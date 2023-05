Většina favoritů ve 24. kole okresního přeboru fotbalistů padla. Své postavení v tabulce potvrdily Senomaty, avšak po neproměněných šancích byl závěr utkání s Městečkem ještě dramatický. Stejně tak vypadal nedělní duel Zavidova v Čisté. Důležité body o udržení se v nejvyšší soutěži získal Řevničov v Pavlíkově, kde mu stačilo pouhých 8 minut na skvělý obrat. Pustověty trestuhodně ztratily čtyřbrankový náskok. Lužná na domácí půdě přehrála oslabené Žehrovice a jejich náskok se zúžil na pouhých 6 bodů. Do konce zbývá 5 kol, zajímavý bude jak souboj o čelo, tak boj o záchranu.

Šlágr okresního přeboru: Lužná (v červeném) - Senomaty 1:1. | Foto: Alžběta Brabcová

Utkání s Čistou je pro týmy z jakékoliv části tabulky nepříjemný. Jako poslední celek tabulky nemá co ztratit a do utkání se vrhá velmi bojovně. Případné podcenění by se někomu, kdo ještě bojuje o záchranu, nemuselo vyplatit. „Zápas v Čisté by měl být jasnou záležitostí, ale nebylo tomu tak. My jsme nepředvedli nijak oslnivý výkon, což vedlo k tomu, že se hrál celkem vyrovnaný fotbal,“ popisuje nelehkou cestu ke 3 bodům zavidovský Aleš Kraus.

Do půle se rezervě podařilo skórovat z penalty po faulu ve vápně a pak tradičně Vanický hlavou po standardce. Domácí měli hned několik šancí ke snížení, které buď trestuhodně zahodili nebo výborně zasáhl v brance zaskakující útočník Sekyra (Kraus a Štiller jsou zranění a Kukla pomáhá áčku).

Jesenice na svém hřišti přivítala trápící se Kněževes, pro kterou je remízový bod v boji o záchranu důležitým stéblem. Ač domácí soupeře přehrávali, jejich kombinace končila před hranicí vápna. Když už překonali soupeřovu obranu, zasáhl skvělý Procházka.

„Výsledek 1:1 je pro nás jasnou ztrátou bodů, kdy jsme absolutně vyhořeli ve finální fázi. Do utkání promluvil špatně pískající sudí Kozák, který dělal na obě strany divná rozhodnutí a cit pro hru mu tak nějak dlouhodobě nic neříká. Bohužel stínem utkání je zranění Leibera, který po nevybíravém zákroku zezadu ve vápně byl následně odvezen do nemocnice. Podle posledních zpráv se nakonec nejedná o nic dlouhodobého a měl by být brzy fit,“ poukazuje na stinné stránky utkání Petr John.

Po středečním pohárovém utkání Lišany počítaly ztráty a zraněné, tudíž odjížděly na Olešnou ve velmi okleštěné sestavě. Domácí tíživé situace soupeře využili, když už ve 2. minutě byli úspěšní. Poté jejich střelecký prach zvlhl a prosadili se až po hodině hry. Jen kosmeticky upravil v závěru Medřický na konečných 4:1. „Dostihla nás únava a zranění z pohárového finále. Olešná byla jasně lepší, my jsme bohužel přijeli zápas jen odehrát. Doufáme, že se někteří hráči uzdraví do příštího mistráku,“ věří v lepší zítřky kapitán Zděnda Řepka.

Lužná - Mš. Žehrovice 2:1 (2:0)

Do očekávaného šlágru kola dvou prvních celků tabulky vstoupili lépe domácí. Ve 13. minutě proměnil Vejvoda se štěstím nařízenou penaltu, o pár minut později přesně hlavou zakončil přímý kop. Poté sice převzaly otěže hry Mšecké Žehrovice, ale bez opor byl tlak pouze platonický a nedokázaly proměnit žádnou ze svých příležitostí. Po přestávce byl opět vidět rychlík Vejvoda, ale jeho úniky zlikvidoval připravený Falař či důsledná obrana. Kýžené snížení přišlo až v závěru, na další korekci již bylo pozdě. „Celý tým makal a zaslouží pochvalu za bojovnost. Akorát naše neproměňování šancí nás stojí nervy až do konce,“ hodnotí zaslouženě tři body vedoucí Lužné Radek Šnajdr.

