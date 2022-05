Řevničovská Sparta vítala nevyzpytatelné Roztoky. Úřadoval především domácí Husák, který pěti zásahy pomohl k důležitým bodům. „Byla jen otázka času, kdy se dokážeme prosadit gólově. Když Roztoky skórovaly, to už jsme měli tříbrankový náskok. Druhý poločas se hrál podle našich not a hosty zachránil pouze skvěle chytající Hůla,“ shrnul utkání řevničovský Jan Fujera.

Střet Davida a Goliáše se odehrál na půdě Olešné, kam zajížděl už mistr okresu Hředle. V posledních kolech se nenašlo mnoho soupeřů, kteří by dokázali zastavit namotivované Pásovce. I tentokrát favorita zaskočili a šli do vedení. Do přestávky ale dokázaly Hředle nepříznivý vývoj otočit. Po hodině hry sice Bechner přidal pojistku, avšak poté se rozjeli domácí. Zásahy Černého a Vodrážky poslaly zápas do penaltového rozstřelu, který zvládli lépe domácí.

„Zápas začal ve velkém tempu, na inkasovanou branku jsme dokázali zareagovat. Místo toho, abychom za stavu 1:3 v pohodě dohráli zápas, po vlastních chybách jsme si nechali dát dva rychlé góly. V závěru jsme své šance neproměnili a v poslední minutě nás sudí Šefara obral o stoprocentní penaltu, čímž dovršil svůj hrozný výkon,“ adresoval kritiku na rozhodčího hředelský kanonýr Denis Scott Bechner.

Kněževes chtěla přetrhnout nelichotivou šňůru proher, avšak proti o záchranu bojující Lužné to byl tvrdý oříšek. Bezbrankový poločas mohl prolomit domácí Pokorný z penaltového puntíku, pomalou střelou po zemi však jen rozchytal Lennera.

Po přestávce byla Lužná nebezpečnější a vypracovala si dvoubrankový náskok. Kněževes zbraně nesložila a po tlaku však pálila do připraveného Kopřivy či brankové konstrukce. Přeci jen se Kollárovi podařilo snížit, ale další zvrat už domácí nedopustili. „Utkání rozhodly dva brejky, kdy obranu provětral rychlonohý Vejvoda. Ve druhém poločase jsme byli aktivnější, ale povedlo se pouze snížit,“ poukázal na trápení v produktivitě Jan Vrábík.

Hostouň znovu padla a její postupové šance jsou na minimu. Lány slaví

Do druhého poločasu v Rynholci nevstoupila zavidovská rezerva příliš zodpovědně, tudíž se domácí dostali hned do několika příležitostí. Avšak gólově odpovědět na dvoubrankové manko ze závěru prvního dějství nedokázali . Konečný výsledek upravil Havel ml. po úniku. „Nebyl to příliš kvalitní zápas, který jsme ale i přes náš nekoukatelný výkon zvládli. Naštěstí jsme prodloužili vítěznou sérii, kterou snad protáhneme do konce sezony,“ poukázal na důležitost výhry gólman Zavidova Aleš Kraus.

Velkou herní převahu nedokázaly Pustověty na vlastním hřišti proti Jesenici zúročit a nakonec nezvládnutou penaltovou loterií berou pouhý bod. „Vytvořili jsme si několik šancí, ale žádnou jsme neproměnili. Po přestávce byl scénář podobný, příležitostí jsme měli možná ještě víc, bohužel zakončení bylo nepřesné spíše až komické. O tři body jsme přišli vlastními chybami a nepřesnostmi,“ projevil nespokojenost Petr Hovorka.

Městečko si pomohlo jasnou výhrou 4:1 nad Senomaty. Vše načal tvrdou střelou Petr Šnídl, chvíli na to se trefil Marek Tvrz ještě větší ranou z otočky. Ten byl hrdinou utkání, když zkompletoval hattrick. „Po přestávce sice viselo drama ve vzduchu, ale naštěstí jsme se mu vyhnuli a přidali třetí branku. Výhra je sice důležitá, ale stále nejsme zachráněni. Musíme pokračovat v dobrých výsledcích a bodovat i v dalších kolech,“ je si vědom vážností situace Ohnivec Jiří Hadrava.

Skvělé gesto fair play

Lišany podlehly Tatranu Rakovník B 1:3. „Pro nás pro všechny to byl zápas cti. Většina z nás pochází z Tatranu nebo jím aspoň prošla, takže o motivaci nebyla nouze. Bohužel nám před zápasem vypadli někteří klíčoví hráči, kteří by zápas dokázali ovlivnit,“ mrzelo gólmana Zdeňka Řepku.

Od úvodních minut byli hosté lepším týmem a Valcha otevřel skóre. Ve druhém poločase favorizovanému Tatranu docházely síly, čehož domácí nevyužili a přišla rakovnická pojistka. V poslední desetiminutovce ještě dokázal Feher snížit, ale Valcha dalším zásahem rozhodl o výhře Tatranu.

