nejvyšší okresní soutěže. V loňské sezóně se dokonce praly o titul mistra okresu, které nakonec díky povedenému podzimu a velké dávce štěstí připadlo právě Mšeckým Žehrovicím.

Penalta v poslední minutě. Škoda, Rakovník přišel o dobrý výsledek

Také letos se oba celky úctyhodně drží v těsném závěsu za první trojicí a dá se předpokládat, že právě ony by mohly na jaře zamíchat čelem tabulky.

„Podzim hodnotíme kladně, když na první místo ztrácíme pouhé čtyři body. Nebýt zbytečných remíz s týmy ze spodu tabulky, mohli jsme klidně přezimovat jako půlmistři. Naším cílem je udržet se mezi nejlepšími a ukázat se ve finále poháru. Pokud se budeme scházet jako na podzim, tak by neměl být problém. Budeme muset řešit post brankáře z důvodu zranění Melče, ale věřím, že to nějak zvládneme,“ pozitivně pohlíží na překážku janovský Jakub Kail.

Překvapení podzimu musí máknout

Obrovským překvapením podzimu byla bezesporu Kněževes, která úvodních šest utkání nepoznala přemožitele. Šňůru výher týmu, jenž vloni jen o vlásek unikl sestupu z nejvyšší okresní soutěže, utnul tatranský Amauwah až 94. minutě. Kněževes po velmi zdařilé půlce soutěže přezimovala na 6. místě s 25 bodovým polštářem.

„Až na nějaký zápas musím říct, že jsme s podzimem nad míru spokojeni. Odehráli jsme většinu hezkých zápasů, na které chodí i mnoho diváků. Pro jaro by bylo dobré se vyvarovat špatné docházky na trénink, jež je teď v přípravě trochu bídná,“ pobízí své spoluhráče kapitán Kněževsi Jan Vrábík, aby společně navázali na skvělou první část.

O sedm bodů méně, ovšem pouze o jedinou příčku v tabulce níž je druhý celek, který přebor udržel také až v posledním kole předchozího ročníku. Pustověty měly skvělý vstup a během podzimu se jim povedlo získat body, díky kterým přezimují v klidných vodách.

(pokračování příště)