Hředle - Pavlíkov 3:1 (1:0)

Přímý souboj o první místo se odehrál ve Hředlích, kam zajížděl doposud neporažený Pavlíkov. Naopak domácí již dvakrát ztratili po remízách v Městečku a Mšeckých Žehrovicích. Už od úvodního hvizdu se hrálo ve vysokém tempu. Obrovskou příležitost k otevření skóre měl Ondřej Polcar, ale v samostatném úniku nepřekonal Bečiroviče. Vzápětí přišel trest z produktivity a do vedení poslal Hředle Denis Bechner.

„Celý první poločas jsme hráli s velkým respektem k soupeři a ne to, co chceme. Do druhé půle jsme vstoupili lépe a v úvodu jsme srovnali. Víc jsme kombinovali a z další střely na branku orazítkovali tyč domácí branky. Soupeř byl nebezpečný a naše zaváhání dokázal ještě dvakrát potrestat. Byl to zápas, z kterého se musíme poučit, zvednout hlavu a hrát to, co umíme. Vzhledem k průběhu zápasu asi zasloužené vítězství domácích,“ sportovně uznal vítězství domácím trenér Pavlíkova Lukáš Polcar.

Hředle jsou silné v ofenzivě, což se v tomto utkání potvrdil hattrickový Denis Scott Bechner.

close info Zdroj: Šárka Krejčová zoom_in Tahák okresu: Pavlíkov (v bílém) prohrál s Hředlemi. Atmosféra byly chvílemi hustější.