I přes prohru jsou lišanští s výkonem spokojeni. „Musím kluky pochválit za předvedenou hru. Chtěl bych vyzdvihnout gesto fair play, kdy náš faulovaný hráč Feher zašel v závěru za rozhodčím, že na něj penalta nebyla. V takovém pro nás malém derby tento krok chtěl odvahu a čest chlapa,“ smekl pomyslný klobouk Zdeněk Řepka.

Stejný respekt k činu má i hostující gólman Tomáš Pešek. „Platonický tlak Lišan jsme ustáli i díky odvolané penaltě. Tímto bych chtěl Kubovi poděkovat za jeho gesto fair play a doufám, že bude motivací i pro ostatní fotbalisty,“ věří ve férovost na fotbalových trávnících rakovnický brankář.

Okresní přebor

23. kolo: Lužná – Kněževes 2:1 (53. Lebeda, 69. Grill – 79. Kollár), Rynholec – Zavidov B 0:3 (40. a 44. Vanický, 80. Havel), Městečko – Senomaty 4:1 (13. Šnídl, 15., 59. a 79. z pen. Tvrz – 83. Vávra), Řevničov – Roztoky 6:1 (21., 24., 47., 77. a 85. Husák, 27. Murčo – 39. Hruška), Olešná – Hředle 3:3 pen. 5:3 (12. Kollmann, 64. Černý, 69. Vodrážka – 5. a 37. Vitner, 62. Bechner), Pustověty – Jesenice 0:0 pen. 1:3, Lišany – Tn Rakovník B 1:3 (82. Feher – 8. a 93. Valcha, 62. Beneš)

1. Hředle 23 18 0 3 2 97:28 57

2. Tn Rakov. B23 13 2 1 7 85:44 44

3. Senomaty 23 12 3 0 8 72:61 42

4. Kněževes 23 10 2 2 9 68:56 36

5. Pustověty 23 10 2 2 9 40:43 36

6. Roztoky 23 7 5 4 7 45:49 35

7. Zavidov B 23 9 1 4 9 70:70 33

8. Lišany 23 8 3 3 9 48:57 33

9. Jesenice 23 8 3 2 10 42:65 32

10. Lužná 23 8 2 2 11 69:71 30

11. Olešná 23 6 5 0 12 52:86 28

12. Městečko 23 9 0 0 14 50:69 27

13. Řevničov 23 8 0 2 13 63:77 26

14. Rynholec 23 6 1 4 12 34:59 24

III. třída

21. kolo: Slabce – Janov 2:4 (58. Konopásek, 69. Macák – 18. a 37. Kail, 27. a 73. Konvalinka), Kroučová – Oráčov 2:1 (56. z pen. Kováčik, 57. Janek – 72. Zelenka), Petrohrad – Sýkořice 3:5 (30. a 36. z pen. Majer, 46. Nováček – 4.a 83. Serban, 11., 12. a 74. Hříbal), Šanov – Chrášťany 0:2 (18. Kříž, 60. Králička), Kolešovice – Pavlíkov 3:7 (14. Ritter, 31. Daniš, 40. Cílek – 6., 16. a 25. Kalaš, 20. a 32. Polcar, 14. Koc, 90. Erben), Mšecké Žehrovice – Čistá nehráno.

1. Pavlíkov 21 19 1 0 1 107:19 59

2. Janov 21 18 0 0 3 93:31 54

3. Mš. Žehrov.20 15 1 0 4 70:33 47

4. Čistá 20 13 0 2 5 90:46 41

5. Kolešovice 21 10 1 0 10 63:63 32

6. Slabce 21 8 1 1 11 55:65 27

7. Chrášťany 21 8 1 0 12 42:56 26

8. Sýkořice 21 8 0 1 12 46:72 25

9. Petrohrad 21 5 1 1 14 38:80 18

9. Kroučová 21 6 0 0 15 32:74 18

11. Oráčov 21 5 1 1 14 39:85 18

12. Šanov 21 3 0 1 17 43:94 10

IV. třída (nadstavba 1.-4. místo)

5. kolo: Ruda – Hředle B 2:1 (31. z pen. Husák, 73. Vojanec – 52. Sajner), Roztoky B– Senomaty 2:6 (35. vl. Hůla, 86. Hůla – 16. a 44. Hůla, 37. a 68. Polcar, 48. Tajbl, 83. Vávra)

1. Hředle B 5 3 0 1 1 86:29 42

2. Senomaty 5 2 2 0 1 55:40 35

3. Ruda 5 3 0 0 2 54:37 30

4. Roztoky B 5 0 0 1 4 42:48 20

IV. třída (nadstavba 5. – 6. místo)

5. kolo: Panoší Újezd – Kounov 3:0 (25. a 72. Danysh, 88. Ihnatiuk)

1. Pa. Újezd 4 3 0 1 0 35:39 22

2. Kounov 3 0 1 0 2 27:43 14

3. Srbeč 3 1 0 0 2 14:77 8