„Bohužel opět tatáž písnička. Lepíme to, jak se dá a jsme rádi, když dáme dohromady 11 lidí. Samotný zápas moc kvality nepřinesl. Při troše štěstí jsme mohli nějaký bod odvézt, ale doplatili jsme na střeleckou nemohoucnost,“ poukazuje na neproměněné šance Žehrovic Ondřej Zázvorka.

Pavlíkov - Řevničov 2:3 (1:0)

Důležitý krok k záchraně udělala řevničovská Sparta v Pavlíkově. Podle papírových předpokladů se odehrál první poločas, kdy po 20ti minutách přesně zakončil domácí Ondřej Polcar. Hubené manko dokázali hosté třemi zásahy otočit během pouhých osmi minut ve druhé třetině. „Soupeř se v první polovině zápasu do ničeho nedostal a to byl možná i důvod našeho výpadku koncentrace. Neproměňování šancí a nedostatečná bojovnost nás stála další zbytečnou ztrátu bodů,“líčí negativa Pavlíkova Lukáš Polcar a dodává, že zápas měl jeho tým rozhodnout do přestávky.

Čtvrt hodiny před koncem dokázali domácí ještě snížit, avšak Řevničov zodpovědným bráněním dovedl zápas do vítězného konce. „První poločas jasně patřil Pavlíkovu. Poté se Sedlák posunul do útoku a hra se oživila. Po přestávce jsme třemi góly výsledek otočili a pak to zabetonovali. Pro nás to jsou důležité body, které je potřeba doma potvrdit s Čistou,“ vyhlíží další krok z záchraně Jan Fujera.

Senomaty - Městečko 3:2 (2:1)

„V pátek v podvečer to vypadalo, že si stará garda Městečka přijela zahrát do Senomat, tam na ně ale stejní protivníci nečekali,“ vtipně popisuje začátek zápasu Jiří Hadrava. Berani byli od úvodu mnohem fotbalovější a zaslouženě šli po důrazu a krásné střele z dálky do dvoubrankového vedení. Dobrou kombinační hru nedokázaly Senomaty více zúročit, čehož těsně před přestávkou využil a snížil Urban. Špatný úvod měli Ohnivci také ve druhém dějství, kdy opět brzy inkasovali. Proměněná penalta v závěrečném nastavení už znamenala pouze korekci výsledku.

„Ač nám chyběli klíčoví hráči do ofenzivy, za druhé části poločasů určitě mužstvo zaslouží pochvalu. Vstup byl z naší strany špatný, kdyby to bylo 4:0 pro domácí, bylo by asi po zápase. Ale trefili se jen dvakrát, což nás vrátilo zpět do hry,“ vypíchl zlomový okamžik zápasu Hadrava.

Pustověty - Janov 4:4 (4:3)

Před zápasem by Pustověty remízový bod s favorizovaným Janovem braly všemi deseti. Domácím však stačila pouhá čtvrt hodina, kdy nastříleli neuvěřitelné čtyři branky. „Vzhledem k průběhu převazuje z remízy spíše zklamání. Po perfektním úvodu jsme nepochopitelně dokázali i takto vysoké vedení ztratit. Šancí jsme si vytvořili dostatek na to, abychom utkání s přehledem vyhráli. Naopak jsme inkasovali z snad z každé příležitosti soupeře,“ nevěřícně kroutí hlavou nad ztraceným duelem Michal Beneš.

Jeho slova o začátku jen potvrzuje kapitán Janova. „Byl to pro nás doslova hororový start, kdy jsme absolutně nechytli tempo. Ke konci poločasu jsme dominovali až do 70. minuty, pak se hra vyrovnala,“ hodnotí zápas Jakub Kail jako oprávněnou remízu.