Na programu byl šlágr kola mezi nejlepšími týmy, kdy Hředle zajížděly do Senomat. Nakonec o vítězi rozhodovaly pokutové kopy. Stejně tak v Kněževsi, která zvládla duel s Roztoky a Lišany odjížděly z Rynholce také o bod šťastnější. Derby mezi Městečkem a Pustověty skočilo nejtěsnějším rozdílem, když se už v prvním poločase trefil Hranai.

Bojovalo se také ve spodní části tabulky. Olešné se podařilo potvrdit zlepšenou formu výhrou nad předposledním Řevničovem a opět tak snížila bodový rozdíl. Hattrickem se blýskl T. Vodrážka. Třígólový byl také luženský Vejvoda, který dopomohl Spartě zvítězit v přestřelce nad rezervou Tatranu. „Zápas byl na jiné úrovni oproti předešlým. Skvělý výkon rozhodčích (ligoví v čele s Petříkem) a klidní fanoušci vnesli do prostředí úplně jinou atmosféru. Byla to příjemná výherní sobota, kterou jsme si všichni zasloužili,“ skromně zhodnotil domácí výhru autor hattricku Josef Vejvoda.

KNĚŽEVES – ROZTOKY 2:1 PK

Úvod byl dynamický, už 5. minutě Makram proměnil penaltu po faulu na Hrušku. Odpověď přišla za osm minut, když po autovém vhazování Plaček vyzval Fišku, který srovnal. Kněževes mohla přidat pojistku, ovšem Kejla mířil vysoko nad.

Po změně stran šly Roztoky do boje nejen se soupeřem, ale i nepříznivým větrem. I tak dokázaly odolávat. Nakonec měly největší příležitost v úplném závěru. Rychlonohý mladík Jirásek po samostatném úniku obešel gólmana Lennera, ovšem paradoxně tu nejjednodušší část sóloakce nezvládl, když netrefil opuštěnou bránu. „To byl zlomový okamžik, ale náš dorostenec se teprve učí a my ho musíme podpořit. Remíza je spravedlivá,“ hodnotil roztocký Zdeněk Špimr.

Kapitán domácích Jan Vrábík nejprve poděkoval správci kněževeského fotbalového trávníku, že se díky jejich práci mohlo utkání vůbec odehrát. „Začátek pro nás byl hodně špatný, i přes silný protivítr jsme však dokázali srovnat. Po přestávce jsme měli velký tlak, ovšem nedokážeme proměnit ani ty největší šance. Bylo štěstí, že Roztoky pár minut před koncem nerozhodly,“ zhodnotil Jan Vrábík z Kněževsi.

Mžourek chytal tři body za pačesy, skóroval však jen Krupička

ŘEVNIČOV – OLEŠNÁ 2:7

Od úvodního hvizdu se hrál fotbal ve vysokém tempu podtržený brankovou přestřelkou. Do 20. minuty fanoušci viděli čtyři přesné zásahy a se srovnaným stavem se začalo znovu. Pár minut před poločasem přišlo několik zlomových momentů. Nejprve byl olešenský Itner na správném místě a doklepl míč po standardní situaci. Chvíli na to Urbanovič po zastavení Procházky uviděl červenou kartu. Od této chvíle se naděje na bodový zisk domácím vzdaloval, naopak Olešná se dostala do herní pohody , dalšími čtyřmi zásahy rozhodla o důležitém vítězství a opět snížila bodovou propast.

„Zápas byl pro oba týmy asi nejdůležitějším z celé sezony. Herně to bylo vyrovnané, ovšem po vyloučení domácích jsme získali velkou výhodu. Začali jsme hrát chytře, skóre navýšili a do závěru pohlídali,“ popisoval olešenský Šimon Procházka s vírou, že výkon potvrdí v duelu s Městečkem.

SENOMATY – HŘEDLE 4:3 PK

Od úvodních minut Hředle diktovaly tempo hry. Lídru stačilo pouhých 10 minut k brankové radosti, když T. Vitner na zadní tyči uklízel do odkryté svatyně. Hosté hrozili dál, jednobrankové manko však držel skvěle chytající Hornof. Naopak v závěru poločasu se Senomatům povedlo po standardní situaci srovnat.

Po přestávce Hředle na plac poslaly žolíka Bethela Amauwaha, který nejprve doklepl odražený míč.

Poté byli nebezpeční domácí a po fyzické stránce převyšovali soupeře. Po hodině hry po dvou standardních situacích otočili skóre na svoji stranu. Pak ale na centr po zbytečném faulu naskočil Bethel a poslal utkání do penaltového rozstřelu, ve kterém byli šťastnější Berani. „Bohužel jsme se nevyvarovali zbytečných chyb, ale celkově musím za výkon kluky pochválit,“ hodnotil trenér Senomat Jiří Kučera, byť jeho tým stáhl ztrátu na lídra jen o bod.

Trenér Traverzy Jan Sklenář zmínil zlomový moment, kdy domácí Vávra vykopával z brankové čáry. „Druhá část poločasu již patřila jednoznačně domácím, kteří otočili vývoj ve svůj prospěch. Nepříznivý vývoj nás nezlomil, bohužel penalty nám dlouhodobě nesedí a to se znovu potvrdilo. Vzhledem k vývoji utkání bych řekl, že je remíza spravedlivým vyústěním dění na hřišti.“

Senomatský gólman Jakub Hornof doplnil, že jeho týmu pomohly spory v táboře soupeře. „Hádali se a jejich psychika šla dolů. Ale byl to vyrovnaný zápas, ve kterém jsme měli víc štěstí v rozstřelu,“ řekl.